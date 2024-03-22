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Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых

Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых

Автор:
22 марта 2024 20:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Концерт   Крокус сити холл   погибшие   раненые   теракт   
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В здании произошла стрельба и взрыв. Затем начался пожар.

Сегодня в Крокусе планировался концерт группы «Пикник». Когда люди стали занимать места, началась стрельба. Сообщали, что это случилось около 20:00 по Мск.

По предварительной информации, появилось несколько человек в камуфляже, они открыли огонь по зрителям. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Опять же - предварительно - сообщают о 12 убитых, десятки получили ранения.

Затем в здании раздался взрыв и начался пожар.

Кадры с места ЧП:

В горящем здании «Крокуса» до сих пор могут быть заблокированные люди. По информации Readovka, они находятся на втором этаже - среди них, предположительно, есть дети.

Более 50 бригад скорой помощи направлено в Красногорск для оказания медпомощи всем нуждающимся, сообщили РИА Новости в подмосковном Минздраве.

Мэр Москвы Собянин: Сегодня в ТЦ «Крокус-Сити» произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося.

Бойцы спецподразделений Росгвардии прибыли к «Крокус сити холлу». Источник Shot сообщает, что в группа террористов состояла из 5 человек (может и больше, информация пока официально не подтверждена).

На МКАД образовалась пробка, в Дептрансе сообщили, что ближайшая к ТРЦ станция метро «Мякинино» работает в штатном режиме. В горящем здании всё ещё могут оставаться люди, по информации 112, заблокированными могут быть более ста человек.

Осторожно, жёсткие кадры:

Пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле» - МЧС. На крыше находятся люди, ожидающие помощи, передаёт ТАСС.

В Подмосковье отменяют все массовые мероприятия. По предварительной информации, в здании «Крокуса» остаются террористы. Площадь пожара уже достигла 3 тысяч квадратных метров, пожарные не могут приступить к тушению, потому что их не подпускают. Людей спасают с крыши, около 100 человек спасатели вывели из подвала.

Мужчины в камуфляже в упор расстреливали людей. По одной из версий, террористы имеют отношение к РДК*. Нападавшие на ТЦ «Крокус сити холл» были одеты в разгрузки, при себе у них были автоматы.

* — запрещён в РФ.

Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры в связи со стрельбой и пожаром в «Крокус сити холле», сообщает ФСБ.

Во дворах жилых домов вокруг «Крокус сити холла» разбегаются люди. Жители закрывают окна:

Осторожно, жёсткие кадры:

По предварительным данным, количество пострадавших возросло до 130.

Мэр Москвы Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Новые группы силовиков у «Крокуса». Предположительно, в здании ещё есть террористы:

В Москве ввели план «Сирена», собираются личный состав полиции для усилений. Вертолет привлечен к тушению пожара в «Крокус сити холле», к вылету готовятся ещё два, сообщает ГУ МЧС.

Владелец «Крокуса» Араз Агаларов и его сын Эмин прибыли на место теракта. Сообщают, что на месте ЧП и губернатор Подмосковья Воробьёв.

Новые группы силовиков продолжают заходить в здание «Крокуса». Торговый центр оцеплен. Медики экстренно госпитализируют пострадавших. Сотрудники ДПС перекрывают дороги поблизости.

МИД Белоруссии: Этот чудовищный террористический акт не может иметь оправданий.

Очевидец о теракте в Крокусе:

Белый дом утверждает, что не располагал информацией о подготовке теракта в Москве. Вместе с этим, в СМИ обсуждают сообщение от американского посольства, которое оно сделало 8 марта: что в ближайшие 48 часов в Москве неназванные экстремисты планируют атаки. Граждан США просили избегать больших скоплений людей.

Вертолеты пытаются потушить полыхающий Крокус Сити Холл:

Уголовное дело о теракте заведено после атаки на Крокус Сити Холл, сообщил СК.

