Суровый пассажир автобуса вышвырнул пьяную женщину из салона

На заметку любителям в пьяном виде помусорить в автобусе, в Челябинской области это делать не стоит. Видеофакт!
Инцидент произошел в городе Копейске в маршрутке №10. Мужчине не понравилось поведение пьяной женщины. Она бросила мусор на пол, он поднял и засунул её обратно в карман, на что неугомонная мадам снова швырнула бумажку на пол. В общем, слово за слово и взбешённый пассажир вышвырнул свою оппонентку на улицу. Да так, что женщина самостоятельно подняться не смогла, помог ей все тот же мужчина.
Неравнодушные очевидцы тут же сообщили об этом в полицию. Сотрудники полиции оперативно во всем разобрались и выяснили, «что участники конфликта давно знакомы друг с другом. Ссора между ними возникла на бытовой почве». Судя по всему, претензий они друг к другу не имеют.
В соцсетях мнение, как всегда, разделилось, кто-то обвинил женщину в чрезмерной любви к алкоголю, ну а кто-то заявил, что не мужское это дело лезть с нравоучениями к пьяной бабе.
Друзья, а как вы считаете?
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"Нажрался, веди себя прилично"