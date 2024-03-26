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Блогер заявил, что "похоронил" несуществующего "друга" во время теракта в "Крокусе", и открыл сбор денег

Блогер заявил, что "похоронил" несуществующего "друга" во время теракта в "Крокусе", и открыл сбор денег

Автор:
26 марта 2024 21:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Крокус сити холл   Принц Юриэль   благовещенск   блогер   теракт   хайп   
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После теракта в "Крокус Сити Холл" продолжают всплывать "грязь и палки", а точнее мерзость, которая пытается хайповать на трагедии. Блогер из Благовещенска Принц Юриэль сообщил, что его друг погиб при теракте в «Крокусе», и открыл сбор денег пострадавшим. Но есть нюанс ...

Некто "Принц Юриэль" в миру уроженец Амурской области Юрий Деканов, выложил в YouTube сопливое видео про погибшего друга и открыл сбор пожертвований. Доброй души подписчики откликнулись, деньги закапали.

Но есть нюанс...

Объявленный мёртвым Дмитрий Чурилов - жив и с проходимцем Юриэлем даже не знаком.

Когда Дмитрию знакомые стали писать в аккаунт что-то вроде «земля пухом» и «ещё жить да жить», он напрягся и обратился в полицию.

Чем закончится эта довольно мерзкая история – пока непонятно. Но как предупреждение – пойдёт.

Не нужно доверять всем подряд – в каждой трагедии обязательно найдутся ублюдки, вроде этого Юриэля, которые попытаются нажиться на вашем сочувствии.

Источник:

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Метки: Крокус сити холл   Принц Юриэль   благовещенск   блогер   теракт   хайп   
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9  комментариев
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590
Guilty Pleasure 57 минут назад
Показательно наказать и лишить будущего, чтоб остальным было неповадно
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6k
HUBLOT 3 минуты назад
Я предупреждал. Вот вам первый сын лейтенанта Шмидта. Сейчас они пойдут размножаться.
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5k
Kozlodoev Полчаса назад
Мошенничество же... СКР, надеюсь, обратят внимание.
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390
FlakoBoy Полчаса назад
Мне кажется, что таким как этот юриэль должно "понравиться" на нарах, а точнее под ними, в зоне, куда их нужно отправлять за дела их на длительный срок.
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337
Фрол 38 минут назад
Ну цыгане в своём репертуате.
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89k
Taras Kozalupko 44 минуты назад
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6k
hhwost 48 минут назад
как бэ способ проверки простой: предложите реальную помощь.
как с попрошайками "на хлебушек" - протяните им батон хлебушка, и вас тут же пошлют на х..й.
так и здесь.

з.ы.
у метро Свиблово одно время (может и сейчас) стояла женщина и собирала на дом слепоглухих в Сергиевом Посаде. и на вопрос чем помочь давала конкретный список и адрес. вот это - настоящее.
з.з.ы. лох не мамонт, лох не вымрет.
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11k
Сергей 56 минут назад
Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1406 постов (1333 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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96834



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