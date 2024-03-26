Блогер заявил, что "похоронил" несуществующего "друга" во время теракта в "Крокусе", и открыл сбор денег

После теракта в "Крокус Сити Холл" продолжают всплывать "грязь и палки", а точнее мерзость, которая пытается хайповать на трагедии. Блогер из Благовещенска Принц Юриэль сообщил, что его друг погиб при теракте в «Крокусе», и открыл сбор денег пострадавшим. Но есть нюанс ...
Некто "Принц Юриэль" в миру уроженец Амурской области Юрий Деканов, выложил в YouTube сопливое видео про погибшего друга и открыл сбор пожертвований. Доброй души подписчики откликнулись, деньги закапали.
Источник:
Но есть нюанс...
Объявленный мёртвым Дмитрий Чурилов - жив и с проходимцем Юриэлем даже не знаком.
Когда Дмитрию знакомые стали писать в аккаунт что-то вроде «земля пухом» и «ещё жить да жить», он напрягся и обратился в полицию.
Источник:
Чем закончится эта довольно мерзкая история – пока непонятно. Но как предупреждение – пойдёт.
Не нужно доверять всем подряд – в каждой трагедии обязательно найдутся ублюдки, вроде этого Юриэля, которые попытаются нажиться на вашем сочувствии.
Источник:
- Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
- «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума
- «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов
- "Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза
- После теракта в «Крокус Сити Холле» в российских торговых центрах может появиться вооружённая охрана
как с попрошайками "на хлебушек" - протяните им батон хлебушка, и вас тут же пошлют на х..й.
так и здесь.
з.ы.
у метро Свиблово одно время (может и сейчас) стояла женщина и собирала на дом слепоглухих в Сергиевом Посаде. и на вопрос чем помочь давала конкретный список и адрес. вот это - настоящее.
з.з.ы. лох не мамонт, лох не вымрет.