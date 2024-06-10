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Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий стул - и породил настоящий флешмоб

Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий стул - и породил настоящий флешмоб

Автор:
10 июня 2024 10:56
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Джо Байден   Макрон   США   конфуз   нормандия   опозорился   смешно   стул   флешмоб   
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Десятки подражателей теперь копируют Байдена, и находят это очень смешным. А вот со стороны вся ситуация выглядит устрашающей.

Ни дня без конфуза! Похоже, этот девиз стал основным для Джо Байдена, который не успевает радовать своих "поклонников" новыми и новыми выходками.


Во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня попытался сесть на несуществующий стул. Эту оплошность заметили и растиражировали многие СМИ.


И теперь по всей Америке люди садятся на невидимые стулья, чтобы быть как Байден. Точнее, чтобы, возможно, кто-то посмотрел, как это выглядит со стороны.


Кстати, после выяснилось, что стул для Байдена всё-таки был, а видео скорее всего состряпали, обрезав в самый интересный момент.


И этот случай с подставным видео всё равно не смог убедить американцев в том, что их президент находится в здравом уме и твёрдой памяти.


В тот же день в Нормандии Байден во время траурной церемонии внезапно повернулся, чем смутил своих высокопоставленных спутников. Макрон с супругой и жена президента США, чтобы сгладить конфуз за престарелого лидера, тоже повернулись и сделали вид, будто так и надо.


Дедушка старый, дедушка устал - как бы хотят намекнуть жители США, устав краснеть за своего лидера. 81-летний Байден, впрочем, уверяет, что он еще ого-го, и вполне готов ко второму сроку президентства. Однако что он на самом деле думает обо всём этом, неизвестно, а читать по бумажке умеют и школьники.

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Метки: Джо Байден   Макрон   США   конфуз   нормандия   опозорился   смешно   стул   флешмоб   
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15  комментариев
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21k
Дмитрий Час назад
Гегемон в памперсах, президент соединённых штатов Альцгеймера.
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1k
Corkscrew Минуту назад
Будет ли им так же смешно, когда этот маразматик всю их пиндосию под монастырь подведет по итогам своего невменяемого правления?
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379
Александр Кузнецов 3 минуты назад
Покакал просто..
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8k
Анатолий 8 минут назад
Как там вещали нетакусики?
Этой стране нужон новый молодой прэзидэнт?
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9k
Ntvl 15 минут назад
как вообще у кого-то в америке хватит ума за него голосовать? значит такие же еб.ланы, как этот дед. позорище, смотреть противно.
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6k
Coott Полчаса назад
панин то как похорошел )))
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938
cdzpm Полчаса назад
Ну почему сразу сесть на невидимый стул?! может он просто покакал в памперс!
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1k
Дмитрий Полчаса назад
это уже не смешно даже.
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11k
Доктор Полчаса назад
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16k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
foma 84 Час назад
Испанский стыд .ля) хотя нет зачем я так. продолжайте, не останавливайтесь))
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10k
Alex Час назад
Просто он обосрался
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2190 постов (2179 в горячем)

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