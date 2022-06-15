"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды

Пьяный быдлохам в Питере подсел в полупустом автобусе к темнокожей девушке, но она не захотела с ним общаться. Мужчина не был учтив и диалог вёл в оскорбительной манере. Разумеется, девушке это не понравилось.

- Кричал: «Обезьяна, давай я тебя сфоткаю и жене отправлю!». Я молчала. Я не люблю конфликты, поэтому поначалу ничего ему не отвечала. Тем более, такой бугай здоровый. Но он еще раз это сказал. Я молча встала и перешла на другой конец автобуса к водителю. После этого мужик встал и подошел ко мне, достал телефон и внаглую начал фотографировать, - вспоминает модель. Девушка тоже достала телефон и начала снимать хама, думая, что, тем самым, его пристыдит, но не получилось.

Что характерно, водитель автобуса, не обращал внимания на хамское поведение россиянина, и лишь через время за чернокожую вступился один из пассажиров.