"Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку

После публикаций кадров задержания террористов, убивавших людей в "Крокус Сити Холле", выяснилось, что они не являются гражданами РФ, все они иностранцы таджикского и афганского происхождения.

Законность их пребывания на территории РФ сейчас выясняют миграционные подразделения МВД вместе с сотрудниками ФСБ, но в России уже наметились нездоровые отношения к таджикской диаспоре и к мигрантам в целом.

Раскачивание межнациональной ситуации сейчас совершенно неуместно - считает Тимур Юнусов (Тимати). Он призывает "включить голову" и перестать проявлять негатив к таджикам, которые живут в РФ и ни в чём не виноваты.

"Ведь может именно руками вот этих вот нанятых ребят, которые согласились за 500 тысяч рублей совершить это чудовищное преступление, и пытаются раскачать и дестабилизировать обстановку внутри нашей страны.

Таджики никаким образом не виноваты в том, что эти негодяя сделали то, что сделали. Среди таджиков огромное количество хороших людей, и я могу сказать, что у меня в разных структурах работают порядочные люди этой национальности. Негодяи есть в каждой национальности. И у нас, и в Украине, и в Таджикистане", - призывает Тимати.