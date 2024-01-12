США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Байден отдал приказ о начале военной операции в обход Конгресса.
Сегодня ночью США и Британия при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна начали военную операцию в Йемене. По позициям хуситов были нанесены удары, а столица Йемена, город Сена, подверглась ракетному обстрелу (зафиксировано 4 взрыва). Кроме этого были атакованы другие города Йемена, которые находятся под контролем хуситов - сообщает телеканал Al Hadath.
В соцсетях публикуют кадры, предположительно, взрывов в йеменском городе Ходейда после авиаударов США и Британии.
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Пентагон официально подтвердил удары по Йемену, заявив, что они носили оборонительный характер и поражены центры производства дронов и складов с оружием.
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ВВС США заявили, что выпустили более 100 крылатых ракет по 16 объектам в Йемене. В результате были поражены около 60 целей на этих объектах: радары, системы ПВО, склады беспилотников и т.д. В операции участвовали в том числе атомная подлодка класса «Огайо» USS Florida, откуда запускались крылатые ракеты «Томагавк».
— 4 - по военно-воздушной базе в столице Сане;
— 8 - по аэропорту в Ходейде - этот город пострадал первым.
— 3 - по военному лагерю восточнее города Саада;
— 8 - по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан.
«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — сообщил глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.
Известно, что удар по Йемену президент США Байден не согласовывал с Конгрессом США. По словам члена палаты представителей - демократ Ро Кханна, такие действия президента не соответствуют Конституции.
В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Джо Байдена об ударах коалиции по Йемену говорится следующее:
"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным
Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами
-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных
водных путей в мире..."
Далее следуют текст о том что 27 атак из Йемена на корабли стали причиной данного удара по военной инфраструктуре движения "Ансарулла". Байден сообщает, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути и будут предпринимать дальнейшие меры " по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по Йемену - не что иное, как реализация права на самооборону, которая, по его словам, является необходимой "пропорциональной угрозе". Он призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.
Последствия военной агрессии США:
1. Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что ;Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. По словам хуситов, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится".
- Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену.Заседание Совбеза намечено на 18:00 мск, сообщили в постпредстве ТАСС.
- В США начались акции протеста против военных действий страны на Ближнем Востоке. Собравшиеся у Белого дома и на Таймс-сквер потребовали от властей прекратить бомбить Йемен и закончить операцию в секторе Газа.
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