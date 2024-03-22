Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых

В здании произошла стрельба и взрыв. Затем начался пожар.
Сегодня в Крокусе планировался концерт группы «Пикник». Когда люди стали занимать места, началась стрельба. Сообщали, что это случилось около 20:00 по Мск.
По предварительной информации, появилось несколько человек в камуфляже, они открыли огонь по зрителям. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Опять же - предварительно - сообщают о 12 убитых, десятки получили ранения.
Затем в здании раздался взрыв и начался пожар.
Кадры с места ЧП:
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В горящем здании «Крокуса» до сих пор могут быть заблокированные люди. По информации Readovka, они находятся на втором этаже - среди них, предположительно, есть дети.
Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.
Мэр Москвы Собянин: Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.
Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус сити холлу». Источник Shot сообщает, что в группа террористов состояла из 5 человек (может и больше, информация пока официально не подтверждена).
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На МКАД образовалась пробка, в Дептрансе сообщили, что ближайшая к ТРЦ станция метро «Мякинино» работает в штатном режиме. В горящем здании всё ещё могут оставаться люди, по информации 112, заблокированными могут быть более ста человек.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле» - МЧС. На крыше находятся люди, ожидающие помощи, передаёт ТАСС.
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В Подмосковье отменяют все массовые мероприятия. По предварительной информации, в здании «Крокуса» остаются террористы. Площадь пожара уже достигла 3 тысяч квадратных метров, пожарные не могут приступить к тушению, потому что их не подпускают. Людей спасают с крыши, около 100 человек спасатели вывели из подвала.
Мужчины в камуфляже в упор расстреливали людей. По одной из версий, террористы имеют отношение к РДК*. Нападавшие на ТЦ «Крокус сити холл» были одеты в разгрузки, при себе у них были автоматы.
* — запрещён в РФ.
Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры в связи со стрельбой и пожаром в «Крокус сити холле», сообщает ФСБ.
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Во дворах жилых домов вокруг «Крокус сити холла» разбегаются люди. Жители закрывают окна:
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Осторожно, жёсткие кадры:
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По предварительным данным, количество пострадавших возросло до 130.
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Мэр Москвы Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.
Новые группы силовиков у «Крокуса». Предположительно, в здании ещё есть террористы:
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В Москве ввели план «Сирена», собираются личный состав полиции для усилений. Вертолет привлечен к тушению пожара в «Крокус сити холле», к вылету готовятся ещё два, сообщает ГУ МЧС.
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Владелец «Крокуса» Араз Агаларов и его сын Эмин прибыли на место теракта. Сообщают, что на месте ЧП и губернатор Подмосковья Воробьёв.
Новые группы силовиков продолжают заходить в здание «Крокуса». Торговый центр оцеплен. Медики экстренно госпитализируют пострадавших. Сотрудники ДПС перекрывают дороги поблизости.
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МИД Белоруссии: Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий.
Очевидец о теракте в Крокусе:
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Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве. Вместе с этим, в СМИ обсуждают сообщение от американского посольства, которое оно сделало 8 марта: что в ближайшие 48 часов в Москве неназванные экстремисты планируют атаки. Граждан США просили избегать больших скоплений людей.
Вертолеты пытаются потушить полыхающий Крокус Сити Холл:
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Уголовное дело о теракте заведено после атаки на Крокус Сити Холл, сообщил СК.
Из окон «Крокус сити холла» вырываются клубы синего пламени:
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Внутрь здания «Крокуса» заходят спасатели:
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Рассказ очевидца:
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Раненых в ходе теракта в «Крокусе» увозят в медучреждения:
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Кадры обрушения крыши части здания «Крокуса»:
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В «Крокусе» на верхних этажах, где полыхает пожар, начался огневой вихрь:
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Сообщение ЦОС ФСБ о ситуации в "Крокус сити холле":
▪️По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали.
▪️Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия.
▪️Принимаются все меры для оказания помощи пострадавшим.
Ряд регионов отменили все массовые мероприятия на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Среди них: Истра, Люберцы, Курская область, Крым, Ленинградская область, Вологодская область и подмосковный Подольск.
Количество экстренных служб на месте теракта в Крокусе. К зданию стягивается всё больше отрядов спецназа. Также ожидаются официальные подтверждения о количестве погибших и раненых.
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Появились кадры, на которых сотни людей бегут по мосту из «Крокуса» в начале теракта:
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Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта задержан:
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Пожарные пытаются потушить верхние этажи «Крокуса», которые объяты огнём:
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Пожарные занимаются поиском выживших.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус сити холле» было доложено о начале стрельбы, заявил Песков. На место ЧП прибыли министр МВД Колокольцев и председатель СК Александр Бастрыкин.
Видеоблогер Павел Шампанов, который одним из первых выложил кадры стрельбы в Крокус-Холле, рассказал, что творилось внутри и как он спасся:
Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда, стреляли со всех сторон. Много раненых, на наш взгляд были убитые. (Мы) Бегали по разным черным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит не туда - там с стреляют.
Стреляли и в зале, и в коридорах. (Мы) высматривали места... В какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше.
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Спецслужбы Москвы и Подмосковья разыскивают белый седан. На нём могли скрыться террористы.
