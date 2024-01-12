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США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Автор:
12 января 2024 09:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ближний Восток   Великобритания   Видео   Джо Байден   Йемен   США   Хуситы   авиаудары   атака   война на Ближнем Востоке   
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Байден отдал приказ о начале военной операции в обход Конгресса.

Сегодня ночью США и Британия при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна начали военную операцию в Йемене. По позициям хуситов были нанесены удары, а столица Йемена, город Сена, подверглась ракетному обстрелу (зафиксировано 4 взрыва). Кроме этого были атакованы другие города Йемена, которые находятся под контролем хуситов - сообщает телеканал Al Hadath.


В соцсетях публикуют кадры, предположительно, взрывов в йеменском городе Ходейда после авиаударов США и Британии.


Пентагон официально подтвердил удары по Йемену, заявив, что они носили оборонительный характер и поражены центры производства дронов и складов с оружием.


ВВС США заявили, что выпустили более 100 крылатых ракет по 16 объектам в Йемене. В результате были поражены около 60 целей на этих объектах: радары, системы ПВО, склады беспилотников и т.д. В операции участвовали в том числе атомная подлодка класса «Огайо» USS Florida, откуда запускались крылатые ракеты «Томагавк».

— 4 - по военно-воздушной базе в столице Сане;

— 8 - по аэропорту в Ходейде - этот город пострадал первым.

— 3 - по военному лагерю восточнее города Саада;

— 8 - по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан.


«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — сообщил глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.


Известно, что удар по Йемену президент США Байден не согласовывал с Конгрессом США. По словам члена палаты представителей - демократ Ро Кханна, такие действия президента не соответствуют Конституции.


В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Джо Байдена об ударах коалиции по Йемену говорится следующее:


"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным

Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами

-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных

водных путей в мире..."

Далее следуют текст о том что 27 атак из Йемена на корабли стали причиной данного удара по военной инфраструктуре движения "Ансарулла". Байден сообщает, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути и будут предпринимать дальнейшие меры " по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо".


Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по Йемену - не что иное, как реализация права на самооборону, которая, по его словам, является необходимой "пропорциональной угрозе". Он призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.


Последствия военной агрессии США:

1. Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что ;Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. По словам хуситов, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится".



  1. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами по Йемену.Заседание Совбеза намечено на 18:00 мск, сообщили в постпредстве ТАСС.  
  2. В США начались акции протеста против военных действий страны на Ближнем Востоке. Собравшиеся у Белого дома и на Таймс-сквер потребовали от властей прекратить бомбить Йемен и закончить операцию в секторе Газа.


Следим за обстановкой на Ближнем Востоке и вспоминаем пророчество Жириновского:


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Метки: Ближний Восток   Великобритания   Видео   Джо Байден   Йемен   США   Хуситы   авиаудары   атака   война на Ближнем Востоке   
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5  комментариев
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23k
сеньор Леонсио 39 минут назад
Ну сейчас мировая общественность осудит этот акт агрессивной агрессии, или деду Дементию его геморойные шишки дружно оближет! Одно из двух, хотя нет, могут сделать вид , что ничего не происходит!

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6k
Alex 10 минут назад
Похоже старый пердун, перед всоей отправкой в ад, решил и весь Мир туда же затянуть.
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62k
pynh 24 минуты назад
Можно мы Куев с землей сравняем? Или это другое?
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MС Chungachanga Полчаса назад
Сейчас парни в шлёпанцах и этим наваляют!
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