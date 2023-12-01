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В Германии нашли мечи бронзового века и клад славянских монет

В Германии нашли мечи бронзового века и клад славянских монет

Автор:
01 декабря 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   археологи   археология   бронзовый век   древнее   находка   находки   новости   раскопки   ученые   
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Археологи-добровольцы сделали ценные находки во время раскопок в Германии. Среди них семь мечей бронзового века и клад славянских монет, который теперь считается крупнейшим кладом послевоенного периода. Находка может многое поведать археологам о жизни того времени.

Немецкое ведомство по культуре и охране памятников представило ценные находки, сделанные археологами-добровольцами недалеко от Мекленбургского поозерья, Германия. Среди них семь мечей бронзового века, 6 тысяч серебряных монет XI века и клад XI века. Семь мечей археологи тщательно собрали из фрагментов, почти полностью их реконструировав. Предполагается, что фрагменты появились в этих местах давно, когда здесь копали траншеи, а затем были разбросаны по большой территории вместе с другими артефактами. Учёные признались, что никогда раньше не находили столько мечей бронзового века в одном месте. Они определили, что возраст мечей составляет примерно 3 000 лет, что позволяет отнести их к бронзовому веку.

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Шесть тысяч серебряных монет XI века обнаружили на острове Рюген. Они были разбросаны по огромной территории, но большинство находилось в глиняном сосуде. Часть монет происходит из Западной Германии, а часть — из регионов Мейсен и Верхняя Лужица. Около 10% монет происходят из Англии, Дании, Богемии (историческая область в Центральной Европе) и Венгрии. Находку признали крупнейшим на сегодняшний день кладом славянских монет послевоенного периода. По словам археологов, монеты позволят узнать больше о торговых связях того времени.

Ещё один ценный клад обнаружили в районе Мекленбурга. В глиняном сосуде нашли около 1700 монет, кольца, жемчужное ожерелье с бусинами из золота, горного хрусталя и сердолика, а также два реликвария в виде креста. Последние - уникальное свидетельство христианской веры в этом регионе. Во время презентации находок учёные особо отметили работу археологов-добровольцев, которые долгое время трудятся в Мекленбурге-Передней Померании, сохраняя археологические памятники и делая ценные находки. В настоящее время там работает около 250 добровольцев.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   археологи   археология   бронзовый век   древнее   находка   находки   новости   раскопки   ученые   
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2  комментария
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Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
укры еще не предъявили права?
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Капитан 7 минут назад
Рюген пытаются связать с именем Рюрика.
Давайте больше подробностей, где монеты то?
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