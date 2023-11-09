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В Ираке раскапывают огромную статую божества

В Ираке раскапывают огромную статую божества

Автор:
09 ноября 2023 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   археологи   археология   интересное   ирак   история   находки   новости   раскопки   фото   
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В древнем иракском городе Дур-Шаррукин огромную статую божества — ламмасу. Оказалось, ей 2700 лет и на своём веку она пережила множество военных конфликтов, но при этом прекрасно сохранилась.

Команда французских и иракских археологов обнаружила в древнем городе Дур-Шаррукин на севере Ирака ассирийский ламассу - статую божества, которая прекрасно сохранилась. Статую возрастом 2700 лет прятали три десятилетия, чтобы защитить её от разграбления. Иракские власти в последний раз проводили раскопки скульптуры в 1992 году, а затем перезахоронили её, чтобы сохранить в неприкосновенности. В 2014 году местные жители спрятали скульптуру у Хорсабада от боевиков, которые тогда массово уничтожали археологические памятники.

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Учёные рассказали, что обнаружили ламассу в рамках более масштабного проекта - по изучению недавней военной активности и древнего города. Ламмасу — это крылатые божества, часто изображаемые в виде львов или быков с человеческими лицами. Они олицетворяют защиту, и установлены у дворцовых ворот по всей Ассирии. Эта скульптура была установлена у входа в дом царя Саргона II, который пришел к власти в 722 году до нашей эры. Хотя после различных военных конфликтов, особенно после Войны в Персидском заливе, местное культурное наследие пострадало, этот ламмасу прекрасно сохранился.

Пострадала только его голова: в 1995 году её повредили контрабандисты, пытаясь вывезти часть статуи из страны. Воров остановили на границе, а саму голову отправили в коллекцию Иракского национального музея в Багдаде. Позже, 10 апреля 2003 года, в музей проникли мародёры. Они в течение двух дней вынесли из него около 15 тысяч произведений искусства, но голова ламмасу осталась нетронутой. Вскоре раскопанную статую наконец соединят с головой, чтобы ламмасу принял первоначальный вид. Археологи ещё решают, что делать с ним дальше.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   археологи   археология   интересное   ирак   история   находки   новости   раскопки   фото   
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10  комментариев
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26
Сергей Шепилов Час назад
На фоне уничтожения мусульманскими фанатиками всех археологических находок, только по причине того, что не должно быть никаких изображений лиц на них, совсем по-другому смотрится "разграбление" и вывоз этих находок из мусульманских стран европой и сша
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25k
pssst 49 секунд назад
Где-то вдалеке плачет директор британского музея....
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2k
Сергей Минуту назад
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5k
Lexx 8 минут назад
Потому и сохранилась. Закапывайте обратно.
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2k
Garbiy Час назад
У божества от пиз_дячена башка.
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64k
doker Час назад
А может не надо тело с головой соединять? Ссыкотно как-то - тело с копытами.
Столько фигни в мире творится, непонятной...
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