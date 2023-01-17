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"Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса

"Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса

Автор:
17 января 2023 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   автобус   видео   водитель   пассажирка   проезд   скандал   
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Русскоязычный водитель упрекнул женщину - и выслушал много нецензурных слов в свой адрес.

Конфликты на национальной основе - не редкость в современном Казахстане. При этом причиной может оказаться любой пустяк. Для ярых приверженцев идеи "Казахстан - для казахов" достаточно просто того, что его оппонент разговаривает на русском языке.


В одном из казахских автобусов пассажирка устроила скандал после того, как её заподозрили в неоплате проезда. Русскоязычный водитель услышал много брани с использованием нецензурных выражений.


"Орыс, рот закрой! Завтра казахи придут и тебя сожрут! Я в Казахстане живу, а ты, орыс, рот закрой!" - орала женщина.



В соцсетях считают, что в данном конкретном случае мадам своим поведением обидела не столько русского, сколько свою страну. Не оплатила проезд, выказала себя грязноротой хулиганкой - ну и при чём тут национальность водителя?


Брала бы пример со своего соотечественника. 51-летний житель села Шашубай приехал в гости к родственнику на своём личном транспорте. "Припарковать" лошадь в 5-этажке было сложно, но он справился.



Креатив наездника не оценили. Местные СМИ сообщают, что в отношении мужчины составлен протокол по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Материал уже направлен в суд для принятия решения. И теперь находчивому сельчанину грозит штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. А вот накажут ли за оскорбление водителя даму, неизвестно. Хотя такие вещи должны в стране пресекаться строго.

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Метки: Казахстан   автобус   видео   водитель   пассажирка   проезд   скандал   
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3  комментария
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2k
Oorfin 17 минут назад
Казахи с прибалтами что ли соревнуются, кто следующий на денацификацию? Зарегестрировались бы на Госуслугах и записались спокойненько. Дикари.
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13k
Мистер Фикс 14 секунд назад
Фишка в том, что в России казахов пруд пруди. Чего они домой не торопятся?
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13
* Hahlov 42 минуты назад
кишлачница грязная
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