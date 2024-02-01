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В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова

Автор:
01 февраля 2024 13:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Крым   Овсянников   Севастополь   ФБР   арест   лондон   санкции   
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Овсянникову предъявили обвинение в обходе антироссийских санкций и открытии счета в Лондонском банке, а также в незаконном хранении крупной суммы. Арестовали экс-губернатора в его собственном доме в Лондоне.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя два года - с 2017 по 2019 гг, после ушёл по собственному желанию. Глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал его уход закономерным, так как несмотря на огромные выделенные средства из бюджета, объекты были недостроены, сроки по их сдаче сорваны, а севастопольцы были вынуждены жить в атмосфере политических скандалов.


После этого Овсянников трудился на посту замминистра промышленности и торговли РФ.


В апреле 2020 года он учинил скандал в Ижевском аэропорту. Напившись, чиновник обматерил полицейских и сотрудников аэропорта. После этого инцидента Овсянникова сняли с должности и исключили из партии "Единая Россия".


Устроивший скандал не сильно унывал и отправился жить в Лондон, где у него есть собственный дом.


Всё было хорошо, пока 22 января Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) не явилось к Овсянникову и не задержало экс-губернатора, предъявив ему претензии в махинациях с обходом антироссийских санкций. Т.к. г-н Овсянников является "санкционным лицом" в Великобритании, ему запрещены некоторые финансовые услуги. В частности, ему нельзя открывать счета в Лондонском банке, переводить и снимать средства.


Тем не менее, экс-чиновник РФ нарушил запрет. Ему вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов. Кроме этого в доме были найдены 77 517 фунтов стерлингов «преступной наличности».


Известно, что в начале 2023 года Овсянников смог добиться исключения из санкционного списка ЕС, однако власти Великобритании санкций не снимали. В настоящий момент задержанный находится под стражей в ожидании суда, который состоится 20 февраля 2024 г.


Профессор ВШЭ Марат Баширов считает, что Великобритания вполне может выдать "пленника британской разведки", каковым сейчас является Овсянников, Киеву, чтобы "осудить и устроить пиар".


Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается той же точки зрения. Он считает, что Овсянников перестал быть интересным британской разведке. Как экс-губернатора Овсянников мог обладать большим количеством информации об оборонительных сооружениях в Крыму, но сейчас, спустя время, эти сведения могли уже стать неактуальными.


В любом случае, судьбе экс-губернатора Севастополя не позавидуешь. Впрочем, если кто-то не хочет делать выводы из уроков других, то кто им доктор?

Источник:

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Метки: Ynews   Великобритания   Крым   Овсянников   Севастополь   ФБР   арест   лондон   санкции   
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24  комментария
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47
Феличита 2 часа назад
несмотря на огромные выделенные средства из бюджета, объекты были недостроены, сроки по их сдаче сорваны
>>>> После этого Овсянников трудился на посту замминистра промышленности и торговли РФ.
==================
после такого стать замминистра.... то есть на посту замминистра или работать не нужно, или.... ваши варианты?
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8k
perekrestok 11 минут назад
Пока воровал и пилил бюджет - все было ОК. А как только пьяный стал материться - уволили и выгнали из ЕР. Но потом отпустили пожить в заповеднике наших чиновников - в Лондоне. Нарушил основную заповедь чиновников "Руссо чиновник! Облико морале!"
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85
Олег Шинкевич 17 минут назад
Какая хорошая новость. Следующие 10 раз подумают, стоит ли туда ехать.
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74
Аврашалом Маркович 20 минут назад
"Устроивший скандал не сильно унывал и отправился жить в Лондон, где у него есть собственный дом."
"Овсянников мог обладать большим количеством информации об оборонительных сооружениях в Крыму"
А кто это носителя гостайны за бугор выпустил?
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4k
SmartCat101 21 минуту назад
вот ведь муфлон!!!
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35k
Fat Lynx Полчаса назад
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14k
ron 41 минуту назад
Обосраться так, чтобы к нему были претензии У ОБЕИХ СТОРОН - это надо быть семи пядей во лбу ))
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11k
Михаил 43 минуты назад
один из худших губеров Севастополя. До сих пор аукается его управление.
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4k
Aleks 44 минуты назад
Слишком светился и лез на рожон, время от времени таких сливают, чтобы толпа думала что есть справедливость. Тупо принесли в жертву.
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2k
Igor Grishaev 45 минут назад
Со всеми одноразовыми изделиями типа презерватива так поступают-попользуются, и выбрасывают. Видно, выдоили наглосаксы бывшего губера насухо, да и в расход.
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6k
Харон 46 минут назад
А расскажи-ка ты мне, Schreibikus, каким боком ФБР (США) касается Великобритании???
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59k
alertol 54 минуты назад
У меня другой вопрос, если ты не хочешь украсть бюджетные деньги и купить дом за бугром, то тебя никто в правительство не возьмёт? Это типа обязательное требование?
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1k
Веселый Пук 57 минут назад
И домик в Лондоне.Просто замечательно. Самый настоящий Российский чиновник.
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5k
Горожанин Час назад
Предателя никто не любит.
Предателя никто не ждёт...
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Гопника овсянникова, гопанули гопники Лондона.
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8k
Станислав Час назад
Этот гондон весь наш город терроризировал. Почему его сразу не посадили, не знаю. Очень рад, что это сделали бриты, раз наши не справились.
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27k
ПаганецЪ Час назад
Один только вопрос - почему не арестовали при попытке смыться в Лондон?
Впрочем, о чём это я...
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8k
Игорь Час назад
А где мог оказаться пламенный патриот и член ЕДРа после завершения кормления. Не в Челябинске же
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Schreibikus

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