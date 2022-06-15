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"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды

"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину, обзывавшего чернокожую из Руанды

Автор:
15 июня 2022 07:02
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   быдло   видео   конфликт   оскорбление   разизм   руанда   санкт-петербург   хам   
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Крайне неприятный инцидент произошёл в День России в Санкт-Петербурге. Светлолицый сверхразум решил поупражняться в остроумии и, подсев к чернокожей пассажирке автобуса, назвал ее обезьяной и предложил сфотографироваться. Снимок предполагался для жены. Девушка оказалась не робкого десятка, сняла обидчика на камеру и подала заявление в полицию.


Пьяный быдлохам в Питере подсел в полупустом автобусе к темнокожей девушке, но она не захотела с ним общаться. Мужчина не был учтив и диалог вёл в оскорбительной манере. Разумеется, девушке это не понравилось.


- Кричал: «Обезьяна, давай я тебя сфоткаю и жене отправлю!». Я молчала. Я не люблю конфликты, поэтому поначалу ничего ему не отвечала. Тем более, такой бугай здоровый. Но он еще раз это сказал. Я молча встала и перешла на другой конец автобуса к водителю. После этого мужик встал и подошел ко мне, достал телефон и внаглую начал фотографировать, - вспоминает модель. Девушка тоже достала телефон и начала снимать хама, думая, что, тем самым, его пристыдит, но не получилось.


Что характерно, водитель автобуса, не обращал внимания на хамское поведение россиянина, и лишь через время за чернокожую вступился один из пассажиров.


Позже Стелла Казийаке из Руанды, работающая в Питере моделью, выложила ролик в соцсети, сообщив, что написала заявление в полицию.



Она против самосуда, но такое поведение россиянина для неё оскорбительно, поэтому хамом путь занимается полиция. Через время с 28-летней Казийаке связались представители прокуратуры.


Обидчика модели нашли. Им оказался ранее судимый Никита Устюжанин. «Оказалось, что он сидел в тюрьме за изнасилование, избиение женщины и полицейского. Этот человек в принципе неадекватный. Не знаю, как его выпустили», – удивляется жительница Питера.


Сама же Стелла с рождения живет в России. Когда-то сюда приехал на учёбу ее дед, закончил Гидрометеорологический институт, а затем остался и завел семью. Темнокожая девушка прекрасно говорит на русском языке и, к сожалению, проблема расизма ей знакома не понаслышке. Однако с такими прямыми и необоснованными оскорблениями ей доводилось встречаться не часто. Но она уверена, что хамство нельзя спускать с рук.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобус   быдло   видео   конфликт   оскорбление   разизм   руанда   санкт-петербург   хам   
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59  комментариев
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Почему она из Руанды, если с рождения живёт в России? Она более русская, чем этот утырок слабоумный.
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2k
Лёха 8 минут назад
Работаю в РЦ. В прошлом году таджики избили несколько негров. Причина: негры не поздоровались с таджиками на ИХ языке. Вот пример расизма в России.
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217
Оникс Лёха 3 минуты назад
Таджики граждане Российской Федерации?
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217
Оникс 11 минут назад
Культурная столица говорите? Рыжего недоумка на колено поставить у Александровского столпа на сутки. Можно так же как в 404-й скотчем примотать.
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7k
SuperTroll 12 минут назад
Девчуля молодец, а рыжего орангутана в клетку, в зоопарк, пусть людей смешит
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11k
paranoid 13 минут назад
Так что ему могут вменить за это из нашего законодательства? Ну кроме жёсткого обращения с животными (извините, не удержался )
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−5
6k
tamin 17 минут назад
Все правильно сделала. А это быдло должно получить по морде и заплатить за свое хамство. Вот главное почему таких уродов тянет поиздеваться над девчонками. Подошёл бы к огромному накаченному негры и повторил бы. Вот это было бы весело
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4k
leto2016 19 минут назад
Она не из Раунды, она из Питера.
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−66
Колобок 20 минут назад
Афророссиянка.
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8k
Losha 22 минуты назад
Надеюсь рыжебородую обезьяну изолируют от общества.
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12k
Graf_Dracula 24 минуты назад
У всех народов есть уроды, и русские тут не исключение. Только справедливости ради нужно также запомнить, что когда уже речь будет идти о таких же случаях у других народов, тоже нужно про это не забыть, и вес народ не винить.
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2k
Икра ежа Полчаса назад
"Я русский и в Африке никогда не был"... Автор, откуда она?
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4k
Ewgeny 46 минут назад
В Петербурге негров немало, ни разу не слышал про расизм. Они тут учатся.
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2k
Dorell 50 минут назад
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31k
ACU900 51 минуту назад
Анекдот:
Едут двое в общественном транспорте
На одной и остановок заходит негр.
- Вася,смотри обезьяна!
Негр начинает возмущаться:
- Я не обезьяна!
- Вася, смотри, она еще и разговаривает!
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1k
pinbalist 54 минуты назад
У этого дауна на лице всё написано. Но и это не помешало кому-то за него замуж выйти
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26
Ame onna 54 минуты назад
И ведь нашлась же женщина,которая за него замуж вышла...(((
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26
Ame onna Aleks 21 минуту назад
Нет,это конечно. Просто, может быть он не всегда был такая сволота, может,тогда та женщина и обратила на него внимание? Ну,а потом он уже стал таким,как стал. А она видимо несёт свой крест с ним. Типа уж связалась с таким чудовищем,стой до конца.(((
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 55 минут назад
Ждем видеоотчет с извинениями
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89
skazz 58 минут назад
Дерьмо ржавое... Под шконкой за изнасилование срок мотал небось, заставляли одевать чулки разноцветные и называли Пеппи Длинныйчулок и ржали что кони... Вот и обижен сейчас на весь мир)
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5k
Sanar 58 минут назад
Эх не до той "обезьяны" доколупался рыжий петушара, нужно было до чеченки или дагестанки у которой с десяток братьев, а если бы они ещё узнали за что эта херота была судима, то приключений у упыря было бы масса.
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208
дмитрий 59 минут назад
симпатичная девушка.Мужык тупой урод!
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26
Ame onna дмитрий 50 минут назад
Я всегда завидовала темнокожим девушкам.)) У них такая гладкая,бархатная кожа!))) Ни прыщиков,ни покраснений, очень здорово. Симпатичная девушка, ничего не скажешь.
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