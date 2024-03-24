Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма, в интервью РИА Новости предложил ограничить въезд мигрантов в Россию во время боевых действий на Украине. По его словам

Иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, потому что западные спецслужбы могут использовать их «для создания в России условий осуществления террористических актов.

Шеремет отметил, что с уважением относится к иностранцам, но, по его словам, некоторых из них используют, чтобы «навредить россиянам». «Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет», — подчеркнул депутат.