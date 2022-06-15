"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды

Крайне неприятный инцидент произошёл в День России в Санкт-Петербурге. Светлолицый сверхразум решил поупражняться в остроумии и, подсев к чернокожей пассажирке автобуса, назвал ее обезьяной и предложил сфотографироваться. Снимок предполагался для жены. Девушка оказалась не робкого десятка, сняла обидчика на камеру и подала заявление в полицию.
Пьяный быдлохам в Питере подсел в полупустом автобусе к темнокожей девушке, но она не захотела с ним общаться. Мужчина не был учтив и диалог вёл в оскорбительной манере. Разумеется, девушке это не понравилось.
- Кричал: «Обезьяна, давай я тебя сфоткаю и жене отправлю!». Я молчала. Я не люблю конфликты, поэтому поначалу ничего ему не отвечала. Тем более, такой бугай здоровый. Но он еще раз это сказал. Я молча встала и перешла на другой конец автобуса к водителю. После этого мужик встал и подошел ко мне, достал телефон и внаглую начал фотографировать, - вспоминает модель. Девушка тоже достала телефон и начала снимать хама, думая, что, тем самым, его пристыдит, но не получилось.
Что характерно, водитель автобуса, не обращал внимания на хамское поведение россиянина, и лишь через время за чернокожую вступился один из пассажиров.
Позже Стелла Казийаке из Руанды, работающая в Питере моделью, выложила ролик в соцсети, сообщив, что написала заявление в полицию.
Источник:
Она против самосуда, но такое поведение россиянина для неё оскорбительно, поэтому хамом путь занимается полиция. Через время с 28-летней Казийаке связались представители прокуратуры.
Обидчика модели нашли. Им оказался ранее судимый Никита Устюжанин. «Оказалось, что он сидел в тюрьме за изнасилование, избиение женщины и полицейского. Этот человек в принципе неадекватный. Не знаю, как его выпустили», – удивляется жительница Питера.
Сама же Стелла с рождения живет в России. Когда-то сюда приехал на учёбу ее дед, закончил Гидрометеорологический институт, а затем остался и завел семью. Темнокожая девушка прекрасно говорит на русском языке и, к сожалению, проблема расизма ей знакома не понаслышке. Однако с такими прямыми и необоснованными оскорблениями ей доводилось встречаться не часто. Но она уверена, что хамство нельзя спускать с рук.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку
- «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой
- "Научись разговаривать!": водитель такси "угостил перчиком" вспыльчивого пассажира
- Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик
- "Мне страшно!": девушка заказала такси в Питере, и чуть не стала жертвой разборки со стрельбой двух водителей
Негры в нашей стране рабами, в отличие от "просвещенной" Европы и "демократической" Америки, рабами не были. Поэтому пускай бывшие угнетатели придумывают новые названия, а мы и старым добрым словом "негр" обойдемся
Едут двое в общественном транспорте
На одной и остановок заходит негр.
- Вася,смотри обезьяна!
Негр начинает возмущаться:
- Я не обезьяна!
- Вася, смотри, она еще и разговаривает!