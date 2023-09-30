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"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена

"Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена

Автор:
30 сентября 2023 09:55
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   США   деменция   конференция   пародия   потроллил   президенты   
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Выступая на конференции в Калифорнии экс-президент потроллил нынешнего главу США, который частенько не может найти выхода со сцены и залипает в пустоту.


Над действующим президентом США не подшучивает разве что ленивый. Престарелый Джо Байден регулярно попадает в курьёзные ситуации: то здоровается с пустотой, то без подсказки не может найти выход, то падает, забывает слова или неудачно шутит.


Несмотря на все эти казусы, пенсионер не унывает и даже собирается баллотироваться на второй президентский срок. Дональд Трамп, как и многие другие, относится к этому решению с иронией. Чего можно ожидать от кандидата, который, по мнению Илона Маска, полностью зависит от телесуфлёра?


На недавней встрече со своими сторонниками в Калифорнии Трамп не отказал себе в удовольствии потроллить Байдена.

Кстати, Байдену в этом году исполняется 81 год. Он, конечно, стар, но не суперстар, как, например, 90-летняя сенатор-демократ от Калифорнии Дайенн Файнштейн, которая за день до смерти, судя по протоколу, еще работала. А потом раз - и умерла.


Работать в сенате Файнштейн начала в 1992 году. Завершать карьеру она отказывалась, несмотря на явные проблемы со здоровьем. Вся эта ситуация породила массу размышлений о засилье стариков в верхних эшелонах власти, которые уходят с поста только вперёд ногами.



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Метки: Видео   Джо Байден   Дональд Трамп   США   деменция   конференция   пародия   потроллил   президенты   
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8  комментариев
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Офицер Час назад
В советское время было популярным на Западе усыкаться от возраста лидеров СССР.
Нынче в самих Штатах, истинных хозяев и покровителей всей этой своры мозгоклюев и прихлебателей, руководство ещё старше - и ничего. Все сопят в две дырочки и преклоняются перед этой рухлядью.
Так же было популярным защищать и отстаивать веру и церкви - мол, в Союзе угнетают верующих и безбожная страна.
Нынче на Западе и у их американского кормильца-поильца вообще презираются каноны веры и библейские заповеди, при этом поощряется мракобесие больных извращенцев. И опять ничего, полная норма.
В те времена было очень много смрада из-за океана и поближе о том, что в Союзе глушится свобода слова и людям запрещают иметь доступ к альтернативной точке зрения. Ущемляются права человека и нет реального равноправия.
Нынче весь российский контент под строжайшим запретом и за его распространение в той же Прибалтике вас могут упечь в тюрьму. Не говоря уже о самом базовом праве человека в виде гражданства и соответствующих прав. Прожившие в Латвии 80 лет люди априори не допущены до голосования и имеют статус 7-8 сорта. И ничего, на Западе и в Пидосрании это только поддерживают.
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7k
perekrestok 3 минуты назад
Ну скоро и там устроят перестройку те кто помоложе и уже устали ждать своей очереди. Надеюсь туда придет их Горбачев который развалит США как развалили СССР.
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16k
a_komolow 42 минуты назад
Этим старым пердунам в аду прогулы уже давно ставят , а они всё к власти рвутся!
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3k
Walther Час назад
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3k
Pioner76 Час назад
Для полной картины надо было еще с воздухом поздароватся.
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24k
sssss3 2 часа назад
Обезумившее старичьё намертво вцепилось в свои кресла,
Вытурить их сможет только Мишель Обама, толи баба, толи не баба....
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23k
ЦСКА 2 часа назад
Команда молодости нашей....
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