«Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума

На фоне теракта в России вновь подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Многие не понимают: даже если посадить убийц и террористов на пожизненное в колонию строгого режима - тогда же их надо будет одевать и кормить. Они зверски убили и покалечили столько невинных людей, зачем их содержать, разве террористы этого заслуживают?

Другие считают, что содержание на особом режиме будет для террористов хуже смерти. И это наказание растянется на годы. А всех причастных к организации теракта надо найти и ликвидировать - без срока давности за их преступления. Где бы они ни были.

В общем, мнений хватает.