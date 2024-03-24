В Госдуме предложили наградить школьников, спасших десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Ребята не растерялись и вывели зрителей в безопасное место.
Списки погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор обновляются. Возможно, жертв могло быть и больше - но нашлось несколько парней, которые не растерялись и помогли людям попасть из концертного зала на улицу.
Одним из них был 15-летний Ислам. В «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком, а в свободное время болел за московский «Спартак».
Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. <...> Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам ещё, если честно, в шоковом состоянии.
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С парнем уже связались игроки «Спартака» и поблагодарили за то, что помог спасти людей.
Но в гардеробе «Крокуса» было ещё двое несовершеннолетних ребят, они тоже помогли зрителям. Это 14-летний Артём Донсков и Никита Иванов.
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Мы уже готовим обращение по поводу Артёма Донскова и Ислама Халилова, чтобы представить его завтра на Совет Госдумы, с тем, чтобы наградить этих ребят Почётными грамотами Государственной Думы.
Если вы знаете еще таких героев, то сообщите нам. Мы хотим пригласить их в Государственную Думу для того, чтобы поощрить этих ребят за мужество, за находчивость.
И добавила, что к ней уже обратилась одна IT-компания и предложила вручить ребятам ноутбуки.
Что касается теракта - его исполнителей поймали и допрашивают. Люди, пришедшие сегодня к стихийному мемориалу у «Крокуса» в честь погибших считают, что с этими бандитами во время задержания ещё обошлись по-человечески.
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На месте теракта в «Крокусе» работают сотрудники экстренных служб. Уже разобрано 400 кубометров конструкций.
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Более того, по камерам наблюдения удалось установить, что фургон МВД РФ кинологов был припаркован рядом с автомобилем террористов и все время нападения находился на парковке. Однако, кинологи не стали участвовать в спасении людей и задержании террористов. Они просто позволили им уехать.
Людей спасал подросток-гардеробщик.
Разумеется, МВД уже объявило, что «это все фейк».
Вот так, а пацаны молодые не пожившие еще, не побоялись.