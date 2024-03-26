"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать

Похоже, трагедия в "Крокусе" помогла раскрыть истинные лица многих известных (и не очень) людей.
Подавляющее большинство россиян сопереживают родственникам, потерявшим близких в этой трагедии, многие старались помочь пострадавшим и их семьям: бесплатно развозили людей после теракта, сдавали кровь, переводили деньги. Но нашлись и другие: глумившиеся и считающие всех сострадающих лицемерами, сочувствующие террористам и радовавшиеся горю других.
В числе последних - певун ртом из Таджикистана Руслан Алиев. Под своим клипом он пролайкал комментарии, в которых оправдывался терроризм, а потом, когда люди стали писать, что Алиеву было бы неплохо запретить въезд в Россию, понял, что кормушку могут и прикрыть. Певец регулярно наведывался в РФ с мини-концертами для своих земляков в этнических кафе. Заработок стабильный, заказов много, и терять деньги гражданин Таджикистана не хотел.
После этого Алиев спешно выпустил ролик с извинениями, заявив, что комментарии лайкал его 10-летний сын, не знающий русский, и он тут вообще не при чём.
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Как так получилось, что сын, который не знает русского, выборочно оставлял лайки (и все - под комментариями на русском языке), Алиев, похоже, не придумал. Но сообщил, что закрыл возможность комментировать свои клипы, чтобы пользователи перестали писать негативные отзывы.
В соцсетях надеются, что Алиеву перекроют возможность приезжать в Россию и кормиться за счет нашей страны.
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Но решение есть. Не любишь Россию? Флаг в руки и запрет на въезд. Ты кто такой? Давай до свиданья! (с)
Хотелось бы понять, если Президент Таджикистана против таких терактов то почему бы ему самому не разобраться с такими оправдателями. Ну или отдать нам. А иначе мы будем дуться что они все заодно и просто лицемерят
Сниму какой-нибудь клип на примитивную песню-уважение от земляков.
Поставлю лайки под провокационными комментариями-двойное уважение от земляков.
Боясь получить люлей,съеду на проделки своего десятилетнего высера-ровное отношение земляков.
Дождаться,когда уляжется шумиха и вновь приезжать к нам на заработки,с мыслями "как здорово я всех на...бал"-тройное уважение от земляков и рубли в кармане.
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не сумел воспитать свою личинку - отвечай за него САМ. В Россию тебе теперь путь заказан - нищенствуй у себя на родине
Гребаная, тухлая крыса!!! Просто кусок вонючего, трусливого дерьма!!! Это не мужчина вообще.