«Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой

Выходец из СНГ отказался везти девушку «забесплатно». И за это был справедливо уволен.
В Подмосковье водитель маршрутки накричал на пассажирку из-за социальной карты и отказался ее везти. Инцидент произошел в среду утром на маршруте №43 в Люберцах и вызвал недовольство местных жителей, которые, как оказалось, нередко сталкиваются с подобной реакцией на льготников.
На кадрах, запечатленных одним из пассажиров, видно, что водитель маршрутного такси даже встал с рабочего места, чтобы выпроводить из транспорта «нарушительницу». Его, судя по кадрам, возмутило, что льготница не спросила его разрешения для использования социальной карты.
«Иди отсюда, иди отсюда по-хорошему. Ты должен спрашивать по-человечески. Освободи мой машина. Никуда не поедем», - кричал водитель на весь салон.
Источник:
Пассажиры пытались защитить девушку и напомнить водителю, что они заплатили за проезд и торопятся на работу. Но тот отказывался ехать и девушке в итоге пришлось покинуть маршрутку и дожидаться следующую. И это при том, что социальная карта москвича распространяется на проезд на этом маршруте. Это подтвердили и в компании-перевозчике "Автоновио", которой принадлежит транспортное средство. Там сообщили, что водителя уже уволили.
«Что его, расстреливать, что ли? Он был уволен», — сообщили в пресс-службе и отказались от дальнейших комментариев.
Публикация ролика в соцсетях вызвала бурю возмущения не только среди местных жителей, в связи с чем власти Подмосковья пообещали провести проверку.
Источник:
- Семейная пара с топором и пистолетом набросилась на водителя грузовика, не пропустившего их авто
- Ученик школы в Джорджии напал на товарища и избил его из-за ЛГБТ-флага
- В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие
- Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик
- Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии
Понравилось24
А так перевозчику пофиг, он ничего не теряет, кроме уволенного водителя. Поэтому и не запаривается их обучением.
Вот утырок же, "мой машина"? его? да да да, дали ему там посидеть скорей всего полулегально, а он подумал ему ослика подарили. тьфу.
Уволить с позором и на родину пинками.
Как бы не услышали потом: освободи мой город)))