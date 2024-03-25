После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских торговых центрах может появиться вооружённая охрана

Такой вариант сейчас рассматривают и столичные, и федеральные власти.
После страшного теракта в «Крокусе», Генпрокуратура проверила работу охранников этого комплекса. И нарушений не нашла.
Однако, охранники ЧОПа, дежурившие 22 марта на мероприятии, были без оружия. Это подтвердил депутат Александр Хинштейн. И предложил ввести в ТЦ именно вооружённую охрану:
Действительно, по закону - частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие.
У ООО ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе —несли службу без оружия и даже без спецсредств.
Считаю правильным - изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. («Крокус» и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию).
Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать.
Инициативу как раз сейчас обсуждают. И решают, стоит ли привлекать к охране ТЦ «Росгвардию», вневедомственную охрану и ЧОПы с лицензиями на использование оружия. По словам президента Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, это можно сделать. Но порассуждал о необходимости «дополнительных ресурсов»:
Пока неясно, есть ли сейчас доступные ресурсы для того, чтобы осуществить такой план. Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия. По нашим данным, в столице работают около 1 тыс. таких ЧОПов.
К инициативе в воружённой охраной скепически отнёсся гендиректор группы ЧОПов «Радон» Юрий Сердюк. Он считает, в местах такого массового скопления людей, как ТЦ, работать будет очень непросто.
Плюс к этому охрана в ТЦ не готова к столкновению с подготовленными людьми с оружием. Её задача - обезвредить нарушителя с помощью дубинки и баллончика, затем передать его полиции, в крайнем случае - применить оружие, но в местах массового скопления людей это нецелесообразно. Возникшую проблему эффективнее решать иначе. А именно - контролировать оборот оружия.
Короче говоря, одни подсчитывают возможные будущие траты на охрану, другие размышляют о работе в непростых условиях. Ну а третьи считают, что главное - обеспечить безопасность людей. К последним относится Маргарита Симоньян:
Пишут, что нельзя поставить у каждого торгового центра Росгвардию с автоматами. Что не хватает средств.
У Росгвардии их и не должно на это хватать. А у владельцев ТЦ - вполне хватает. Нужно обязать ТЦ оплачивать эту услугу так же, как они обязаны оплачивать противопожарные системы, например.
Сверхприбыли станут капелюшечку меньше, не очень даже заметно. Зато люди останутся живы, и следователь не придёт.
А позже она выложила в своём тг-канале фото задержанных террористов и прокомментировала его:
Смотрю на эти рожи и снова думаю, что смертная казнь - это слишком легко. Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий, на хлебе и воде, с запретом на разговоры и с не самым гуманным конвоем.
Судя по всему, охрану в ТЦ всё же усилят. Кто это сделает и оплатит - решат уже в ближайшее время.
Источник:
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Сейчас оказывается " надо" наставить вооружённой охраны во всех торговых центрах. И в больницах, и во всех ДК, и во всех оздоровител ных центрах и спортивных клубах. Везде. Давайте поставим к каждому гражданину по охраннику. Тут систематическая ошибка. Эти все постсоветские "независимые" ненавидят русских, а русские чинуши за взятки их в страну толпами и диаспорами иащят. А они с собой кроме ненависти и неуважения не привозят. Тут правительство обязано их мордой тыкать в их недоразвитость и заставлять извиняться за их поступки. Чтобы они знали место и кто их кормил и, по доброте душевной, не насиловал (в отличие от демократических стран). Мож они ментально передумают "сражаться с неверными".
Кули про "Америка знала" писать через раз. Если ты говоришь, что знала, то надо уепать в ответ. Но Россия не такая. А на международном уровне это значит страна-терпила. Сколько терактов и прочего говна, а Россия политиканы кроме нот протеста нихера не сделали. Вы стреляете по нашим солатам, мы асимметричные меры примем (в итоге ни куя), вы наш истребитель сбивает, мы вам помидоры не купим, вы нам скрипалей, мы чуть поем, что это не мы. В итоге и отношение к людям от людей других стран, что безнаказанно можно делать что угодно, кроме неудовольствия ничего не будет.
Спеца работают как проклятые, политиканы всё сливают. Одна радость - ухо.
Я прекрасно помню советское время - в любом парке, в районе любого кинотеатра, я уж не говорю про центр Москвы, ВСЕГДА можно было встретить милицейский патруль - это как правило 2 милиционера с пистолетами и рацией... ещё на погоне был прилеплена такая смешная пипка - антенна рации. Потом в начале 90-ых эти патрули лишили оружия и дали им резиновые дубинки. Объясняли это тем, что стали часто нападать на такие патрули с целью захватить оружие. В середине 90-х такие патрули уже ходили с автоматами АКС-74У. И вот в начале 2000-х эти пешие патрули исчезли и появились ППС на жигулях и фордах. А потом и они исчезли... Сейчас можно часами ходить по городу и ни разу не встретить полицейских.
Теперь обратимся к статистике. В СССР был примерно 1 милиционер на 467 человек или 1 милиционер на 35 кв.км. Теперь в РФ: 1 полицейский на 129 человек или 1 полицейский на 15 кв.км.
То есть, количество полицейских на душу населения значительно увеличилось. И где они все сидят???