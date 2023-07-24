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Команда Байдена придумала как сделать, чтобы он не спотыкался и не падал

Команда Байдена придумала как сделать, чтобы он не спотыкался и не падал

Автор:
24 июля 2023 20:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Джо Байден   Политика   США   выборы   команда   помощники   советники   трап самолета   
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Для этого провели целый «мозговой штурм».

Президент США Джо Байден уже не раз спотыкался и падал на трапе самолёта:

И не только на нём:

Теперь этой проблемой всерьёз занялись его помощники. Как сообщают:

Они поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком — сильно — на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так, а также как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент никогда больше не повторился.

Для этого Байден будет использовать укороченные трапы самолёта. Ну а его команда уже размышляет о будущих выборах.

Советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу.

То есть не старость, а опыт. Не медлительность, а разумность и взвешенность в принятии решений. Ну и так далее. Такую стратегию, видимо, применят в предвыборной кампании демократов в 2024-м году.

Если снова выиграет Джо Байден - то к окончанию второго президентского срока ему исполнится 86 лет.

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Метки: Видео   Джо Байден   Политика   США   выборы   команда   помощники   советники   трап самолета   
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8  комментариев
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3k
Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Чего там думать? Пусть ездит в каталке, как Рузвельт
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34k
Андрей Иванов 10 минут назад
А чего тут думать - отрубить ноги, тогда точно не споткнётся. А если и язык отрезать, то и не сболтнёт лишнего
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44k
Карандаш 15 минут назад
Что значит "будет использовать укороченные трапы самолёта"??? Подниматься только до шасси будет? А вторую половину пути похоже тельфером тянуть.
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· · 15 минут назад
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15k
Shtoppi 20 минут назад
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19k
Александр Полчаса назад
Экзоскелет ему приделать, тогда им можно управлять с пульта, он и на сцене не заблудится
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August

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