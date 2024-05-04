В США подсчитали, сколько раз Байден публично ошибся в этом году

Президент Байден допустил 148 оплошностей и словесных оплошностей в публичных комментариях в этом году, которые сотрудники Белого дома постарались исправить в официальных протоколах. Так, чисто для справки - с начала 2024 года прошло 124 дня.

81—летний Байден запнулся по меньшей мере в 118 заявлениях, выступлениях или комментариях в период с 1 января по 24 апреля, согласно анализу записей Белого дома, просмотренных the Daily Caller, что означает, что требовалось исправить больше вопиющих ошибок, чем было сделано официальных заявлений.