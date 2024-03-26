"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать

Как так получилось, что сын, который не знает русского, выборочно оставлял лайки (и все - под комментариями на русском языке), Алиев, похоже, не придумал. Но сообщил, что закрыл возможность комментировать свои клипы, чтобы пользователи перестали писать негативные отзывы.





В соцсетях надеются, что Алиеву перекроют возможность приезжать в Россию и кормиться за счет нашей страны.