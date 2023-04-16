Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона

Неравнодушные очевидцы тут же сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции оперативно во всем разобрались и выяснили, «что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве». Судя по всему, претензий они друг к другу не имеют.

В соцсетях мнение, как всегда, разделилось, кто-то обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголю, ну а кто-то заявил, что не мужское это дело лезть с нравоучениями к пьяной бабе.