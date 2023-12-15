FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7314 постов • 3083 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Я на своей земле. Чтоб ты сдохла!": в Казахстане бабулька пожелала беременной русской смерти

"Я на своей земле. Чтоб ты сдохла!": в Казахстане бабулька пожелала беременной русской смерти

Автор:
15 декабря 2023 17:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Казахстан   автобус   беременная   величие нации   конфликт   национализм   
1106
1
2

Молодая женщина на сносях попросила уступить ей место - откликнулась только бабушка. Да так, что лучше бы молчала.

Конфликт на пустом месте наблюдали пассажиры автобуса в Алматы. Старушка в платке обматерила беременную, когда та попросила кого-нибудь из молодёжи уступить ей место. С молитвами, упоминая Аллаха, бабулька стала желать молодой женщине смерти, чтобы её дети остались сиротами. Пенсионерка не забыла добавить и то, что находится на своей земле, наверное, намекая на неправомерные притязания русской, захотевшей сесть в переполненном автобусе. Бабульку очень возмутило, что "русские выступают, а казахи молчат".



Конечно, можно сделать скидку на возраст, памятуя о том, что иногда старость приходит одна, без мудрости. Но интересно лишь одно: кто промывает мозги всем этим старым людям на предмет исключительности их национальности?



Они уже не так молоды, а значит, жили в СССР, росли в интернациональном обществе и не могли не видеть всех благ, что давало равенство и братство. Конечно, в доказательство величия казахов можно на лошадях и до Парижа доехать, и русским людям смерти пожелать, но иногда же нужно думать головой, а не только в неё есть. Или это очень сложно?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Казахстан   автобус   беременная   величие нации   конфликт   национализм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Вадим Игнатьев 48 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
16
Dr. Killjoy Z 5 минут назад
Чабаны еб..аные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
yelena shishkina 10 минут назад
Вот что происходит, когда гарант с внешней политикой заигрывается. Мы нетакие, мы всё прощаем, а нам за это в душу плюют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 12 минут назад
Твари ускоглазые. Одному очень гордому народу до 24,02,2022 тоже казалось, что они на своей земле и в любой площади скакать может. Оказалось что нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Н. 21 минуту назад
Лошадей-то в Казахстане хватает, а вот с мозгами, похоже, беда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129k
parallax 22 минуты назад
Главное, чтобы такие вот селюки не дорвались там до власти... как это было вна Украине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
790
Шурман Полчаса назад
Мамабетка . Мне в 90тых они такого наговорили что вспоминать не хочу а до 93 года жили душа в душу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Damvrot Hohlam 57 минут назад
какахи следующие после кастрюлеголовых в очереди за песдюлями .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Час назад
Сдается мне, бабка гораздо раньше кони двинет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня Час назад
очередные селюки... у нас так говорят - не помнящие родства...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205740



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
19 интересных фактов о культовом пародийном фильме "Аэроплан"
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Untitled Goose Game: Обзор
Untitled Goose Game: Обзор
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео)
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кольцо с дополнительным пальцем

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Юмор#позитив#кино#Автовсячина#истории#новый год#люди
#интересно#автомир#интересное#аварии#авто аварии#факты#Россия#милота#Разное#Москва
#машина#в мире#Прикол#ДТП#история#улыбнуло#фильм#Ynews#подборка#полиция
Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку (видео) Китайская многоразовая ракета подпрыгнула на 343 метра и очень точно приземлилась на площадку... "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса "Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания... "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин

На что жалуетесь?

Вернуться