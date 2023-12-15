"Я на своей земле. Чтоб ты сдохла!": в Казахстане бабулька пожелала беременной русской смерти





Они уже не так молоды, а значит, жили в СССР, росли в интернациональном обществе и не могли не видеть всех благ, что давало равенство и братство. Конечно, в доказательство величия казахов можно на лошадях и до Парижа доехать, и русским людям смерти пожелать, но иногда же нужно думать головой, а не только в неё есть. Или это очень сложно?