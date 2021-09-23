«Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой

В Подмосковье водитель маршрутки накричал на пассажирку из-за социальной карты и отказался ее везти. Инцидент произошел в среду утром на маршруте №43 в Люберцах и вызвал недовольство местных жителей, которые, как оказалось, нередко сталкиваются с подобной реакцией на льготников.

На кадрах, запечатленных одним из пассажиров, видно, что водитель маршрутного такси даже встал с рабочего места, чтобы выпроводить из транспорта «нарушительницу». Его, судя по кадрам, возмутило, что льготница не спросила его разрешения для использования социальной карты.

«Иди отсюда, иди отсюда по-хорошему. Ты должен спрашивать по-человечески. Освободи мой машина. Никуда не поедем», - кричал водитель на весь салон.