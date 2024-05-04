В США подсчитали, сколько раз Байден публично ошибся в этом году

Дедушка старенький, ему можно :-)
Помните кучу древних анекдотов про Брежнева. Для американцев сейчас это суровая реальность. Просто меняем фамилию Брежнева на Байдена - и вуаля. Те же яйца - вид сбоку. Думаете, я шучу? Вот вам реальная новость из американских СМИ.
Президент Байден допустил 148 оплошностей и словесных оплошностей в публичных комментариях в этом году, которые сотрудники Белого дома постарались исправить в официальных протоколах. Так, чисто для справки - с начала 2024 года прошло 124 дня.
81—летний Байден запнулся по меньшей мере в 118 заявлениях, выступлениях или комментариях в период с 1 января по 24 апреля, согласно анализу записей Белого дома, просмотренных the Daily Caller, что означает, что требовалось исправить больше вопиющих ошибок, чем было сделано официальных заявлений.
Запоздалые изменения были внесены либо для того, чтобы привести слова президента в соответствие с позицией государственной политики, либо полностью изменить смысл его заявлений.
Американский президент также по меньшей мере 20 раз в своих выступлениях называл неправильные имена или титулы людей, ошибочно идентифицируя лидеров Франции, Египта и Мексики. Действительно, чего их всех запоминать-то?
Джо не очень силен и с цифрами.
“Мы вакцинировали большую часть Америки. Мы пережили эту пандемию с менее чем 200 миллионами человек, при этом менее 2 миллионов человек были вакцинированы, когда я пришел к власти. Сегодня 720 миллионов американцев получили вакцину против COVID ”, - говорится в стенограмме предвыборной речи от 30 января.
Согласно данным Бюро переписи населения США, население Америки составляет примерно 335 миллионов человек.
Ну а сколько раз умирал его сын Бо в разных частях света и вовсе вспоминать не будем.
Пока местные жители задаются вопросом, а не слишком ли стар Байден для второго срока, местный бомонд считает Джо весьма перспективным политиком. Возможно.
Источник:
- "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена
- США и Великобритания нанесли удары по Йемену: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
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Байден - это притча во языцех...
Это мое чисто субъективное стратосферное мнение.
А этот говорит быстрее чем мысль сформируется.