Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий стул - и породил настоящий флешмоб

Ни дня без конфуза! Похоже, этот девиз стал основным для Джо Байдена, который не успевает радовать своих "поклонников" новыми и новыми выходками.

Во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня попытался сесть на несуществующий стул. Эту оплошность заметили и растиражировали многие СМИ.