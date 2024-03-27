«Мы в общем-то банкроты»: вокалист «Би-2» рассказал о финансовых проблемах группы

Но надежды не теряет. Даже после отсидки в тайской тюрьме.
До недавнего времени «Би-2» была известной и коммерчески успешной группой. Собирали большие залы, хорошо зарабатывали и чувствовали себя очень даже неплохо. Потом уехали из России и стали гастролировать по миру: давали концерты в Прибалтике, Болгарии и других европейских залах. Народа на концертах стало меньше, денег тоже, но музыкантов, видимо, это устраивало.
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Четверо музыкантов коллектива - граждане Израиля. Поэтому МИД этой страны активно включился в вопрос их освобождения и вскоре они покинули страну и приехали в Тель-Авив. Там Егор Бортник* (вокалист группы, творческий псевдоним Лева Би-2), поблагодарил власти за поддержку и заявил: «Горжусь тем, что я - израильтянин».
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После этого группа продолжила тур по миру, но часть их выступлений не состоялась. Концерты отменили в Дубае и Турции. Несколько стран ещё под вопросам, возможно, концертов не будет и там.
Недавно Бортника спросили, как у группы с деньгами и он рассказал, что всё не очень хорошо. Но оптимизма не утратил.
Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определённый мир.
Теперь музыканты хотят гастролировать в США и ещё раз попробовать ворваться на концертные площадки западной Европы. По словам вокалиста, группа поделила карту мира на «красные, зелёные и нейтральные зоны», где им можно выступать, а где не стоит.
Таиланд, по всей видимости, для них теперь в красной зоне.
*Егор Бортник признан иноагентом на территории РФ.
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