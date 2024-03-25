«Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума

А один из общественников потребовал лишить Назарова звания «Народного артиста России».
В 2023 году Дмитрий Назаров* вместе с женой уехал во Францию. Поводом стала его позиция по последним событиям и серия жёстких высказываний. Как правило, он делал их в стихотворной форме.
У нас его за это сильно критиковали, но дальше обсуждений дело не шло. Назаров продолжал получать около 60 тысяч рублей российской пенсии, также у него осталась квартира в Москве и коттедж в области. Осталось и звание «Народного артиста».
А 22 марта случилась беда: вооружённые бандиты ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили теракт. Сначала расстреляли невинных людей, потом подожгли здание и попытались сбежать. Их жёстко задержали в Брянской области, провели с ними первичный допрос и отправили в СИЗО. На суде они выглядели вот так:
А этого привезли в инвалидной коляске с катетером и мочеприёмником:
На месте сгоревшего концертного здания в «Крокусе» до сих пор работают спасатели и разбирают завалы. К сожалению, обновляется и список погибших - сейчас это 137 человек, но цифра может увеличится.
На фоне теракта в России вновь подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Многие не понимают: даже если посадить убийц и террористов на пожизненное в колонию строгого режима - тогда же их надо будет одевать и кормить. Они зверски убили и покалечили столько невинных людей, зачем их содержать, разве террористы этого заслуживают?
Другие считают, что содержание на особом режиме будет для террористов хуже смерти. И это наказание растянется на годы. А всех причастных к организации теракта надо найти и ликвидировать - без срока давности за их преступления. Где бы они ни были.
В общем, мнений хватает.
Ну а Дмитрий Назаров снова выпустил видео со стихами:
Мы любим смерть. У нас до смерти голод. Спаси нас Боже, Господи еси. Мы даже траур превращаем в повод благословения казни на Руси.
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После этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что уехавший актёр окончательно сошёл с ума.
Очень жаль, что находятся люди, которые могут насмехаться над этими событиями. Мы, конечно, внесли новые законопроекты, которые не позволяют иноагентам зарабатывать деньги в России. Но для такой личности, как Дмитрий Назаров* лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не упоминать. Мне кажется, что он уже из ума выжил. Его заявления - абсолютная ненормальность.
А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев потребовал, чтобы Назарова лишили звания.
Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. <...> А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почётного звания народного артиста России.
Вероятно, теперь для Дмитрия Назарова все дороги в Россию закрыты. Уже навсегда.
*Дмитрий Назаров признан иноагентом на территории РФ.
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И этих теперь ! И особенно , наших парней из силовиков ,когда им наконец дали полные полномочия Как четко и жестко работали ..Спасибо !!! Честно признаюсь ,начнется тягомотина ,типо ушли ,но мы их поймаем ..Низкий поклон тем ,кто в кроссовках по воде в лесу гнался за зверями и тут же их допрашивал ,чтобы зверины не опомнились
Спасибо парни ,я поражен был оперативностью и Вся Россия тоже
автор, ты нах..ра эту старую прости..хоспади..тутку тащишь на фишки?
говна давно не ел?
Россия обновляется и ощищается от мразей клопов всех мастей ..
И самое главное ,это Чубайс сбежал все бросив ..Я давно писал ,что как только рыжий мойша(у него имя такое стало в израиле) Чубайс сбежит ..Начнется настоящее возрождение России и Русских !
И этот терракт уверен Израиль поддержал ,за нашу поддержку против геноцида сектора Газа (тысячи детей убиты и сотни тысяч мирных)
Я их евреев знаю ,злобные и мнистительные и ИГИЛ это их проект с сша ..
Храни Бог Россию и наше дело правое Бесы мировые будут уничтожены
Если бы гражданин пиндостана сделал такое же, был бы лишён всего, схвачен и отх*уячен. Россия - добрая душа. "Мы не звери!". И эти бл*яди этим пользуются.
Одно только верно - высказавшись он не выразил осуждения и сожаления. Это плохо