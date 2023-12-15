"Я на своей земле. Чтоб ты сдохла!": в Казахстане бабулька пожелала беременной русской смерти

Молодая женщина на сносях попросила уступить ей место - откликнулась только бабушка. Да так, что лучше бы молчала.
Конфликт на пустом месте наблюдали пассажиры автобуса в Алматы. Старушка в платке обматерила беременную, когда та попросила кого-нибудь из молодёжи уступить ей место. С молитвами, упоминая Аллаха, бабулька стала желать молодой женщине смерти, чтобы её дети остались сиротами. Пенсионерка не забыла добавить и то, что находится на своей земле, наверное, намекая на неправомерные притязания русской, захотевшей сесть в переполненном автобусе. Бабульку очень возмутило, что "русские выступают, а казахи молчат".
Осторожно! Нецензурная лексика!
Источник:
Конечно, можно сделать скидку на возраст, памятуя о том, что иногда старость приходит одна, без мудрости. Но интересно лишь одно: кто промывает мозги всем этим старым людям на предмет исключительности их национальности?
Источник:
Они уже не так молоды, а значит, жили в СССР, росли в интернациональном обществе и не могли не видеть всех благ, что давало равенство и братство. Конечно, в доказательство величия казахов можно на лошадях и до Парижа доехать, и русским людям смерти пожелать, но иногда же нужно думать головой, а не только в неё есть. Или это очень сложно?
Источник:
- В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру
- "Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды
- В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку
- «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой
- "Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин