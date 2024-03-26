Блогер заявил, что "похоронил" несуществующего "друга" во время теракта в "Крокусе", и открыл сбор денег

Чем закончится эта довольно мерзкая история – пока непонятно. Но как предупреждение – пойдёт.

Не нужно доверять всем подряд – в каждой трагедии обязательно найдутся ублюдки, вроде этого Юриэля, которые попытаются нажиться на вашем сочувствии.