"Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин

Не стесняясь в выражениях, местный житель заявил, что русские в Казахстане никто и звать их никак: "вы под нами будете по жизни, черти е**ные. Не дай Аллах в этом заведении сотрудники скажут, что кого-то принизили, я вас в рот вы**у."





Русскоязычные работники кафе предпочли с посетителем в спор не вступать, потому что даже невинное уточнение по ходу монолога вызвало агрессивную реакцию местного.