В машине, предположительно, находятся несколько вооружённых мужчин в зелёных камуфляжных костюмах. По Подмосковью выставили большое количество постов.
Белорусы в Минске несут к посольству России цветы и лампады.
Обстановка у российского посольства в Минске:
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Накрытые тела погибших у «Крокуса». Вокруг пожарные автомобили, полиция и спецназ.
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Соболезнования в связи с трагедий в «Крокус Сити Холл» на данный момент поступили из МИД и правительств разных стран. В их числе:
- Сирия
- Палестина
- Белоруссия
- США
- Куба
- Египет
- Венесуэла
- Мальта
- Узбекистан
- Азербайджан
- Армения
- Киргизия
- Сербия
- Никарагуа
Площадь пожара превысила 12 900 квадратных метров - МЧС.
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Вертолёт доставляет в институт Склифосовского раненных во время теракта в «Крокус Сити Холле»:
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Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются - Минкульт. Студентов ВУЗов, вероятно, на ближайшие дни могут перевести на дистанционное обучение, тут надо дождаться сообщения от Минобразования. Глава Минздрава Мурашко и вице-премьер Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф.
Оттуда они координируют работу экстренных служб и медиков в «Крокус Сити Холле». Сейчас на месте теракта работает больше 70 бригад скорой помощи, служба медицины катастроф, развёрнут штаб МЧС.
Как реагируют на теракт в «Крокусе» за рубежом:
Президент Киргизии Садыр Жапаров:
Киргизия осуждает теракт в Подмосковье и заявляет о поддержке усилий, направленных на борьбу с терроризмом, сообщил президент Жапаров в телеграмме Путину.
МИД Армении:
Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Президент Боливии Луис Арсе:
Выражаем нашу солидарность и соболезнования российскому народу, нашему брату - президенту России Владимиру Путину - и семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом.
Президент Республики Сербской Милорад Додик:
Подобные нападения являются напоминанием всем о том, что мы никогда не должны прекращать борьбу с террористами, которые являются общим врагом цивилизованного мира
Глава МИД Турции Хакан Фидан:
Он позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана и передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус сити холл» и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано:
ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России.
Премьер Польши Дональд Туск:
Руководители Минобороны, МВД и Координатора специальных служб постоянно информируют меня об обстоятельствах теракта в Москве и возможных последствиях для ситуации в регионе и безопасности страны.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил глубокие соболезнования Путину:
Узбекистан решительно осуждает террористический акт против мирного населения.
МИД Франции выразил соболезнования.
«Скорбим 22.03.2024» - электронное табло «Крокуса» прямо сейчас.
Источник:
Территория «Крокуса» оцеплена силовиками. На месте работают спецслужбы, спасатели, медики и пожарные. Вся дальнейшая информация об этой страшной трагедии будет в субботу. Глубочайшие соболезнования родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.
Источник:
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Что сказать? Нужна ответка. ассиметричная. Нужна отмена маратория на повешенье. нужно понимание того, что проект антироссия (404) должен быть закрыт полностью.
переносить войну и месть на гражданских.
Видно это от бессильной злобы ?
Тем временем в западной прессе раскручивается версия о том, что теракт в подмосковном «Крокусе» устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Накануне вечером одно из так называемых подразделений ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на россиян в подмосковном Красногорске.
Но на том же Западе немало экспертов считает, что это блеф, так как ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность за то, к чему, как потом выяснялось, отношения не имело. Но даже если принимать во внимание тот факт, что это могло быть ИГИЛ*, то разве не западными спецслужбами в своё время была выпестована верхушка ИГИЛ*? Также обращается внимание на то, что никаких полноценных «официальных» аккаунтов террористов ИГИЛ* уже не существует и что заявления о якобы взятой этой группировкой ответственности стала раскручиваться американскими и британскими СМИ.
Чудовищное событие, конечно. Со времён Норд-Оста и взрывов в метро мы успели успокоится и даже расслабится. И во время СВО продолжали жить спокойно, изредка в новостях увидев новости об очередных сбитых беспилотниках. Человеческая психика так устроена - достаточно быстро старается затереть негативную информацию. Но вот от таких новостей, как о Крокусе, точно многих захлёстывают эмоции...
Я не могу пока дать адекватную оценку этим событиям, потому что тоже рву и мечу (просто здесь и сейчас стараюсь писать без мата).
Не знаю, кто это сделал - хохлы, ИГИЛ или ещё кто... Это явно мировое ЗЛО. И я очень надеюсь, что хотя бы исполнители постфактум будут достаточно быстро настигнуты и выжжены. Без всяких демонстративных судебных заседаний
"Надеюсь, вы также видели, что Государственный департамент разослал всем американцам в Москве уведомление о том, чтобы избегать любых больших концертов, торговых центров, чего-либо подобного, просто для их собственной безопасности. Они должны оставаться на своих местах и оставаться на связи с Государственным департаментом для получения любых дополнительных обновлений и информации».
По таким заявлениям четко видно, что режим Зеленского информировал своих хозяев о предстоящих терактах. Иначе откуда они знали???
Горите в огне черти, мы вас всех покораем!
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Это точно ? А может как раз наоборот ? То что Бздышек помер не значит что в Америке не осталось кукловодов его уровня ...