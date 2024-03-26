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"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать

"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать

Автор:
26 марта 2024 14:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Комментарии из Соцсетей   Крокус сити холл   Руслан Алиев   оправдание терроризма   реакция соцсетей   теракт   
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Похоже, трагедия в "Крокусе" помогла раскрыть истинные лица многих известных (и не очень) людей.

Подавляющее большинство россиян сопереживают родственникам, потерявшим близких в этой трагедии, многие старались помочь пострадавшим и их семьям: бесплатно развозили людей после теракта, сдавали кровь, переводили деньги. Но нашлись и другие: глумившиеся и считающие всех сострадающих лицемерами, сочувствующие террористам и радовавшиеся горю других.


В числе последних - певун ртом из Таджикистана Руслан Алиев. Под своим клипом он пролайкал комментарии, в которых оправдывался терроризм, а потом, когда люди стали писать, что Алиеву было бы неплохо запретить въезд в Россию, понял, что кормушку могут и прикрыть. Певец регулярно наведывался в РФ с мини-концертами для своих земляков в этнических кафе. Заработок стабильный, заказов много, и терять деньги гражданин Таджикистана не хотел.



После этого Алиев спешно выпустил ролик с извинениями, заявив, что комментарии лайкал его 10-летний сын, не знающий русский, и он тут вообще не при чём.


Как так получилось, что сын, который не знает русского, выборочно оставлял лайки (и все - под комментариями на русском языке), Алиев, похоже, не придумал. Но сообщил, что закрыл возможность комментировать свои клипы, чтобы пользователи перестали писать негативные отзывы.


В соцсетях надеются, что Алиеву перекроют возможность приезжать в Россию и кормиться за счет нашей страны.

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Метки: Комментарии из Соцсетей   Крокус сити холл   Руслан Алиев   оправдание терроризма   реакция соцсетей   теракт   
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19  комментариев
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12k
Б.Касторский 47 минут назад
Последнее время у гостей России какая-то странная привычка ненавидеть Россию и её граждан, потом придумывать жалкие оправдания и следом извиняться. Разве достойно мужчины сваливать свои проступки на ребенка? А ведь они зачастую позиционируют себя как настоящие мужчины, не чета нам, принимая отзывчивость и доброту за слабость.
Но решение есть. Не любишь Россию? Флаг в руки и запрет на въезд. Ты кто такой? Давай до свиданья! (с)
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3k
Старожил 3 минуты назад
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10k
SuperTroll 5 минут назад
Шайтаншакал обыкновенный. Обоссать и на мороз
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30k
Aqueronte 5 минут назад
А почему бы его не выдать правительству Точиков? Либо они поддерживают таких уродов, либо сажают либо отдают нам.
Хотелось бы понять, если Президент Таджикистана против таких терактов то почему бы ему самому не разобраться с такими оправдателями. Ну или отдать нам. А иначе мы будем дуться что они все заодно и просто лицемерят
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20k
Robin Hood 13 минут назад
Чумадан - Вокзал _ ДушанБеееее. Совсем без негатива. Даже с радостью. И смотри, маструбек, даже без отрезания твоей бараньей головы
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1k
Андрей Граф 14 минут назад
повесить на хрен
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31k
Григорий 14 минут назад
Ну да, теперь он точно не причём. Надеюсь, петушары этой больше в РФ не будет, по крайней мере на воле.
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4
4nt 21 минуту назад
Зассыха черно.опая.
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5k
Peter Griffin 21 минуту назад
Немного о менталитете вот таких дремучих "русланов".
Сниму какой-нибудь клип на примитивную песню-уважение от земляков.
Поставлю лайки под провокационными комментариями-двойное уважение от земляков.
Боясь получить люлей,съеду на проделки своего десятилетнего высера-ровное отношение земляков.
Дождаться,когда уляжется шумиха и вновь приезжать к нам на заработки,с мыслями "как здорово я всех на...бал"-тройное уважение от земляков и рубли в кармане.
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6k
Григорий 22 минуты назад
мерзотная тупая рожа! это не яя это сын ишака, он не понимает Русский!
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1k
Михаил Полчаса назад
Собрать таких ушлепков и им подобных в одну кучу и утилизировать в известном направлении... черный биомусор! Понятно что этой трагедией пытаются внести раздор, но хоть и поздно, но самое время провести чистку как среди этих отбросов, так и среди тех кто их завозит\покрывает и наживается на этом!
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177
DuckTales Полчаса назад
Свой своему по неволе брат ? Да на самом деле не испытывают они никакого сострадания, для них здесь тупо кормушка, намутить бабла и королями у себя ходить ...
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12k
Артем Полчаса назад
Выродки конечно есть в каждой национальность, но в некоторых их абсолютное большинство! Интересно - теперь можно называть эту черножопую бабу (на мужчину он не тянет) мразью или опять разжигание будет того, что уже и так давным-давно тлеет и вот-вот вспыхнет? Странная реакция правительства, которое все эти годы только подливала бензин в эти угли. Когда пойдут посадки мусоров? На полицейских они то же не тянут, которые выдают чуркам гражданство налево и направо и не дают тем, кто любит нашу страну и хотел бы вернутся обратно!
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18k
Majul Полчаса назад
Просто одно слово в качестве комментария к его высеру: пиз..ит!
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4k
Максим Макашев 37 минут назад
спешно выпустил ролик с извинениями, заявив, что комментарии лайкал его 10-летний сын, не знающий русский, и он тут вообще не при чём.
**************************
не сумел воспитать свою личинку - отвечай за него САМ. В Россию тебе теперь путь заказан - нищенствуй у себя на родине
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377
FlakoBoy 43 минуты назад
«После этого Алиев спешно выпустил ролик с извинениями, заявив, что комментарии лайкал его 10-летний сын, не знающий русский, и он тут вообще не при чём.»

Гребаная, тухлая крыса!!! Просто кусок вонючего, трусливого дерьма!!! Это не мужчина вообще.
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26k
сеньор Леонсио 45 минут назад
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177
DuckTales сеньор Леонсио Полчаса назад
зачетно
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1918 постов (1906 в горячем)

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