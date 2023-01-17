"Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса

Русскоязычный водитель упрекнул женщину - и выслушал много нецензурных слов в свой адрес.
Конфликты на национальной основе - не редкость в современном Казахстане. При этом причиной может оказаться любой пустяк. Для ярых приверженцев идеи "Казахстан - для казахов" достаточно просто того, что его оппонент разговаривает на русском языке.
В одном из казахских автобусов пассажирка устроила скандал после того, как её заподозрили в неоплате проезда. Русскоязычный водитель услышал много брани с использованием нецензурных выражений.
"Орыс, рот закрой! Завтра казахи придут и тебя сожрут! Я в Казахстане живу, а ты, орыс, рот закрой!" - орала женщина.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
В соцсетях считают, что в данном конкретном случае мадам своим поведением обидела не столько русского, сколько свою страну. Не оплатила проезд, выказала себя грязноротой хулиганкой - ну и при чём тут национальность водителя?
Брала бы пример со своего соотечественника. 51-летний житель села Шашубай приехал в гости к родственнику на своём личном транспорте. "Припарковать" лошадь в 5-этажке было сложно, но он справился.
Креатив наездника не оценили. Местные СМИ сообщают, что в отношении мужчины составлен протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал уже направлен в суд для принятия решения. И теперь находчивому сельчанину грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. А вот накажут ли за оскорбление водителя даму, неизвестно. Хотя такие вещи должны в стране пресекаться строго.
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