Из окон «Крокус сити холла» вырываются клубы синего пламени:

Внутрь здания «Крокуса» заходят спасатели:

Рассказ очевидца:

Раненых в ходе теракта в «Крокусе» увозят в медучреждения:

Кадры обрушения крыши части здания «Крокуса»:

В «Крокусе» на верхних этажах, где полыхает пожар, начался огневой вихрь:

Сообщение ЦОС ФСБ о ситуации в "Крокус сити холле":

▪️По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали.

▪️Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия.

▪️Принимаются все меры для оказания помощи пострадавшим.

Ряд регионов отменили все массовые мероприятия на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Среди них: Истра, Люберцы, Курская область, Крым, Ленинградская область, Вологодская область и подмосковный Подольск.

Количество экстренных служб на месте теракта в Крокусе. К зданию стягивается всё больше отрядов спецназа. Также ожидаются официальные подтверждения о количестве погибших и раненых.

Появились кадры, на которых сотни людей бегут по мосту из «Крокуса» в начале теракта:

Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта задержан:

Пожарные пытаются потушить верхние этажи «Крокуса», которые объяты огнём:

Пожарные занимаются поиском выживших.

Осторожно, жёсткие кадры:

Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус сити холле» было доложено о начале стрельбы, заявил Песков. На место ЧП прибыли министр МВД Колокольцев и председатель СК Александр Бастрыкин.

Видеоблогер Павел Шампанов, который одним из первых выложил кадры стрельбы в Крокус-Холле, рассказал, что творилось внутри и как он спасся:

Мы живы, сейчас в безопасности. Было очень тяжело выбраться оттуда, стреляли со всех сторон. Много раненых, на наш взгляд были убитые. (Мы) Бегали по разным черным выходам. Видим, народ резко назад бежит, значит не туда - там с стреляют.

Стреляли и в зале, и в коридорах. (Мы) высматривали места... В какой момент выбежать. Выбежали, сели в первую попавшуюся машину, чтобы нас отвезли чуть подальше.

Спецслужбы Москвы и Подмосковья разыскивают белый седан. На нём могли скрыться террористы.

В машине, предположительно, находятся несколько вооружённых мужчин в зелёных камуфляжных костюмах. По Подмосковью выставили большое количество постов.

Белорусы в Минске несут к посольству России цветы и лампады.

Обстановка у российского посольства в Минске:

Накрытые тела погибших у «Крокуса». Вокруг пожарные автомобили, полиция и спецназ.

Соболезнования в связи с трагедий в «Крокус Сити Холл» на данный момент поступили из МИД и правительств разных стран. В их числе:

  • Сирия
  • Палестина
  • Белоруссия
  • США
  • Куба
  • Египет
  • Венесуэла
  • Мальта
  • Узбекистан
  • Азербайджан
  • Армения
  • Киргизия
  • Сербия
  • Никарагуа

Площадь пожара превысила 12 900 квадратных метров - МЧС.

Вертолёт доставляет в институт Склифосовского раненных во время теракта в «Крокус Сити Холле»:

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются - Минкульт. Студентов ВУЗов, вероятно, на ближайшие дни могут перевести на дистанционное обучение, тут надо дождаться сообщения от Минобразования. Глава Минздрава Мурашко и вице-премьер Голикова прибыли в Федеральный центр медицины катастроф.

Оттуда они координируют работу экстренных служб и медиков в «Крокус Сити Холле». Сейчас на месте теракта работает больше 70 бригад скорой помощи, служба медицины катастроф, развёрнут штаб МЧС.

Как реагируют на теракт в «Крокусе» за рубежом:

Президент Киргизии Садыр Жапаров:

Киргизия осуждает теракт в Подмосковье и заявляет о поддержке усилий, направленных на борьбу с терроризмом, сообщил президент Жапаров в телеграмме Путину.

МИД Армении:

Шокированы ужасающими новостями о бесчеловечном теракте в Москве, который мы решительно осуждаем. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Президент Боливии Луис Арсе:

Выражаем нашу солидарность и соболезнования российскому народу, нашему брату - президенту России Владимиру Путину - и семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом.

