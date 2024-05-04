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В США подсчитали, сколько раз Байден публично ошибся в этом году

В США подсчитали, сколько раз Байден публично ошибся в этом году

Автор:
04 мая 2024 09:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Джо Байден   Президент   США   белый дом   оговорки   сми   
1099
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Дедушка старенький, ему можно :-)

Помните кучу древних анекдотов про Брежнева. Для американцев сейчас это суровая реальность. Просто меняем фамилию Брежнева на Байдена - и вуаля. Те же яйца - вид сбоку. Думаете, я шучу? Вот вам реальная новость из американских СМИ.


Президент Байден допустил 148 оплошностей и словесных оплошностей в публичных комментариях в этом году, которые сотрудники Белого дома постарались исправить в официальных протоколах. Так, чисто для справки - с начала 2024 года прошло 124 дня.


81—летний Байден запнулся по меньшей мере в 118 заявлениях, выступлениях или комментариях в период с 1 января по 24 апреля, согласно анализу записей Белого дома, просмотренных the Daily Caller, что означает, что требовалось исправить больше вопиющих ошибок, чем было сделано официальных заявлений.


Запоздалые изменения были внесены либо для того, чтобы привести слова президента в соответствие с позицией государственной политики, либо полностью изменить смысл его заявлений.


Американский президент также по меньшей мере 20 раз в своих выступлениях называл неправильные имена или титулы людей, ошибочно идентифицируя лидеров Франции, Египта и Мексики. Действительно, чего их всех запоминать-то?


Джо не очень силен и с цифрами.

“Мы вакцинировали большую часть Америки. Мы пережили эту пандемию с менее чем 200 миллионами человек, при этом менее 2 миллионов человек были вакцинированы, когда я пришел к власти. Сегодня 720 миллионов американцев получили вакцину против COVID ”, - говорится в стенограмме предвыборной речи от 30 января.


Согласно данным Бюро переписи населения США, население Америки составляет примерно 335 миллионов человек.


Ну а сколько раз умирал его сын Бо в разных частях света и вовсе вспоминать не будем.


Пока местные жители задаются вопросом, а не слишком ли стар Байден для второго срока, местный бомонд считает Джо весьма перспективным политиком. Возможно.


Источник:

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Метки: Видео   Джо Байден   Президент   США   белый дом   оговорки   сми   
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7  комментариев
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98k
Доктор Джонс Час назад
Брежнев до такого маразма не доходил.
Байден - это притча во языцех...
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40k
albedo 58 секунд назад
И это люди еще имели наглость смеяться над Леонидом Ильичом!!!!
Ссылка coub.com
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1k
Uganda 14 минут назад
Это все напоминает мне "Уик-энд у Берни" Только этот кедр еще сам ходит и что-то мычит
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72k
Пётровыч 19 минут назад
Я не понимаю, что люди зачем так он вроде совсем очень даже нормально хорошо разговаривает, компот на рельсах испаряется пока верблюды со дна ракушки собирают. Так что вполне себе звезда Давида пожарила солёные огурцы в ведре из под урановой руды.
Это мое чисто субъективное стратосферное мнение.
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10k
Trenzel2003 51 минуту назад
Брежнев медленно и не внятно говорил из за инсульта что он перенес.
А этот говорит быстрее чем мысль сформируется.
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4k
просто Дмитрий 53 минуты назад
А как в этот раз насчет ми=нет=а? Знаменитости не обещают его сделать вмем кто проголосует против Трампа
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27k
СергейПименов Час назад
Ведь это он не сам пытается говорит. Он суфлер прочитать не может.
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