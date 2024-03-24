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Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов

Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов

Автор:
24 марта 2024 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Крокус сити холл   Рейды   мигранты   нелегалы   облавы   полиция   теракт   
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В Москве и Московской области полиция уже второй день проводит рейды по местам обитания и передвижения мигрантов — силовики досматривают сумки курьеров, автомобили на наличие оружия и проверяют общежития. Рейды проходят и в других российских регионах, их называют бессрочными. Депутат Госдумы от Крыма и вовсе призвал ограничить въезд мигрантов в Россию во время боевых действий на Украине.

Сотрудники правоохранительных органов после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» устроили массовые рейды по общежитиям в разных районах Москвы, где проживают мигранты.

«В разных районах проходят рейды. Например, в Тверском — сотрудники приехали в Минаевский переулок в общагу для иностранных специалистов. У здания припаркованы полицейские машины и автозак», — сообщил источник канала 112.

В городе усилены проверки автотранспорта - досматривают каждую машину, ищут оружие.

Телеграм-канал BRIEF сообщает, что силовики запросили списки мигрантов, трудоустроенных в торговых и культурных центрах.

Обыски прошли и в московском апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе, где некоторое время проживалли террористы.

По данным телеграм-канала Baza, в московской полиции создали группы для дополнительных проверок иностранных граждан. Отмечается, что сотрудники будут продолжать проверять мигрантов в хостелах, управляющих компаниях и на трассах на постоянной основе.

Также сотрудники ДПС и Росгвардии начали бессрочно проверять транспортные средства для обнаружения поездок и перевозок нелегальных мигрантов. Выявленные перевозки будут пресекаться и, в соответствии с законодательством, будут открыты производства, проходить суды и осуществляться дактилоскопия и последующая депортация "без ожидания" — сообщают источники в правоохранительных органах.

Такие мероприятия будут проводиться на крупных логистических узлах (включая Крымский мост через Керченский пролив), федеральные трассы (автомагистрали, автодороги М-, А-, Р), въезды и выезды в города и крупные населенные пункты, а также у промышленных и строительных объектов.

Если кто-то везет бригаду нелегалов, то дешевле и проще их самим депортировать. Если попадутся, то перевозчику и заказчику не поздоровиться, а мигранты сдадут "пальчики" (чтобы не вернуться по другим документам) и поедут на вокзал или в аэропорт, без ожидания.

- предупредил представитель силовиков.

Михаил Шеремет, депутат Госдумы от Крыма, в интервью РИА Новости предложил ограничить въезд мигрантов в Россию во время боевых действий на Украине. По его словам

Иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, потому что западные спецслужбы могут использовать их «для создания в России условий осуществления террористических актов.

Шеремет отметил, что с уважением относится к иностранцам, но, по его словам, некоторых из них используют, чтобы «навредить россиянам». «Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет», — подчеркнул депутат.

Как сообщает РИА Новости, число погибших при теракте в Крокус Сити Холл, 22 марта 2024 года, на данный момент, по разным сведениям, составляет 137 человек (информация СК России) или 143 человека (данные Маргариты Симоньян).

Источник:

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Метки: Крокус сити холл   Рейды   мигранты   нелегалы   облавы   полиция   теракт   
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62  комментария
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393k
Алексей 2 часа назад
как говорится. пока гром не грянет,мужик не перекрестится
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1k
Лебовски 5 минут назад
Думаю вопрос про мешки на головах верующих азиаток тоже будет закрыт. А то совсем обнаглели.
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16k
info-kozirev 5 минут назад
Должны быть не проверки,а выдворение всех этих мигрантов,они не нужны в принципе,особенно упорпотые на исламе,дать 72 часа на выход,а потом зачистить к херам эту шваль.
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62
rus 7 минут назад
У нас недалеко от дома чайхана и очень популярная кормушка для водителей такси (русские туда не ходят) Все в округе заставляют своими такси. Сегодня прям красота. Ни одной машины нет. Но, добавлю, проверки там видел ни один раз
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1k
Лебовски 10 минут назад
Кому там наверху как-то не понравилось, что силовики ворвались в импровизированную мечеть с обыском во время молитвы? А как по другому? Мигранты - это уже свое государство в государстве. Еще немного и начнут полноценно диктовать свои условия, что делать и как жить, а не только как и в чем девочкам бегать по паркам. Лишать всего за малейшие проступки и высылать семьями. Тогда дойдет, может быть...
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2k
Digektor 11 минут назад
Дай Бог, чтобы не показуха!
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4k
OLDer 15 минут назад
Не забывать и не прощать!
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10k
soar 16 минут назад
А я бы помимо документов еще бы и телефоны у этих товарищей шерстил, на что там они подписаны в телеге?
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4k
Suok 16 минут назад
Комментарий к фото
делайте что угодно, только Панина, этого шариkoёбa в страну не пускайте
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32k
Юрьевич 17 минут назад
Этим надо постоянно заниматься, а не эпизодически и показушно!
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170
Krrsantan 19 минут назад
А погромы чо не будут? Эх, погонять не мешало бы кроманьоцев
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3k
Semёn 21 минуту назад
Ну во первых проверки постоянно должны быть, во вторых в первую очередь тех кто родину продает этим уркам...
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
Поздно пить боржоми когда почки отказали
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9k
Ntvl 23 минуты назад
Панин показывает, что есть билет Россия

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6
Фанис 24 минуты назад
"Крупные населённые пункты"...а мелкие? Я живу за городом в не большом посёлке. У нас тут нелегалов...на ферме живут и в заброшках.
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−11
26k
Slawa49 Полчаса назад
для этого нужно было ждать пока полторы сотни людей положат?? всех чернявеньких, в хиджабах и никабах под проверку, школы для их детей отдельные а лучше всех несовершенолетних с одним из родителей назад в аул! все денежные переводы на контроль! всех кто сдает гастарбайтерам квартиры незарегистрированые для проживания мигрантов под уголовную ответственность! устроить такие тотальные проверки и контроль чтобы сами отсюда в свои аулы поубегали! всех получивших гражданство в РФ на воинский учет и отдавать гражданский долг в зону СВО в случае отказа лишение гражданства и депортация с запретом на въезд
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Гром не грянет....
Но лучше уж позже, чем никогда...
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25k
MrGod Полчаса назад
Всё как всегда, пока не обосрутся, работать не хотят а сейчас уже толку нет мигров щимить, их не надо было пускать, тогда и щимить было бы не кого.
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24k
Трелони Полчаса назад
Это всё компанейщина... Проходили неоднократно такое. Надо условным "джамшутам" пересидеть недельку-другую в своих норах и всё вернется на круги своя....
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5k
Руслан 39 минут назад
Хочу дать совет силовикам: идите сразу в офисы диаспор…Там источник зла. И в кабинетах чиновников.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1402 поста (1330 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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96570



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