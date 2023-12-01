В Германии нашли мечи бронзового века и клад славянских монет

Немецкое ведомство по культуре и охране памятников представило ценные находки, сделанные археологами-добровольцами недалеко от Мекленбургского поозерья, Германия. Среди них семь мечей бронзового века, 6 тысяч серебряных монет XI века и клад XI века. Семь мечей археологи тщательно собрали из фрагментов, почти полностью их реконструировав. Предполагается, что фрагменты появились в этих местах давно, когда здесь копали траншеи, а затем были разбросаны по большой территории вместе с другими артефактами. Учёные признались, что никогда раньше не находили столько мечей бронзового века в одном месте. Они определили, что возраст мечей составляет примерно 3 000 лет, что позволяет отнести их к бронзовому веку.