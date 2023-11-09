В Ираке раскапывают огромную статую божества

В древнем иракском городе Дур-Шаррукин огромную статую божества — ламмасу. Оказалось, ей 2700 лет и на своём веку она пережила множество военных конфликтов, но при этом прекрасно сохранилась.
Команда французских и иракских археологов обнаружила в древнем городе Дур-Шаррукин на севере Ирака ассирийский ламассу - статую божества, которая прекрасно сохранилась. Статую возрастом 2700 лет прятали три десятилетия, чтобы защитить её от разграбления. Иракские власти в последний раз проводили раскопки скульптуры в 1992 году, а затем перезахоронили её, чтобы сохранить в неприкосновенности. В 2014 году местные жители спрятали скульптуру у Хорсабада от боевиков, которые тогда массово уничтожали археологические памятники.
Учёные рассказали, что обнаружили ламассу в рамках более масштабного проекта - по изучению недавней военной активности и древнего города. Ламмасу — это крылатые божества, часто изображаемые в виде львов или быков с человеческими лицами. Они олицетворяют защиту, и установлены у дворцовых ворот по всей Ассирии. Эта скульптура была установлена у входа в дом царя Саргона II, который пришел к власти в 722 году до нашей эры. Хотя после различных военных конфликтов, особенно после Войны в Персидском заливе, местное культурное наследие пострадало, этот ламмасу прекрасно сохранился.
Пострадала только его голова: в 1995 году её повредили контрабандисты, пытаясь вывезти часть статуи из страны. Воров остановили на границе, а саму голову отправили в коллекцию Иракского национального музея в Багдаде. Позже, 10 апреля 2003 года, в музей проникли мародёры. Они в течение двух дней вынесли из него около 15 тысяч произведений искусства, но голова ламмасу осталась нетронутой. Вскоре раскопанную статую наконец соединят с головой, чтобы ламмасу принял первоначальный вид. Археологи ещё решают, что делать с ним дальше.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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