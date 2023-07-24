Команда Байдена придумала как сделать, чтобы он не спотыкался и не падал

Для этого провели целый «мозговой штурм».
Президент США Джо Байден уже не раз спотыкался и падал на трапе самолёта:
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И не только на нём:
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Теперь этой проблемой всерьёз занялись его помощники. Как сообщают:
Они поняли, что у них возникла проблема в прошлом месяце, когда президент споткнулся о мешок с песком — сильно — на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые из них собрались, чтобы выяснить, что могло пойти не так, а также как сделать так, чтобы такой неловкий и опасный инцидент никогда больше не повторился.
Для этого Байден будет использовать укороченные трапы самолёта. Ну а его команда уже размышляет о будущих выборах.
Советники Байдена предпринимают шаги, чтобы свести к минимуму физические трудности, одновременно наращивая двойную стратегию, чтобы превратить электоральную слабость в силу.
То есть не старость, а опыт. Не медлительность, а разумность и взвешенность в принятии решений. Ну и так далее. Такую стратегию, видимо, применят в предвыборной кампании демократов в 2024-м году.
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Если снова выиграет Джо Байден - то к окончанию второго президентского срока ему исполнится 86 лет.
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