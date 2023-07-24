Команда Байдена придумала как сделать, чтобы он не спотыкался и не падал

Теперь этой проблемой всерьёз занялись его помощники. Как сообщают:

Они поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком — сильно — на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так, а также как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент никогда больше не повторился.