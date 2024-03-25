После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских торговых центрах может появиться вооружённая охрана

Действительно, по закону - частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.

У ООО ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе —несли службу без оружия и даже без спецсредств.

Считаю правильным - изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).

Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать.