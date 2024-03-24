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«Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»

«Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»

Автор:
24 марта 2024 18:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Иосиф Пригожин   Крокус сити холл   Следком   бандиты   жертвы   наказание   теракт   
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И добавил, что это просто необходимо сделать.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт. Вооружённые бандиты ворвались в концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник», и открыли огонь. Потом метнули несколько коктейлей Молотова, устроили пожар, и скрылись с места преступления.

Погибло 137 невинных людей, среди них есть дети. Как сообщили в Следкоме:

Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.

По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадало 180 человек, из них 142 находятся в больницах.

23 марта террористов задержали в Брянской области. Сегодня их привезли на допрос в столичный Следком. Вероятно, позже отвезут в Басманный суд Москвы и посадят в изолятор.

Вскоре мы узнаем, какое наказание их ждёт. Детали расследования будут освещаться во всех СМИ. Ну а пока, к месту теракта идут тысячи людей, чтобы почтить память погибших.

Среди них был и продюсер Иосиф Пригожин с супругой. Он заявил, что с теми, кто устроил кровавую бойню, надо поступить максимально жёстко.

Эти подонки должны быть уничтожены публично. На Красной площади. Вытащить их туда и устроить публичное сожжение на глазах у их семей и у их детей. Пусть меня обвинят, в чем угодно, но я считаю, что это сделать необходимо.

Каждая тварь должна знать: «Кто к нам с мечом придет, тот от этого меча и погибнет». Другого варианта, кроме как максимально жесткого наказания, я в данном случае не вижу. И нам должно быть совершенно плевать, что на это скажет мировая общественность.

У «Крокуса» возник стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек. И люди всё продолжают идти.

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Метки: Видео   Иосиф Пригожин   Крокус сити холл   Следком   бандиты   жертвы   наказание   теракт   
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16  комментариев
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1k
Валерий 50 минут назад
И не только исполнители ,но и заказчики !
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24k
hebpat 5 минут назад
вешать
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3k
STRiX 6 минут назад
Слишком милосердно сжечь, сперва они должны максимально страдать несколько лет с отрезанными членами, каждый день моля о скорейшей кончине, пытать их должны максимально изощренно, самыми болезненными способами, каждый день, неделями, месяцами, годами. И чтобы их дети, родители, знакомые, все это видели. Ну а потом то уже можно и сжечь, предварительно пустив пулю в лоб им родителям и детям.
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31k
Axel Полчаса назад
Работайте, братья!
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18k
Kucher Полчаса назад
В кои веки согласен с мужем Валерии.
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529
Дементий Мурзич 38 минут назад
организаторов и вдохновителей этого преступления повесить прилюдно!! Верёвку намазать свиным салом ,трупы обернуть свиной кожей и отдать родственникам .Родственников в России,если есть, депортировать и запрет Всему клану и кишлаку на пересечение границы с РФ --==пожизненно.
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8k
Alex 39 минут назад
Сжечь публично
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301
Игорь 44 минуты назад
Главное наказать не этих отморозков, а тех, кто их послал. А это , с вероятностью на 99% украинцы, по наводке наглосаксов. не зря все они грозились , особенно Буданов. Вот этого подонка нужно уничтожить во что бы то ни стало.
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26k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Из хорошего у них впереди только смерть!
Ссылка youtu.be
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12k
MPEG-8 48 минут назад
Б.... шоу.
Светлакова к Малахову.
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10k
sedoisever 50 минут назад
Можно желать им любой самой страшной мести, но ничего это не изменит. Им дадут пожизненное. И, к сожалению, в одиночках...
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August
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