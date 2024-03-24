«Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»

Погибло 137 невинных людей, среди них есть дети. Как сообщили в Следкоме:

Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадало 180 человек, из них 142 находятся в больницах.

23 марта террористов задержали в Брянской области. Сегодня их привезли на допрос в столичный Следком. Вероятно, позже отвезут в Басманный суд Москвы и посадят в изолятор.