В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Овсянникову предъявили обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в Лондонском банке, а также в незаконном хранении крупной суммы. Арестовали экс-губернатора в его собственном доме в Лондоне.
Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя два года - с 2017 по 2019 гг, после ушёл по собственному желанию. Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его уход закономерным, так как несмотря на огромные выделенные средства из бюджета, объекты были недостроены, сроки по их сдаче сорваны, а севастопольцы были вынуждены жить в атмосфере политических скандалов.
После этого Овсянников трудился на посту замминистра промышленности и торговли РФ.
В апреле 2020 года он учинил скандал в Ижевском аэропорту. Напившись, чиновник обматерил полицейских и сотрудников аэропорта. После этого инцидента Овсянникова сняли с должности и исключили из партии "Единая Россия".
Устроивший скандал не сильно унывал и отправился жить в Лондон, где у него есть собственный дом.
Всё было хорошо, пока 22 января Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) не явилось к Овсянникову и не задержало экс-губернатора, предъявив ему претензии в махинациях с обходом антироссийских санкций. Т.к. г-н Овсянников является "санкционным лицом" в Великобритании, ему запрещены некоторые финансовые услуги. В частности, ему нельзя открывать счета в Лондонском банке, переводить и снимать средства.
Тем не менее, экс-чиновник РФ нарушил запрет. Ему вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов. Кроме этого в доме были найдены 77 517 фунтов стерлингов «преступной наличности».
Известно, что в начале 2023 года Овсянников смог добиться исключения из санкционного списка ЕС, однако власти Великобритании санкций не снимали. В настоящий момент задержанный находится под стражей в ожидании суда, который состоится 20 февраля 2024 г.
Профессор ВШЭ Марат Баширов считает, что Великобритания вполне может выдать "пленника британской разведки", каковым сейчас является Овсянников, Киеву, чтобы "осудить и устроить пиар".
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается той же точки зрения. Он считает, что Овсянников перестал быть интересным британской разведке. Как экс-губернатора Овсянников мог обладать большим количеством информации об оборонительных сооружениях в Крыму, но сейчас, спустя время, эти сведения могли уже стать неактуальными.
В любом случае, судьбе экс-губернатора Севастополя не позавидуешь. Впрочем, если кто-то не хочет делать выводы из уроков других, то кто им доктор?
Источник:
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>>>> После этого Овсянников трудился на посту замминистра промышленности и торговли РФ.
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после такого стать замминистра.... то есть на посту замминистра или работать не нужно, или.... ваши варианты?
"Овсянников мог обладать большим количеством информации об оборонительных сооружениях в Крыму"
А кто это носителя гостайны за бугор выпустил?
Предателя никто не ждёт...
Впрочем, о чём это я...