«Мы в общем-то банкроты»: вокалист «Би-2» рассказал о финансовых проблемах группы

После этого группа продолжила тур по миру, но часть их выступлений не состоялась. Концерты отменили в Дубае и Турции. Несколько стран ещё под вопросам, возможно, концертов не будет и там.

Недавно Бортника спросили, как у группы с деньгами и он рассказал, что всё не очень хорошо. Но оптимизма не утратил.