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В Госдуме предложили наградить школьников, спасших десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

В Госдуме предложили наградить школьников, спасших десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Автор:
24 марта 2024 19:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Крокус сити холл   Спасение   награждение   подростки   теракт   школьники   
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Ребята не растерялись и вывели зрителей в безопасное место.

Списки погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор обновляются. Возможно, жертв могло быть и больше - но нашлось несколько парней, которые не растерялись и помогли людям попасть из концертного зала на улицу.

Одним из них был 15-летний Ислам. В «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком, а в свободное время болел за московский «Спартак».

Я понимал, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Честно, было очень страшно. <...> Мама была в шоке, плакала из-за того, что мне всё это пришлось пережить. Что всё это было на моих глазах. Я сам ещё, если честно, в шоковом состоянии.

С парнем уже связались игроки «Спартака» и поблагодарили за то, что помог спасти людей.

Но в гардеробе «Крокуса» было ещё двое несовершеннолетних ребят, они тоже помогли зрителям. Это 14-летний Артём Донсков и Никита Иванов.

Вероятно, теперь их всех наградят, так заявила депутат Госдумы Нина Останина:

Мы уже готовим обращение по поводу Артёма Донскова и Ислама Халилова, чтобы представить его завтра на Совет Госдумы, с тем, чтобы наградить этих ребят Почётными грамотами Государственной Думы.

Если вы знаете еще таких героев, то сообщите нам. Мы хотим пригласить их в Государственную Думу для того, чтобы поощрить этих ребят за мужество, за находчивость.

И добавила, что к ней уже обратилась одна IT-компания и предложила вручить ребятам ноутбуки.

Что касается теракта - его исполнителей поймали и допрашивают. Люди, пришедшие сегодня к стихийному мемориалу у «Крокуса» в честь погибших считают, что с этими бандитами во время задержания ещё обошлись по-человечески.

На месте теракта в «Крокусе» работают сотрудники экстренных служб. Уже разобрано 400 кубометров конструкций.

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Метки: Видео   Госдума   Крокус сити холл   Спасение   награждение   подростки   теракт   школьники   
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5  комментариев
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7k
satra 51 минуту назад
Вот бы еще гарантировали места в выбранном ВУЗе, если они захотят получить высшее образование.
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136
Alex 10 минут назад
Выяснилось, что в момент нападения террористов на людей в Крокусе в здании находились сотрудники «органов» -кинологи с собаками, которые проверяли зал перед концертом. Одного из них видно на видео. Он в голубой камуфляжной форме и спокойно покидает помещение, в момент когда все бегут и прячутся от выстрелов.

Более того, по камерам наблюдения удалось установить, что фургон МВД РФ кинологов был припаркован рядом с автомобилем террористов и все время нападения находился на парковке. Однако, кинологи не стали участвовать в спасении людей и задержании террористов. Они просто позволили им уехать.
Людей спасал подросток-гардеробщик.
Разумеется, МВД уже объявило, что «это все фейк».
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14k
кира 42 минуты назад
Низкий поклон родителям за таких парней!!!
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2k
Pinhead 56 минут назад
Какие варианты еще могут быть? Конечно наградить. Тут не каждый взрослый на такое способен. Как там Светлаков написал: "Мы побежали за кулисы, закрыли дверь за собой, боялись!"
Вот так, а пацаны молодые не пожившие еще, не побоялись.
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August
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  • 2696 постов (2650 в горячем)

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