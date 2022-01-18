В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку

По словам очевидцев, гнев кондукторши вызвала жалоба старушки на наледь у порога автобуса, которую следует убрать.
В общественном транспорте случилась очередная дружба народов: В Екатеринбурге пожилая женщина пожаловалась кондукторше (приезжей из Средней Азии) на скользкий порог автобуса и попросила его почистить, за что была названа дочерью собаки и шлюхой.
"Я сидел в наушниках, слышу — крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. Водитель кондуктора не остановил. В итоге всполошился весь автобус. Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город. С фразами вроде «Ты дочь собаки, шлюха!»" - рассказал один из пассажиров автобуса.
Пассажиры попросили водителя успокоить женщину, но тот был бессилен. Когда оскорблённая бабушка тоже ответила неадекватной женщине матом, кондукторша взвилась ещё больше. Она занесла над пенсионеркой руку и заявила, что ненавидит всех в автобусе, имея в виду тех, кто заступился за старушку (а может и не только).
"Ненавижу я вас всех. Меня тоже привезли, не оставили в покое. Я надоела от вас. Везде проблемы." - заявила кондукторша.
Инцидент произошёл в понедельник в автобусе №42. В администрации города уже в курсе происшествия, но пока не планируют наказывать кондуктора, поскольку автобус принадлежит частной компании. Там пообещали
понять и простить разобраться в ситуации и провести с озверевшей сотрудницей воспитательную беседу.
"Это коммерческий перевозчик. Если со стороны пожилой женщины либо свидетелей этого происшествия будет обращение в муниципальную транспортную инспекцию, тогда относительно них будут приняты какие-то меры. Мы просим людей, которые считают себя пострадавшими, обратиться. Но перевозчик уже заявил, что сам проведёт проверку и воспитательную беседу с этим кондуктором", - сообщили в мэрии.
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