«Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»

И добавил, что это просто необходимо сделать.
22 марта в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт. Вооружённые бандиты ворвались в концертный зал, где должна была выступить группа «Пикник», и открыли огонь. Потом метнули несколько коктейлей Молотова, устроили пожар, и скрылись с места преступления.
Погибло 137 невинных людей, среди них есть дети. Как сообщили в Следкоме:
Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы.
По последним данным Минздрава, в результате теракта пострадало 180 человек, из них 142 находятся в больницах.
23 марта террористов задержали в Брянской области. Сегодня их привезли на допрос в столичный Следком. Вероятно, позже отвезут в Басманный суд Москвы и посадят в изолятор.
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Вскоре мы узнаем, какое наказание их ждёт. Детали расследования будут освещаться во всех СМИ. Ну а пока, к месту теракта идут тысячи людей, чтобы почтить память погибших.
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Среди них был и продюсер Иосиф Пригожин с супругой. Он заявил, что с теми, кто устроил кровавую бойню, надо поступить максимально жёстко.
Эти подонки должны быть уничтожены публично. На Красной площади. Вытащить их туда и устроить публичное сожжение на глазах у их семей и у их детей. Пусть меня обвинят, в чем угодно, но я считаю, что это сделать необходимо.
Каждая тварь должна знать: «Кто к нам с мечом придет, тот от этого меча и погибнет». Другого варианта, кроме как максимально жесткого наказания, я в данном случае не вижу. И нам должно быть совершенно плевать, что на это скажет мировая общественность.
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У «Крокуса» возник стихийный мемориал из цветов и мягких игрушек. И люди всё продолжают идти.
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Светлакова к Малахову.
только нужно чтоб транслировалось это на всех обезьян круглосуточно , чтоб видели пида.расы что их ждет если не будут сидеть ровно на жопе а будут пытаться повторить путь уродов.