"Вы под нами будете по жизни": очередной казах поясняет русским, кто в стране хозяин

Националистические настроения в Казахстане были всегда, но в последнее время они проявляются все чаще. На этот раз агрессивный казахстанец решил поучить жизни русскоязычных работников кафе.
Не стесняясь в выражениях, местный житель заявил, что русские в Казахстане никто и звать их никак: "вы под нами будете по жизни, черти е**ные. Не дай Аллах в этом заведении сотрудники скажут, что кого-то принизили, я вас в рот вы**у."
Русскоязычные работники кафе предпочли с посетителем в спор не вступать, потому что даже невинное уточнение по ходу монолога вызвало агрессивную реакцию местного.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
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Кстати, зарывающихся провокаторов в Казахстане все-таки иногда стараются сдерживать. Не так давно арестовали блогера Диаса Кузаирова, который полюбил цепляться к русскоязычным. Правда, хватит ли сил и желания у властей Казахстана реагировать на каждое проявление националистических настроений - вопрос остается открытым.
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АНТИФИШКИ
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Боюсь, что если им свои же не свернут шею, то Казахстан ожидает аналогичная судьба.
И так будет не только в Казахстане. Если наша страна не добьется успехов в войне на Украине, то все заметят, что страна слаба и кроме ядерного оружия у нас ни чего нет и тогда все будут "не уважать". К сожалению события последнего месяца не вызывают оптимизма.
Арши н:
старорусская единица измерения длины.
1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 вершков = 28 дюймов = 0,7112 м;
старорусский инструмент для измерения длины.
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Ну если им северо-восток всё ещё нужен, то найдут и силы и желание (чорный йумор если что).
А вообще, это закономерный итог затягивания СВО - чем дольше возимся, тем больше борзеют соседи + некоторые временные неуспехи таким вот, как на видео, вселяют иллюзии о нашей слабости
Это образование обеспечивалось в СССР и для русских, и для казахов. И тогда это общим делом, всех народов СССР. Не нужно перетягивать одеяло на себя. Да и первые ВУЗы в Казахстане начали появляться тоже до 1941.
У узбеков, таджиков и кыргызов были свои государства до СССР, остались и после развала СССР.
Я так думаю пропорция 1000 к 1 будет нормальна...