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"Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин

"Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин

Автор:
07 октября 2022 10:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   докопался   казах   кафе   национализм   пояснил за жизнь   
2642
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Националистические настроения в Казахстане были всегда, но в последнее время они проявляются все чаще. На этот раз агрессивный казахстанец решил поучить жизни русскоязычных работников кафе.

Не стесняясь в выражениях, местный житель заявил, что русские в Казахстане никто и звать их никак: "вы под нами будете по жизни, черти е**ные. Не дай Аллах в этом заведении сотрудники скажут, что кого-то принизили, я вас в рот вы**у."


Русскоязычные работники кафе предпочли с посетителем в спор не вступать, потому что даже невинное уточнение по ходу монолога вызвало агрессивную реакцию местного.

Кстати, зарывающихся провокаторов в Казахстане все-таки иногда стараются сдерживать. Не так давно арестовали блогера Диаса Кузаирова, который полюбил цепляться к русскоязычным. Правда, хватит ли сил и желания у властей Казахстана реагировать на каждое проявление националистических настроений - вопрос остается открытым.

Источник:

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Метки: Казахстан   видео   докопался   казах   кафе   национализм   пояснил за жизнь   
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49  комментариев
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86k
parallax 2 часа назад
Вот такие же придурки довели Украину до развала.
Боюсь, что если им свои же не свернут шею, то Казахстан ожидает аналогичная судьба.
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690
pka2004 2 минуты назад
Туповатая обезьяна из каменного века. Такое существо может только самоутверждаться за счет более слабых. В парадокс в том, что эта мразь спокойно приезжает к нам, в Россию, и даже пытается быть похожим на человека. Зато в своём немытом казахстане он герой, альфа казах. А по сути - быдло.
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2k
Lovels Travel 4 минуты назад
Бухой калбит матом еще и аллаха приплел. Жаль, такие выродки повылезали в Казахии сегодня (
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1k
Sergius SPb 10 минут назад
И кто это делает из Казахстана антироссию?
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4k
EvgeniySAN 13 минут назад
Националистические настроения в Казахстане набирают обороты.
И так будет не только в Казахстане. Если наша страна не добьется успехов в войне на Украине, то все заметят, что страна слаба и кроме ядерного оружия у нас ни чего нет и тогда все будут "не уважать". К сожалению события последнего месяца не вызывают оптимизма.
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890
raael13 16 минут назад
Скоты в любой нации есть.
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−8
Катюшка 16 минут назад
Бобр -
Арши н:

старорусская единица измерения длины.
1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м;
старорусский инструмент для измерения длины.
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701
Александр Зотов Полчаса назад
Правда, хватит ли сил и желания у властей Казахстана реагировать на каждое проявление националистических настроений - вопрос остается открытым.
----------
Ну если им северо-восток всё ещё нужен, то найдут и силы и желание (чорный йумор если что).
А вообще, это закономерный итог затягивания СВО - чем дольше возимся, тем больше борзеют соседи + некоторые временные неуспехи таким вот, как на видео, вселяют иллюзии о нашей слабости
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20
Jan Полчаса назад
Почитал комментарий русских, и понял что самая конченная нация это вы, считаете себя выше других, строили города (строили не вы, и не ваши отцы, может ваши деды и строили, но строили с нашими дедами), писать читать научили (писать и и читать казахи еще умели до вас, арабскую вязь). Да у вас до сих пор пол россии не писать не читать не умеет, деградирует ваша нация, спивается. Быстрее бы Украина победила.
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20
Jan Rus77 7 минут назад
Отсасываешь сейчас ты у Украинцев, а образованных у вас 100% никогда не было, и не будет. Чмо ты мобилизационное.
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27
Constantine Полчаса назад
Расскажите ему кто нибудь что численное преимущество не на их стороне и что их меньше чем коклов в 2 раза….
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36
kuzi1974 Полчаса назад
откуда всплывает такое дерьмо?
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3k
* You All 39 минут назад
надо было выйти за угол,там разъяснить всё по почкам
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19k
ЦСКА 41 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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27k
Levyathan 50 минут назад
Голосо Дроздова: "А вот перед вами Мамбет обыкновенный. Он уже приобрел взрослое оперение в виде спортивного костюма и кожаных туфель, и готов к спариванию. Всем своим поведением он теперь пытается привлечь такого же самца и приступить к спариванию."
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32k
Fat Lynx 50 минут назад
Бля! Не живется л ю д я ... казахам спокойно
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12k
harlamov 52 минуты назад
Когда он у нас в Бутово двор подметал такой разговорчивый не был)
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1k
taxcop 53 минуты назад
Нахрена пиарить этих мамбетов?
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1k
Злодей 59 минут назад
нам не нужно с ними дружить. Нужно держать их в своих интересах. Как пиндосы кучу стран держат.
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5k
Бу Час назад
закономерный итог.
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10k
Rus77 Час назад
Чуркабесы-ослоё6ы стали забывать как Русские варвары врывались в грязные кишлаки, и оставляли после себя - города, театры, больницы, школы, институты, ГЭС, АЭС, комбинаты, шахты, заводы и фабрики! Так же они забыли что никакого Казахстана до дедушки Ленина и в помине не было! Казахи на тот момент и на той территории, были просто самым больших кочевым племенем из многих, так же как и узбеки, таджики и киргизы!
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2k
Андрей Час назад
отлавливать здесь казахов и на Родину эшелонами, а перед отправкой показывать ролики с этими нацменами
Я так думаю пропорция 1000 к 1 будет нормальна...
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