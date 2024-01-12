США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

В опубликованном на сайте Белого дома заявлении Джо Байдена об ударах коалиции по Йемену говорится следующее:

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами -хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире..."

Далее следуют текст о том что 27 атак из Йемена на корабли стали причиной данного удара по военной инфраструктуре движения "Ансарулла". Байден сообщает, что США и страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути и будут предпринимать дальнейшие меры " по защите нашего народа и свободного потока международной торговли, если это необходимо".

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что удары по Йемену - не что иное, как реализация права на самооборону, которая, по его словам, является необходимой "пропорциональной угрозе". Он призвал хуситов прекратить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности.

Последствия военной агрессии США:

1. Замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази заявил, что ;Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену. По словам хуситов, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для связанных с Израилем кораблей, пока "война в Газе не прекратится".