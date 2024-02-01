Устроивший скандал не сильно унывал и отправился жить в Лондон, где у него есть собственный дом.





Всё было хорошо, пока 22 января Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) не явилось к Овсянникову и не задержало экс-губернатора, предъявив ему претензии в махинациях с обходом антироссийских санкций. Т.к. г-н Овсянников является "санкционным лицом" в Великобритании, ему запрещены некоторые финансовые услуги. В частности, ему нельзя открывать счета в Лондонском банке, переводить и снимать средства.





Тем не менее, экс-чиновник РФ нарушил запрет. Ему вменяют несколько эпизодов в отмывании средств на общую сумму 65 000 фунтов стерлингов. Кроме этого в доме были найдены 77 517 фунтов стерлингов «преступной наличности».





Известно, что в начале 2023 года Овсянников смог добиться исключения из санкционного списка ЕС, однако власти Великобритании санкций не снимали. В настоящий момент задержанный находится под стражей в ожидании суда, который состоится 20 февраля 2024 г.





Профессор ВШЭ Марат Баширов считает, что Великобритания вполне может выдать "пленника британской разведки", каковым сейчас является Овсянников, Киеву, чтобы "осудить и устроить пиар".



