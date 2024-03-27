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«Мы в общем-то банкроты»: вокалист «Би-2» рассказал о финансовых проблемах группы

«Мы в общем-то банкроты»: вокалист «Би-2» рассказал о финансовых проблемах группы

Автор:
27 марта 2024 15:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   Видео   Егор Бортник   Израиль   Таиланд   банкротство   гастроли   группА   концерты   музыканты   
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Но надежды не теряет. Даже после отсидки в тайской тюрьме.

До недавнего времени «Би-2» была известной и коммерчески успешной группой. Собирали большие залы, хорошо зарабатывали и чувствовали себя очень даже неплохо. Потом уехали из России и стали гастролировать по миру: давали концерты в Прибалтике, Болгарии и других европейских залах. Народа на концертах стало меньше, денег тоже, но музыкантов, видимо, это устраивало.

А 24 января участников группы «Би-2» задержали в Таиланде и отправили в камеру. Поводом стало их выступление в местном клубе - для концерта надо было получить разрешение, а они этого не сделали.

Четверо музыкантов коллектива - граждане Израиля. Поэтому МИД этой страны активно включился в вопрос их освобождения и вскоре они покинули страну и приехали в Тель-Авив. Там Егор Бортник* (вокалист группы, творческий псевдоним Лева Би-2), поблагодарил власти за поддержку и заявил: «Горжусь тем, что я - израильтянин».

После этого группа продолжила тур по миру, но часть их выступлений не состоялась. Концерты отменили в Дубае и Турции. Несколько стран ещё под вопросам, возможно, концертов не будет и там.

Недавно Бортника спросили, как у группы с деньгами и он рассказал, что всё не очень хорошо. Но оптимизма не утратил.

Я бы сказал так: мы в общем-то банкроты на данный момент. Но я думаю, что это ненадолго, потому что мы отстраиваем сейчас свой определённый мир.

Теперь музыканты хотят гастролировать в США и ещё раз попробовать ворваться на концертные площадки западной Европы. По словам вокалиста, группа поделила карту мира на «красные, зелёные и нейтральные зоны», где им можно выступать, а где не стоит.

Таиланд, по всей видимости, для них теперь в красной зоне.

*Егор Бортник признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: БИ-2   Видео   Егор Бортник   Израиль   Таиланд   банкротство   гастроли   группА   концерты   музыканты   
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8  комментариев
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143k
parallax 21 минуту назад
Насрать.
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1k
no_fate 36 секунд назад
Этим клоунам теперь только друг другу давать концерты. У них впереди забвение.
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4k
Максим Макашев 10 минут назад
а почему, собссно, им надо выступать на концертной площадке? Пусть начинают с "низов" - выступают на улице
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 14 минут назад
банкроты головного мозга
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27k
Sheir 15 минут назад
Ну, не так уж все у ребят и плохо.
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20k
КВТИУ-80 17 минут назад
Умерла, так умерла...
Умерла, так умерла...Посмотреть
Умерла, так умерла...
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3k
Александр Ломовицкий 20 минут назад
А зачем у него полоса на руке ? Рекорд фистинга поставленный в тюряге ?

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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2712 постов (2667 в горячем)

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