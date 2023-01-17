"Ты русский, рот закрой!": казашка не заплатила за проезд и устроила скандал из-за замечания водителя автобуса

Конфликты на национальной основе - не редкость в современном Казахстане. При этом причиной может оказаться любой пустяк. Для ярых приверженцев идеи "Казахстан - для казахов" достаточно просто того, что его оппонент разговаривает на русском языке.

В одном из казахских автобусов пассажирка устроила скандал после того, как её заподозрили в неоплате проезда. Русскоязычный водитель услышал много брани с использованием нецензурных выражений.

"Орыс, рот закрой! Завтра казахи придут и тебя сожрут! Я в Казахстане живу, а ты, орыс, рот закрой!" - орала женщина.