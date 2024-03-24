FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8692 поста • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку

"Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку

Автор:
24 марта 2024 06:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Крокус сити холл   знаменитости   межнациональная рознь   теракт   террористы   тимати   
1690
5
2

Кроме него с тем же призывом к россиянам обратились Р.Кадыров и другие.

После публикаций кадров задержания террористов, убивавших людей в "Крокус Сити Холле", выяснилось, что они не являются гражданами РФ, все они иностранцы таджикского и афганского происхождения.


Законность их пребывания на территории РФ сейчас выясняют миграционные подразделения МВД вместе с сотрудниками ФСБ, но в России уже наметились нездоровые отношения к таджикской диаспоре и к мигрантам в целом.


Раскачивание межнациональной ситуации сейчас совершенно неуместно - считает Тимур Юнусов (Тимати). Он призывает "включить голову" и перестать проявлять негатив к таджикам, которые живут в РФ и ни в чём не виноваты.


"Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тысяч рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны.


Таджики никаким образом не виноваты в том, что эти негодяя сделали то, что сделали. Среди таджиков огромное количество хороших людей, и я могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане", - призывает Тимати.




Того же мнения придерживается министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев. Он, как и многие, считает, что у террориста нет национальности, и сотни тысяч таджиков, проживающих на территории РФ, уж точно ни в чём не виноваты.


Рамзан Кадыров также предостерегает против разжигания межнациональной розни, полагая, что именно этого сейчас и добиваются враги России.


Между тем, появились сообщения, что вчера во многих городах начали массово отказываться от поездок на такси с водителями-таджиками.



А жители Иванова стали забрасывать угрозами барбершоп, в котором два месяца работал один из террористов.


Руководство заведения было вынуждено объясниться.


А затем у салона стала дежурить полиция.



Между тем, глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова заявила, что у таких преступников нет национальности и, если это были таджики, их нужно растерзать. .

"С ними надо очень жестоко расправиться. Если это таджики, я считаю, что их надо растерзать на фиг, сколько людей они убили! Такие таджики — это не мои соотечественники, это не представители моей нации", —сообщила она. Слова Хамракуловой приводит Daily Storm в Telegram.


«Мы не должны переносить наши эмоции на представителей других наций. Потому что подонков у каждого народа полным-полно, они не представляют лицо нации. Думаю, что так должны думать все люди. Никогда не перенесу мои эмоции, полученные от негативной информации о представителях какого-либо народа, на весь народ», — заявила глава Таджикского культурного центра, призвав СМИ не акцентировать внимание на национальности преступников.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Крокус сити холл   знаменитости   межнациональная рознь   теракт   террористы   тимати   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Pinhead Час назад
К слову, о национальности.
Хушбахт Турсунов – уроженец Таджикистана, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище в качестве иностранного студента.
Получил гражданство России и подписал контракт с Министерством обороны, русский офицер, лётчик-штурман.
Убит Максимом Кузьминовым, русским. Тем самым предателем, что похитил наш вертолёт и перешёл на сторону врага.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Федор Медведев 6 минут назад
может для начала объяснить таджикам и другим как вести себя в России?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Oleg 13 минут назад
После каждой такой херни очередной бородач заявляет, что у террористов нет национальности... Ага, ага
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
482
ApolloOne 18 минут назад
Этив всем выскавзавшимся по хорошему сейчас затихориться и вообще не отсвечивать никак и нигде. Вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Strannaya Полчаса назад
То есть это не правительство подготовило благодатную почву для раскачки. Не бесконтрольная миграция. диаспоры, опг, бесконечная переквалификация тяжких преступлений в хулиганство или вообще закрытие дела против мигранта. Нет, это плохие русские лодку качают, негодяи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Святослав 36 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189k
Men In Black 40 минут назад
Они будут убивать, грабить, насиловать женщин и детей, а вы их в задницы целуйте, что бы не разжигать межнациональную рознь ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
130
r3mba4 Men In Black 5 минут назад
Мигрант: я просто жгу, а вы разжигаете.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
АСИСЯЙ 45 минут назад
Это что ещё за говно вылезло ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
408
Leon Rom 52 минуты назад
"Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане" - золотые слова!
А вот разбираться (с конфискацией) нужно с нашими, т.с. "родными" взяточниками!
От них всё зло а не от "таджиков"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
E_Gor 57 минут назад
Я не против других национальностей. Но я против принесения обычаев и традиций, идущих вразрез с нашими. Я согласен, что нет плохих наций, а есть плохие представители других наций. Я согласен, что и среди нашего общества есть плохие люди. Один из ярких примеров здесь уже приводили: отравители из Питера. Из прошлого: разве Сидор Ковпак не был украинцем? Разве Ахмет-Хан Султан не был крымским татарином? Разве Власов не был героем Советского Союза?
Из своих стран и республик выезжают чаще всего самые активные и в большой степени агрессивные представители. Поэтому их нельзя считать репрезентативным срезом общества. В то же время мы оцениваем их с нашей колокольни. Но я повторюсь, колокольню я менять не хочу. и категорически желаю, чтобы свои обычаи и порядки, идущие вразрез с моими, они оставляли дома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Sergej Lehr Час назад
"Чует кошка, чьё мясо съела".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 Час назад
То бишь, что эти твари здесь творят, как детей режут, бьют, пенсионеров калечат, женщин насилуют с детьми, это всё нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
Рома Час назад
Да чё эти баклажаны втирают ?!
Пусть своим многочисленным черножопым землякам объяснят , что пуля в жбане вредна для здоровья !
Так ведь смысла нет что-то объяснять : жывотные людей не понимают , патамушта они ЖЫ-ВОТ-НЫ-Е !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Артем 2 часа назад
Приведите мне пжлста хоть один пример того, как толпа Иванов, да Василиев отмудохали и зарезали в Ташкенте какого-нибудь Абу? Ублюдков конечно везде хватает, но когда им дают наше гражданство и дают свободно перемещаться по нашей стране, удивляться народной ненависти к ним как минимум наивно! Как максимум - миграционная политика последние годы была направленна именно на такую реакцию!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ksenia2 2 часа назад
Если это были таджики, то без пособничества их диаспоры вряд ли ьбошлось. Так что надо копать в том направлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe 2 часа назад
Интересная ситуация. Как эти таджики без языка оказались в РФ и даже работали? Не нужно ли в очередной раз перестрясти миграционные службы и наказать за пособничество терроримтов тех, кто ввдал разрешение на пребывание в стране этих тварей. Писали, что кто-то прилетел в РФ из Турции. На каком основании?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
иди бургер дожри , филосаф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Mauritanien 2 часа назад
Комментарий к фото
А как человек без гражданства легально там работал? Или гражданство все же есть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 2 часа назад
А может как раз стоит разок "качнуть лодку" Так качнуть, чтоб в следующий раз солнечным специалистам и в голову не пришло на территории России беспредел устраивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1908 постов (1897 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230156



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания
Набирающие популярность в сообществах
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#в мире#фильм#авто аварии#интересное#подборка#Россия#позитив
#животные#автомир#забавно#ДТП#аварии#Прикол#кот#теракт#съемка#СССР
#Юмор#машина#факты#кино#люди#история#Автовсячина#собака#дети#террористы
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых Теракт в московском Crocus City Hall: сообщают о погибших и раненых Западные СМИ обвинили в нападении на "Крокус" афганское подразделение ИГИЛ* Западные СМИ обвинили в нападении на "Крокус" афганское подразделение ИГИЛ* Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с...

На что жалуетесь?

Вернуться