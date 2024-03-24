Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов

В Москве и Московской области полиция уже второй день проводит рейды по местам обитания и передвижения мигрантов — силовики досматривают сумки курьеров, автомобили на наличие оружия и проверяют общежития. Рейды проходят и в других российских регионах, их называют бессрочными. Депутат Госдумы от Крыма и вовсе призвал ограничить въезд мигрантов в Россию во время боевых действий на Украине.
Сотрудники правоохранительных органов после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» устроили массовые рейды по общежитиям в разных районах Москвы, где проживают мигранты.
«В разных районах проходят рейды. Например, в Тверском — сотрудники приехали в Минаевский переулок в общагу для иностранных специалистов. У здания припаркованы полицейские машины и автозак», — сообщил источник канала 112.
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В городе усилены проверки автотранспорта - досматривают каждую машину, ищут оружие.
Телеграм-канал BRIEF сообщает, что силовики запросили списки мигрантов, трудоустроенных в торговых и культурных центрах.
Обыски прошли и в московском апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе, где некоторое время проживалли террористы.
По данным телеграм-канала Baza, в московской полиции создали группы для дополнительных проверок иностранных граждан. Отмечается, что сотрудники будут продолжать проверять мигрантов в хостелах, управляющих компаниях и на трассах на постоянной основе.
Также сотрудники ДПС и Росгвардии начали бессрочно проверять транспортные средства для обнаружения поездок и перевозок нелегальных мигрантов. Выявленные перевозки будут пресекаться и, в соответствии с законодательством, будут открыты производства, проходить суды и осуществляться дактилоскопия и последующая депортация "без ожидания" — сообщают источники в правоохранительных органах.
Такие мероприятия будут проводиться на крупных логистических узлах (включая Крымский мост через Керченский пролив), федеральные трассы (автомагистрали, автодороги М-, А-, Р), въезды и выезды в города и крупные населенные пункты, а также у промышленных и строительных объектов.
Если кто-то везет бригаду нелегалов, то дешевле и проще их самим депортировать. Если попадутся, то перевозчику и заказчику не поздоровиться, а мигранты сдадут "пальчики" (чтобы не вернуться по другим документам) и поедут на вокзал или в аэропорт, без ожидания.
- предупредил представитель силовиков.
Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма, в интервью РИА Новости предложил ограничить въезд мигрантов в Россию во время боевых действий на Украине. По его словам
Иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, потому что западные спецслужбы могут использовать их «для создания в России условий осуществления террористических актов.
Шеремет отметил, что с уважением относится к иностранцам, но, по его словам, некоторых из них используют, чтобы «навредить россиянам». «Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет», — подчеркнул депутат.
Как сообщает РИА Новости, число погибших при теракте в Крокус Сити Холл, 22 марта 2024 года, на данный момент, по разным сведениям, составляет 137 человек (информация СК России) или 143 человека (данные Маргариты Симоньян).
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а почему у мигрантов детей в среднем в 3 раза больше чем у "коренных"?
наверно потому что они осло\овцеё*бы?
или все наоборот...
Но лучше уж позже, чем никогда...