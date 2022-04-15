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Глава «Роснано» хочет проверить работу компании при Чубайсе

Глава «Роснано» хочет проверить работу компании при Чубайсе (4 фото)

Автор:
15 апреля 2022 17:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Турция   глава   проверка   прокуратура   роснано   чйбайс   
715
4

Он подозревает, что бюджетные деньги как следует «осваивались». Вот так неожиданность.

Глава «Роснано» обратился в прокуратуру с требованием проверить работу компании за 2010-2020 годы. Он доложил, что размер заимствований «Роснано» составил 290 миллиардов рублей, что превышает стоимость всех активов компании.

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По его словам: «Проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании». Если по-русски - денег брали больше, чем могли отдать, но никого это не волновало.

Правда, Чубайс на слушания не придёт - Анатолий Борисович сейчас проживает в Турции, вместе со своей женой.

Вовремя уехал, ничего не скажешь.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Турция   глава   проверка   прокуратура   роснано   чйбайс   
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16  комментариев
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5k
ron 2 часа назад
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8k
Василенко Татьяна 4 секунды назад
Главное - вовремя! Десять лет закрывать глаза на воровство ТАКИХ сумм и этим даже никто не поинтересовался - ни налоговая (ау, Мишустин!!!), ни СК, ни прочая куча проверяющих, дать ему надежно укрыться за кордоном, не заставив ни за что отвечать...
Детский сад, ейбогу!
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6k
maclay 4 минуты назад
Глава Роснано..., это Бог что ли ? Это зффффффффффектвнейший менеджер, но вот не успели героя соц. труда дать, рано уехал !
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23k
ПаганецЪ 8 минут назад
А если ещё РАО ЕЭС пошерстить...
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3k
Frank Borman 17 минут назад
Ай-ая-ай! Толика Чубайса, этого государственника, столпа россияненского либерал-капитализма, прихватизатора госсобственности, гробовщика коммунизма и гениального экономиста, подозревают в нецелевом использовании бабла. Проще говоря, что проворался Толик вчистую. Замахнулись на святое! Это все равно, что утверждать, что регуляторша Жоповна - агент ФРС, ВШЭ - либеральная помойка, а капитализм в России, он феодально-средневекового типа. Как не стыдно!
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−188
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
Да и проверять не стоит. Очевидно, что большая часть этих денег была украдена. И большая часть из украденного было присвоено этим ржавым сидором.
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383
Fisher1979 Час назад
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4k
Горожанин Час назад
Владимир Путин великий человек. Но когда всё замыкается на одного человека - неизбежно личное превалирует над государственным. Это закон, можно сказать, закон природы и человеческих отношений, который должен знать и учитывать тот, кто наделён выборной властью от народа и отвечает за народ и страну.
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2k
boom Час назад
как насчет проверить заодно и того, кто давал?
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1k
Иван 2 часа назад
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624
eternal 2 часа назад
Кто его вообще поставил на данную должность.
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August

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