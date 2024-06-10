Делай, как Байден: президент США попытался сесть на несуществующий стул - и породил настоящий флешмоб

Десятки подражателей теперь копируют Байдена, и находят это очень смешным. А вот со стороны вся ситуация выглядит устрашающей.
Ни дня без конфуза! Похоже, этот девиз стал основным для Джо Байдена, который не успевает радовать своих "поклонников" новыми и новыми выходками.
Во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня попытался сесть на несуществующий стул. Эту оплошность заметили и растиражировали многие СМИ.
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И теперь по всей Америке люди садятся на невидимые стулья, чтобы быть как Байден. Точнее, чтобы, возможно, кто-то посмотрел, как это выглядит со стороны.
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Кстати, после выяснилось, что стул для Байдена всё-таки был, а видео скорее всего состряпали, обрезав в самый интересный момент.
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И этот случай с подставным видео всё равно не смог убедить американцев в том, что их президент находится в здравом уме и твёрдой памяти.
В тот же день в Нормандии Байден во время траурной церемонии внезапно повернулся, чем смутил своих высокопоставленных спутников. Макрон с супругой и жена президента США, чтобы сгладить конфуз за престарелого лидера, тоже повернулись и сделали вид, будто так и надо.
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Дедушка старый, дедушка устал - как бы хотят намекнуть жители США, устав краснеть за своего лидера. 81-летний Байден, впрочем, уверяет, что он еще ого-го, и вполне готов ко второму сроку президентства. Однако что он на самом деле думает обо всём этом, неизвестно, а читать по бумажке умеют и школьники.
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