Президент Республики Сербской Милорад Додик:

Подобные нападения являются напоминанием всем о том, что мы никогда не должны прекращать борьбу с террористами, которые являются общим врагом цивилизованного мира

Глава МИД Турции Хакан Фидан:

Он позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана и передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус сити холл» и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано:

ЕС шокирован и потрясен сообщениями о теракте в «Крокус сити холле» в Москве. ЕС осуждает любые нападения на гражданское население. Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России.

Премьер Польши Дональд Туск:

Руководители Минобороны, МВД и Координатора специальных служб постоянно информируют меня об обстоятельствах теракта в Москве и возможных последствиях для ситуации в регионе и безопасности страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил глубокие соболезнования Путину:

Узбекистан решительно осуждает террористический акт против мирного населения.

МИД Франции выразил соболезнования.

«Скорбим 22.03.2024» - электронное табло «Крокуса» прямо сейчас.

Территория «Крокуса» оцеплена силовиками. На месте работают спецслужбы, спасатели, медики и пожарные. Вся дальнейшая информация об этой страшной трагедии будет в субботу. Глубочайшие соболезнования родным погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Метки: Видео   Концерт   Крокус сити холл   погибшие   раненые   теракт   
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Алексей 13 часов назад
еще кто то думает что хохлам есть прощение?
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18k
Александр 5 минут назад
Будет угар, если диаспора начнёт отмазывать этих таджиков, типа "понять и простить"...
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6k
sumrаknn Полчаса назад
залез к свинорылым на цензор. понятно у фашистов радость, пишут что мало, надо каждый день и по 10 раз и тд. Но обратил внимание на пару моментов. 1. они погибших в теракте называют свинособаками. То что весь мир их называет свинками, хрюшками и тд, то что во всех мультиках и комиксах по всему миру они хрюшки, и при всем этом они других называют своими кличками. и второе. они угорают что мол щас найдут автомобиль с украинскими номерами и обвинят их. И пишут - не ну прикинь в России авто с украинскими номерами и его тут же не расстреляли или хотя бы не задержали. Для свинорылых автомобиль с украинским номером в России это такая сказка, что проще поверить что завтра будет 3 солнца.
Что сказать? Нужна ответка. ассиметричная. Нужна отмена маратория на повешенье. нужно понимание того, что проект антироссия (404) должен быть закрыт полностью.
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23k
BiZ Полчаса назад
афтар. во-первых, не огневой вихрь, а огненный. а во-вторых, это называется смерч или торнадо.
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7k
Евгений Д 37 минут назад
Вообще конченные твари-
переносить войну и месть на гражданских.
Видно это от бессильной злобы ?
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735
Борис Колесниченко 52 минуты назад
зашли, поубивали людей, подожгли, слились с толпой и вышли. И мы даже не знаем кто это был. Полный провал спецслужб. Странная история, террористы всегда что то требуют, или обозначают себя или свои высшие цели. А тут полная тишина. 100% хохлы, тиктокеры-РДКшники какие нибудь, но как увидели какой шум в мире поднялся и все осудили, решили не обозначать себя, но ролик свой они я думаю сняли внутри. Причем давно сидели на дне где то, ждали приказа, и пиндосы знали об этой группе еще до выборов, Зеля-клоун за налет обиделся вчерашний, вот и выпустил своих отморозков.
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436
Дима Новосельский 53 минуты назад
Ирландский обозреватель Джон Моран пишет о том, что у него вызывает вопросы несколько фактов. Во-первых, то, что спецслужбы США и Британии знали о подготовке террористического акта в России. Во-вторых, то, что за несколько суток до объявления о своей отставке замгоссекретаря Виктория Нуланд угрожала Москве «неприятными сюрпризами». Моран не считает всё это простым совпадением.

