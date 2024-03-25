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«Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума

«Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума

Автор:
25 марта 2024 14:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Госдума   Дмитрий Назаров   Елена Драпеко   Крокус сити холл   Народный артист РФ   Смертная казнь   наказание   стихи   теракт   
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А один из общественников потребовал лишить Назарова звания «Народного артиста России».

В 2023 году Дмитрий Назаров* вместе с женой уехал во Францию. Поводом стала его позиция по последним событиям и серия жёстких высказываний. Как правило, он делал их в стихотворной форме.

У нас его за это сильно критиковали, но дальше обсуждений дело не шло. Назаров продолжал получать около 60 тысяч рублей российской пенсии, также у него осталась квартира в Москве и коттедж в области. Осталось и звание «Народного артиста».

А 22 марта случилась беда: вооружённые бандиты ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили теракт. Сначала расстреляли невинных людей, потом подожгли здание и попытались сбежать. Их жёстко задержали в Брянской области, провели с ними первичный допрос и отправили в СИЗО. На суде они выглядели вот так:

А этого привезли в инвалидной коляске с катетером и мочеприёмником:

На месте сгоревшего концертного здания в «Крокусе» до сих пор работают спасатели и разбирают завалы. К сожалению, обновляется и список погибших - сейчас это 137 человек, но цифра может увеличится.

На фоне теракта в России вновь подняли вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Многие не понимают: даже если посадить убийц и террористов на пожизненное в колонию строгого режима - тогда же их надо будет одевать и кормить. Они зверски убили и покалечили столько невинных людей, зачем их содержать, разве террористы этого заслуживают?

Другие считают, что содержание на особом режиме будет для террористов хуже смерти. И это наказание растянется на годы. А всех причастных к организации теракта надо найти и ликвидировать - без срока давности за их преступления. Где бы они ни были.

В общем, мнений хватает.

Ну а Дмитрий Назаров снова выпустил видео со стихами:

Мы любим смерть. У нас до смерти голод. Спаси нас Боже, Господи еси. Мы даже траур превращаем в повод благословения казни на Руси.

После этого первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что уехавший актёр окончательно сошёл с ума.

Очень жаль, что находятся люди, которые могут насмехаться над этими событиями. Мы, конечно, внесли новые законопроекты, которые не позволяют иноагентам зарабатывать деньги в России. Но для такой личности, как Дмитрий Назаров* лучшим наказанием будет его забыть и никогда больше не упоминать. Мне кажется, что он уже из ума выжил. Его заявления - абсолютная ненормальность.

А заслуженный юрист РФ Иван Соловьев потребовал, чтобы Назарова лишили звания.

Любой, я подчеркну, любой такой человек обязан резко осудить этот бесчеловечный террористический акт. Без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий. <...> А что касается Назарова, то начать необходимо с лишения его почётного звания народного артиста России.

Вероятно, теперь для Дмитрия Назарова все дороги в Россию закрыты. Уже навсегда.

*Дмитрий Назаров признан иноагентом на территории РФ.

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Метки: Видео   Госдума   Дмитрий Назаров   Елена Драпеко   Крокус сити холл   Народный артист РФ   Смертная казнь   наказание   стихи   теракт   
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24  комментария
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Назаров - кусок говна, и тут решил пропидориться, напомнить о себе!

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798
МИХАН 3 минуты назад
Вспомните усмехающихся мигрантов в наших судах убийц и насильников и т.д. ..
И этих теперь ! И особенно , наших парней из силовиков ,когда им наконец дали полные полномочия Как четко и жестко работали ..Спасибо !!! Честно признаюсь ,начнется тягомотина ,типо ушли ,но мы их поймаем ..Низкий поклон тем ,кто в кроссовках по воде в лесу гнался за зверями и тут же их допрашивал ,чтобы зверины не опомнились
Спасибо парни ,я поражен был оперативностью и Вся Россия тоже
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63k
Олег 14 минут назад
Нужно начинать не со звания, а с ареста недвижимости и счетов.
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32
Dmitriy Полчаса назад
Сначала казнят терористов, а потом будут казнить всех неугодных власти.
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−41
Volsh Полчаса назад
Жабы против гадюк...
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826
Aurelian Полчаса назад
Ну заберите у этой мрази все его активы и пусть вскукарекивает сколько хочет. Падаль. Тьфу, противно.
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9k
mbr Полчаса назад
пора вводить штрафы за рекламу этих б..дей в любом виде.
автор, ты нах..ра эту старую прости..хоспади..тутку тащишь на фишки?
говна давно не ел?
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314
Игорь 37 минут назад
Здесь был любим и уважаем... там стал ненавидим и презираем... Чего ему здесь не хватало? Или так ненавидит страну, которая всё ему дала, что молчать не может?
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119k
Z_Павел Юрьевич_V 44 минуты назад
Старый п.и.д.р!
Старый п.и.д.р!Посмотреть
Старый п.и.д.р!
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798
МИХАН 47 минут назад
СЛАВА БОГУ, что такие твари сбежали из России ..Какие мрази !!! А ведь они зарабатывали и мы ими восхищались и зарабатывали они тут бешеные деньги
Россия обновляется и ощищается от мразей клопов всех мастей ..
И самое главное ,это Чубайс сбежал все бросив ..Я давно писал ,что как только рыжий мойша(у него имя такое стало в израиле) Чубайс сбежит ..Начнется настоящее возрождение России и Русских !
И этот терракт уверен Израиль поддержал ,за нашу поддержку против геноцида сектора Газа (тысячи детей убиты и сотни тысяч мирных)
Я их евреев знаю ,злобные и мнистительные и ИГИЛ это их проект с сша ..
Храни Бог Россию и наше дело правое Бесы мировые будут уничтожены
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14k
Григорий Бабкин 49 минут назад
Но пенсию получает. Иначе, где же харчеваться? Больше нах*уй никому не нужен.
Если бы гражданин пиндостана сделал такое же, был бы лишён всего, схвачен и отх*уячен. Россия - добрая душа. "Мы не звери!". И эти бл*яди этим пользуются.
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1k
Лютый вам Бетховен 52 минуты назад
Знакомый взгляд... Мой дед (по матери) был примерно таким перед смертью, уже плохо понимал что происходит вокруг. Думаю, у Назарова уже деменция.
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10k
АСИСЯЙ Час назад
Пропитой гондон ...
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7k
Бу Час назад
ну так лишите его званий и прочего...а то из пустого в порожнее.
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1k
Darki Час назад
Ппц он осунулся
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10k
sedoisever 2 часа назад
Готов ловить минусы. Скажу сразу, что отношусь к любому уехавшему говну одинаково. Этот не исключение. Но конкретно в этом его ролике я не увидел насмешку над трауром. Я увидел его мнение по поводу возвращения смертной казни. Впрочем, плевать на его мнение. Сейчас наступило время её вернуть.
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110
DuckTales 2 часа назад
Наверное Пушкиным себя мнит, не меньше ...
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64
risti 2 часа назад
мне кажется он немного не в том смысле, кой пытаются показать, просто как актер немного мыслит пафосно и эпическими категориями.
Одно только верно - высказавшись он не выразил осуждения и сожаления. Это плохо
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8k
Alex 2 часа назад
Поганая мразь.
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262
Dima 2 часа назад
"-" за то что постите этого ублюдка !
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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