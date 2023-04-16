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Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона

Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона

Автор:
16 апреля 2023 13:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Копейск   Челябинцы   автобус   алкоголь   видео   конфликт   
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На заметку любителям в пьяном виде помусорить в автобусе, в Челябинской области это делать не стоит. Видеофакт!

Инцидент произошел в городе Копейске в маршрутке №10. Мужчине не понравилось поведение пьяной женщины. Она бросила мусор на пол, он поднял и засунул её обратно в карман, на что неугомонная мадам снова швырнула бумажку на пол. В общем, слово за слово и взбешённый пассажир вышвырнул свою оппонентку на улицу. Да так, что женщина самостоятельно подняться не смогла, помог ей все тот же мужчина.


Неравнодушные очевидцы тут же сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции оперативно во всем разобрались и выяснили, «что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве». Судя по всему, претензий они друг к другу не имеют.


В соцсетях мнение, как всегда, разделилось, кто-то обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголю, ну а кто-то заявил, что не мужское это дело лезть с нравоучениями к пьяной бабе.


Друзья, а как вы считаете?

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Метки: Копейск   Челябинцы   автобус   алкоголь   видео   конфликт   
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8  комментариев
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12k
Shtoppi Полчаса назад
народная мудрость гласит:
"Нажрался, веди себя прилично"
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5k
Горожанин 8 минут назад
Женщину не оправдываю. Но мужик - полная трусливая тварь. Был бы на месте пьяной женщины пьяный амбал - этот "герой" первым бы вздристнул. Женщину привлекут по административке, и то не известно - на видео не видно, чтобы она что-то нарушала, а пьяный вид в общественном месте на нее не навесить, экспертизы нет. А вот мужик-ушлепок, надеюсь, себе заработал на уголовную статью - ещё и неизвестно какие повреждения могла женщина получить, может не так всё легко обошлось.
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3k
Буратино 16 минут назад
знаю такой типаж мужиков, очень любят [мат] на женщин. и в принципе на тех, кто слабее И да, джентльмен кошку всегда называет кошкой, даже, если он о нее споткнулся и упал.
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155
Андрей Полчаса назад
мужик все по делу сказал "пьяная свинья"!
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18k
Александр 36 минут назад
В смысле, не его дело лезть с нравоучениями к пьяной бабе, для нравоучений нужна вторая пьяная баба?
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10k
Янус Полуэктович 36 минут назад
ну тут явно 20.21 коап ей светит.
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3k
Мочи свиней! 38 минут назад
Да она и внешне на бочкотелую свинью похожа, потому и повадки такие.
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