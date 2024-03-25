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После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских торговых центрах может появиться вооружённая охрана

После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских торговых центрах может появиться вооружённая охрана

Автор:
25 марта 2024 17:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Хинштейн   Крокус сити холл   Маргарита Симоньян   Оружие   охрана   теракт   чоп   
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Такой вариант сейчас рассматривают и столичные, и федеральные власти.

После страшного теракта в «Крокусе», Генпрокуратура проверила работу охранников этого комплекса. И нарушений не нашла.

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Однако, охранники ЧОПа, дежурившие 22 марта на мероприятии, были без оружия. Это подтвердил депутат Александр Хинштейн. И предложил ввести в ТЦ именно вооружённую охрану:

Действительно, по закону - частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.

У ООО ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе —несли службу без оружия и даже без спецсредств.

Считаю правильным - изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).

Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать.

Инициативу как раз сейчас обсуждают. И решают, стоит ли привлекать к охране ТЦ «Росгвардию», вневедомственную охрану и ЧОПы с лицензиями на использование оружия. По словам президента Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, это можно сделать. Но порассуждал о необходимости «дополнительных ресурсов»:

Пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для того, чтобы осуществить такой план. Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1 тыс. таких ЧОПов.

К инициативе в воружённой охраной скепически отнёсся гендиректор группы ЧОПов «Радон» Юрий Сердюк. Он считает, в местах такого массового скопления людей, как ТЦ, работать будет очень непросто.

Плюс к этому охрана в ТЦ не готова к столкновению с подготовленными людьми с оружием. Её задача - обезвредить нарушителя с помощью дубинки и баллончика, затем передать его полиции, в крайнем случае - применить оружие, но в местах массового скопления людей это нецелесообразно. Возникшую проблему эффективнее решать иначе. А именно - контролировать оборот оружия.

Короче говоря, одни подсчитывают возможные будущие траты на охрану, другие размышляют о работе в непростых условиях. Ну а третьи считают, что главное - обеспечить безопасность людей. К последним относится Маргарита Симоньян:

Пишут, что нельзя поставить у каждого торгового центра Росгвардию с автоматами. Что не хватает средств.

У Росгвардии их и не должно на это хватать. А у владельцев ТЦ - вполне хватает. Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например.

Сверхприбыли станут капелюшечку меньше, не очень даже заметно.  Зато люди останутся живы, и следователь не придёт.

А позже она выложила в своём тг-канале фото задержанных террористов и прокомментировала его:

Смотрю на эти рожи и снова думаю, что смертная казнь - это слишком легко. Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий, на хлебе и воде, с запретом на разговоры и с не самым гуманным конвоем.

Судя по всему, охрану в ТЦ всё же усилят. Кто это сделает и оплатит - решат уже в ближайшее время.


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Метки: Александр Хинштейн   Крокус сити холл   Маргарита Симоньян   Оружие   охрана   теракт   чоп   
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16  комментариев
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Может появиться, а может и не появиться.
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1k
Darki 21 минуту назад
А в охранники ЧОПа наберут вот таких рож как на фото,и дадут им оружие,и как всегда было и будет,мы сами себе на х.у.й. наступим.
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51k
Элек Мек Полчаса назад
Пример,на матчах КХЛ дежурят две бригады Скорой помощи,на входах(их шесть) во Дворец Спорта, стоят рамки,на которых стоят два гражданских человека, охрана,мужчина и женщина,так же с ними два сотрудника полиции тоже двое и также женщина и мужчина,кроме входов так видно присутствие полиции,хотя в отличии от Крокуса наш ледовый дворец вместительностью намного меньше.
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36k
Опаньки Полчаса назад
Интересный исторический факт : раньше, чтобы отпугнуть врагов, голову врага натыкали на кол и выставляли у границ владения
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116
DuckTales Полчаса назад
Хорошо бы.
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32k
Юрьевич 38 минут назад
Вообще, это хрень какая-то!
Я прекрасно помню советское время - в любом парке, в районе любого кинотеатра, я уж не говорю про центр Москвы, ВСЕГДА можно было встретить милицейский патруль - это как правило 2 милиционера с пистолетами и рацией... ещё на погоне был прилеплена такая смешная пипка - антенна рации. Потом в начале 90-ых эти патрули лишили оружия и дали им резиновые дубинки. Объясняли это тем, что стали часто нападать на такие патрули с целью захватить оружие. В середине 90-х такие патрули уже ходили с автоматами АКС-74У. И вот в начале 2000-х эти пешие патрули исчезли и появились ППС на жигулях и фордах. А потом и они исчезли... Сейчас можно часами ходить по городу и ни разу не встретить полицейских.
Теперь обратимся к статистике. В СССР был примерно 1 милиционер на 467 человек или 1 милиционер на 35 кв.км. Теперь в РФ: 1 полицейский на 129 человек или 1 полицейский на 15 кв.км.
То есть, количество полицейских на душу населения значительно увеличилось. И где они все сидят???
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10k
SuperTroll 48 минут назад
"Судя по всему, охрану в ТЦ всё же усилят. Кто это сделает и оплатит - решат уже в ближайшее время." Какой тупой вопрос. Оплатят естественно посетители. Все включат в стоимость товаров и услуг.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2701 пост (2655 в горячем)

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