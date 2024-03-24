"Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку

Кроме него с тем же призывом к россиянам обратились Р.Кадыров и другие.
После публикаций кадров задержания террористов, убивавших людей в "Крокус Сити Холле", выяснилось, что они не являются гражданами РФ, все они иностранцы таджикского и афганского происхождения.
Законность их пребывания на территории РФ сейчас выясняют миграционные подразделения МВД вместе с сотрудниками ФСБ, но в России уже наметились нездоровые отношения к таджикской диаспоре и к мигрантам в целом.
Раскачивание межнациональной ситуации сейчас совершенно неуместно - считает Тимур Юнусов (Тимати). Он призывает "включить голову" и перестать проявлять негатив к таджикам, которые живут в РФ и ни в чём не виноваты.
"Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тысяч рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны.
Таджики никаким образом не виноваты в том, что эти негодяя сделали то, что сделали. Среди таджиков огромное количество хороших людей, и я могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане", - призывает Тимати.
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Того же мнения придерживается министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев. Он, как и многие, считает, что у террориста нет национальности, и сотни тысяч таджиков, проживающих на территории РФ, уж точно ни в чём не виноваты.
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Рамзан Кадыров также предостерегает против разжигания межнациональной розни, полагая, что именно этого сейчас и добиваются враги России.
Между тем, появились сообщения, что вчера во многих городах начали массово отказываться от поездок на такси с водителями-таджиками.
А жители Иванова стали забрасывать угрозами барбершоп, в котором два месяца работал один из террористов.
Руководство заведения было вынуждено объясниться.
А затем у салона стала дежурить полиция.
Между тем, глава Таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова заявила, что у таких преступников нет национальности и, если это были таджики, их нужно растерзать. .
"С ними надо очень жестоко расправиться. Если это таджики, я считаю, что их надо растерзать на фиг, сколько людей они убили! Такие таджики — это не мои соотечественники, это не представители моей нации", —сообщила она. Слова Хамракуловой приводит Daily Storm в Telegram.
«Мы не должны переносить наши эмоции на представителей других наций. Потому что подонков у каждого народа полным-полно, они не представляют лицо нации. Думаю, что так должны думать все люди. Никогда не перенесу мои эмоции, полученные от негативной информации о представителях какого-либо народа, на весь народ», — заявила глава Таджикского культурного центра, призвав СМИ не акцентировать внимание на национальности преступников.
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Хушбахт Турсунов – уроженец Таджикистана, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище в качестве иностранного студента.
Получил гражданство России и подписал контракт с Министерством обороны, русский офицер, лётчик-штурман.
Убит Максимом Кузьминовым, русским. Тем самым предателем, что похитил наш вертолёт и перешёл на сторону врага.
А вот разбираться (с конфискацией) нужно с нашими, т.с. "родными" взяточниками!
От них всё зло а не от "таджиков"
Из своих стран и республик выезжают чаще всего самые активные и в большой степени агрессивные представители. Поэтому их нельзя считать репрезентативным срезом общества. В то же время мы оцениваем их с нашей колокольни. Но я повторюсь, колокольню я менять не хочу. и категорически желаю, чтобы свои обычаи и порядки, идущие вразрез с моими, они оставляли дома.
Пусть своим многочисленным черножопым землякам объяснят , что пуля в жбане вредна для здоровья !
Так ведь смысла нет что-то объяснять : жывотные людей не понимают , патамушта они ЖЫ-ВОТ-НЫ-Е !!!
Вспомни питерцев готовивших отравленную гумку для СВО.
А вот то что надо усиливать контроль за "незаменимыми специалистами" и особенно за конторами которые их привозят. И штрафовать на шестизначные суммы за малейший косяк привезенного "незаменимого специалиста".
В общем приезжать должны по приглашению а не так хочу поехал не хочу не поехал. А вот это вопрос к нашим законотворцам.