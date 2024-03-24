В Госдуме предложили наградить школьников, спасших десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

Списки погибших и пострадавших во время теракта в «Крокусе» до сих пор обновляются. Возможно, жертв могло быть и больше - но нашлось несколько парней, которые не растерялись и помогли людям попасть из концертного зала на улицу.

Одним из них был 15-летний Ислам. В «Крокусе» подрабатывал гардеробщиком, а в свободное время болел за московский «Спартак».