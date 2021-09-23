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«Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой

«Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 17:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   автобус   видео   конфликт   люберцы   соцкарта   
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Выходец из СНГ отказался везти девушку «забесплатно». И за это был справедливо уволен.

В Подмосковье водитель маршрутки накричал на пассажирку из-за социальной карты и отказался ее везти. Инцидент произошел в среду утром на маршруте №43 в Люберцах и вызвал недовольство местных жителей, которые, как оказалось, нередко сталкиваются с подобной реакцией на льготников.


На кадрах, запечатленных одним из пассажиров, видно, что водитель маршрутного такси даже встал с рабочего места, чтобы выпроводить из транспорта «нарушительницу». Его, судя по кадрам, возмутило, что льготница не спросила его разрешения для использования социальной карты.


«Иди отсюда, иди отсюда по-хорошему. Ты должен спрашивать по-человечески. Освободи мой машина. Никуда не поедем», - кричал водитель на весь салон.

Пассажиры пытались защитить девушку и напомнить водителю, что они заплатили за проезд и торопятся на работу. Но тот отказывался ехать и девушке в итоге пришлось покинуть маршрутку и дожидаться следующую. И это при том, что социальная карта москвича распространяется на проезд на этом маршруте. Это подтвердили и в компании-перевозчике "Автоновио", которой принадлежит транспортное средство. Там сообщили, что водителя уже уволили.


«Что его, расстреливать, что ли? Он был уволен», — сообщили в пресс-службе и отказались от дальнейших комментариев.


Публикация ролика в соцсетях вызвала бурю возмущения не только среди местных жителей, в связи с чем власти Подмосковья пообещали провести проверку.


Источник:

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Метки: Подмосковье   автобус   видео   конфликт   люберцы   соцкарта   
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309
Трубадур 22 минуты назад
ВОН ИЗ РОССИИ!!!

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17k
sanchesS80 20 секунд назад
Как по мне, так именно перевозчик должен в таких случаях попадать на очень хорошие деньги. На 1 миллион хотя бы, лучше больше. Пару тройку раз словят - быстро научат своих водителей правильно работать.
А так перевозчику пофиг, он ничего не теряет, кроме уволенного водителя. Поэтому и не запаривается их обучением.
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17k
Vital Idol 3 минуты назад
Ти кто такой? Давай, до свидания! Обезьяны за рулём!
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5k
Ruk 5 минут назад
да когда ж власти одумаются и будут защищать свой рынок труда? почему штрейкбрехеров называют гастарбайтерами???
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2k
Йожык 10 минут назад
Вот было бы зрелище, если вместо этой девушки была бы истеричка из серии "Вещи меня тварь"
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94
Max 13 минут назад
Освободи моя страна сцука ... Ненавижу чурок!!!!
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8k
Кенвуд 17 минут назад
Один на чуркобесил - десяток из страны гнать!
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9k
☾ Атеист ☽ 24 минуты назад
слЫШ, водила, если ты это читаешь, -уволься и освободи мой страна. разрешения на пребывание здесь ты меня не спрашивать! :)

Вот утырок же, "мой машина"? его? да да да, дали ему там посидеть скорей всего полулегально, а он подумал ему ослика подарили. тьфу.
Уволить с позором и на родину пинками.
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5k
Роман Полчаса назад
а пачку этому уродцу никто начистить не догадался? совсем окуели - одни молятся посреди рейса, другие - везти отказываются. писдюлей походу не огребали давно по хорошему
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8k
Андрей А Полчаса назад
Сколько там еще планируется этих чуркобесов завести?
Как бы не услышали потом: освободи мой город)))
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890
MC Полчаса назад
Типичный последователь ислама. А ислам, это религия добра, любви и сострадания к ближнему.
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7k
кот базилий Полчаса назад
Уволить обезьяна и отправить на родину на рынок на ишака помидор возить.
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