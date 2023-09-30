"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена

Над действующим президентом США не подшучивает разве что ленивый. Престарелый Джо Байден регулярно попадает в курьёзные ситуации: то здоровается с пустотой, то без подсказки не может найти выход, то падает, забывает слова или неудачно шутит.

Несмотря на все эти казусы, пенсионер не унывает и даже собирается баллотироваться на второй президентский срок. Дональд Трамп, как и многие другие, относится к этому решению с иронией. Чего можно ожидать от кандидата, который, по мнению Илона Маска, полностью зависит от телесуфлёра?

На недавней встрече со своими сторонниками в Калифорнии Трамп не отказал себе в удовольствии потроллить Байдена.