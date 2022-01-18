В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку

В общественном транспорте случилась очередная дружба народов: В Екатеринбурге пожилая женщина пожаловалась кондукторше (приезжей из Средней Азии) на скользкий порог автобуса и попросила его почистить, за что была названа дочерью собаки и шлюхой.

"Я сидел в наушниках, слышу — крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. Водитель кондуктора не остановил. В итоге всполошился весь автобус. Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город. С фразами вроде «Ты дочь собаки, шлюха!»" - рассказал один из пассажиров автобуса.