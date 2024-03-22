Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых

Сегодня в Крокусе планировался концерт группы «Пикник». Когда люди стали занимать места, началась стрельба. Сообщали, что это случилось около 20:00 по Мск.

По предварительной информации, появилось несколько человек в камуфляже, они открыли огонь по зрителям. Достоверной информации о пострадавших пока нет. Опять же - предварительно - сообщают о 12 убитых, десятки получили ранения.

Затем в здании раздался взрыв и начался пожар.

Кадры с места ЧП: