Глава «Роснано» хочет проверить работу компании при Чубайсе

Он подозревает, что бюджетные деньги как следует «осваивались». Вот так неожиданность.
Глава «Роснано» обратился в прокуратуру с требованием проверить работу компании за 2010-2020 годы. Он доложил, что размер заимствований «Роснано» составил 290 миллиардов рублей, что превышает стоимость всех активов компании.
По его словам: «Проявились признаки несостоятельности (банкротства)» и стала очевидной «имущественная недостаточность компании». Если по-русски - денег брали больше, чем могли отдать, но никого это не волновало.
Правда, Чубайс на слушания не придёт - Анатолий Борисович сейчас проживает в Турции, вместе со своей женой.
Вовремя уехал, ничего не скажешь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
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Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор,
Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор,
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Пчелы, осы жалят вас? - Это путинский СпецНаз.
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Если верите в такое - Это просто паранойя!