Тем временем в западной прессе раскручивается версия о том, что теракт в подмосковном «Крокусе» устроило ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России). Накануне вечером одно из так называемых подразделений ИГИЛ* взяло на себя ответственность за нападение на россиян в подмосковном Красногорске.

Но на том же Западе немало экспертов считает, что это блеф, так как ИГИЛ* для повышения своей террористической (медийной) значимости уже многократно пыталось брать на себя ответственность за то, к чему, как потом выяснялось, отношения не имело. Но даже если принимать во внимание тот факт, что это могло быть ИГИЛ*, то разве не западными спецслужбами в своё время была выпестована верхушка ИГИЛ*? Также обращается внимание на то, что никаких полноценных «официальных» аккаунтов террористов ИГИЛ* уже не существует и что заявления о якобы взятой этой группировкой ответственности стала раскручиваться американскими и британскими СМИ.
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15k
Aaron Bezzazrenia 55 минут назад
Однозначно прокол спецслужб на агентурно-оперативном уровне. Подобные события обычно предотвращаются на стадии подготовки, так как по факту невозможно отразить это силами полиции и охраны.
Чудовищное событие, конечно. Со времён Норд-Оста и взрывов в метро мы успели успокоится и даже расслабится. И во время СВО продолжали жить спокойно, изредка в новостях увидев новости об очередных сбитых беспилотниках. Человеческая психика так устроена - достаточно быстро старается затереть негативную информацию. Но вот от таких новостей, как о Крокусе, точно многих захлёстывают эмоции...
Я не могу пока дать адекватную оценку этим событиям, потому что тоже рву и мечу (просто здесь и сейчас стараюсь писать без мата).
Не знаю, кто это сделал - хохлы, ИГИЛ или ещё кто... Это явно мировое ЗЛО. И я очень надеюсь, что хотя бы исполнители постфактум будут достаточно быстро настигнуты и выжжены. Без всяких демонстративных судебных заседаний
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30k
Aqueronte 57 минут назад
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11k
Zемляк 57 минут назад
Возможно, чересчур жестоко, но, считаю, что перед уничтожением этих тварей им нужно показать, как разрывают на части их родственников.
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3k
Алекс 59 минут назад
Публичная смертная казнь. Желательно, времен Ивана Грозного.
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436
Дима Новосельский Час назад
Этот теракт никакой не ИГИЛ устроил, как нам пиндосы втирают, моджахеды так не работают, не их стиль, те заложников берут, прилюдно умирают, а это стопудово хохлы, пострелять и трусливо сбежать, как и в Белгороде...
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8k
KAUSTIC 2 часа назад
Надеюсь , ответка будет еще более жестокой ! Никого не жалеть ! Пиндосов - нахрен из России !
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632
zu4ara 2 часа назад
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Хохлы животные, которых нужно истреблять как собак бешенных.
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Официально Белый Дом США неделю назад:

"Надеюсь, вы также видели, что Государственный департамент разослал всем американцам в Москве уведомление о том, чтобы избегать любых больших концертов, торговых центров, чего-либо подобного, просто для их собственной безопасности. Они должны оставаться на своих местах и оставаться на связи с Государственным департаментом для получения любых дополнительных обновлений и информации».

По таким заявлениям четко видно, что режим Зеленского информировал своих хозяев о предстоящих терактах. Иначе откуда они знали???

Горите в огне черти, мы вас всех покораем!
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2k
013 в Тентуре 2 часа назад
Вспоминаются взрывы домов. Почерк не меняется.
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11k
Сергей 2 часа назад
Ещё скажите, что ставка на чёрное не сработала!
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4k
Андрей 2 часа назад
Может пора снова вводить смертную казнь? И терроризм одной из первых причин туда внести.
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2k
stb22 2 часа назад
Зря хохлы это сделали. У нас будут десятки жертв, а у них десятки тысяч. Эскалация. Войну они всё равно проиграют, а вот каково им будет после войны зависит от таких событий.
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34k
Slonyash 2 часа назад
Суки и падлы! Найти всех и покарать!
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August
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