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В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку

В Екатеринбурге кондуктор на ломанном русском обматерила пенсионерку (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 17:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: автобус   видео   екатеринбург   кондуктор   конфликт   пенсионерка   
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По словам очевидцев, гнев кондукторши вызвала жалоба старушки на наледь у порога автобуса, которую следует убрать.

В общественном транспорте случилась очередная дружба народов: В Екатеринбурге пожилая женщина пожаловалась кондукторше (приезжей из Средней Азии) на скользкий порог автобуса и попросила его почистить, за что была названа дочерью собаки и шлюхой.


"Я сидел в наушниках, слышу — крики на весь автобус. Неадекватный кондуктор, женщина, на ломаном русском орет благим матом на бабушку лет 60–70. Водитель кондуктора не остановил. В итоге всполошился весь автобус. Кондуктор заявляла, что это ее район и ее город. С фразами вроде «Ты дочь собаки, шлюха!»" - рассказал один из пассажиров автобуса.

Пассажиры попросили водителя успокоить женщину, но тот был бессилен. Когда оскорблённая бабушка тоже ответила неадекватной женщине матом, кондукторша взвилась ещё больше. Она занесла над пенсионеркой руку и заявила, что ненавидит всех в автобусе, имея в виду тех, кто заступился за старушку (а может и не только).


"Ненавижу я вас всех. Меня тоже привезли, не оставили в покое. Я надоела от вас. Везде проблемы." - заявила кондукторша.

Инцидент произошёл в понедельник в автобусе №42. В администрации города уже в курсе происшествия, но пока не планируют наказывать кондуктора, поскольку автобус принадлежит частной компании. Там пообещали понять и простить разобраться в ситуации и провести с озверевшей сотрудницей воспитательную беседу.


"Это коммерческий перевозчик. Если со стороны пожилой женщины либо свидетелей этого происшествия будет обращение в муниципальную транспортную инспекцию, тогда относительно них будут приняты какие-то меры. Мы просим людей, которые считают себя пострадавшими, обратиться. Но перевозчик уже заявил, что сам проведёт проверку и воспитательную беседу с этим кондуктором", - сообщили в мэрии.



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Метки: автобус   видео   екатеринбург   кондуктор   конфликт   пенсионерка   
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43k
Элек Мек Час назад
Чемодан,вокзал,теплушка,в родной чуркестан во вшивую юрту,вместе со всей бабуиновой роднёй и прочими в.ы.б.л.я.д.к.а.ми.
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783
Сергей Викторович 10 минут назад
Потому что это бред - частный перевозчик на общественном транспорте. Частнику главное прибыль, поэтому и нанимает мигрантов, потому что они пока еще готовы работать за зарплату ниже плинтуса. Потому и гоняют частники, подрезая друг друга и плюя на безопасность пассажиров, пешеходов и других участников пдд. И прочее, прочее.
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4k
Владимир 17 минут назад
т.е она приехала к нам,и мы её задолбали?представляю как они там у себя к русским относятся.
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94
На хер ЗАПАД! 20 минут назад
Обратно в аул эту гниду!!!И всех её соплеменников
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402
Трям Полчаса назад
Чемодан, вокзал, косоглазия!
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2k
Руслан Новак 44 минуты назад
Написано конечно красиво, но на видео видно только матерящуюся бабулю. А что там было на самом деле понять сложно. Зная таких бабуль ещё не понятно кто начал скандал и с чего именно. Да к тому же не думаю что в должностные инструкции кондукторов входит уборка салона, да ещё и на ходу в забитом автобусе. Сам лично не раз сталкивался с такими старыми ведьмами. Последний раз меня банально обматерили после надцатого звонка на мой номер телефона обидевшись что ответил я, а не кто-то там кто в её башке должен был ответить.
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1k
Денис Ануфриев 56 минут назад
и это в центре Урала!
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1k
Viktor Час назад
А че ее прям там не откиздили ?
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68k
Нанук Паналык Час назад
Ничего криминального со стороны кондуктора я не услышал.А вот "пострадавшую" бабку пару раз старательно запикивали...
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
охеревшая тётя
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