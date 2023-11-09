В Ираке раскапывают огромную статую божества

Учёные рассказали, что обнаружили ламассу в рамках более масштабного проекта - по изучению недавней военной активности и древнего города. Ламмасу — это крылатые божества, часто изображаемые в виде львов или быков с человеческими лицами. Они олицетворяют защиту, и установлены у дворцовых ворот по всей Ассирии. Эта скульптура была установлена у входа в дом царя Саргона II, который пришел к власти в 722 году до нашей эры. Хотя после различных военных конфликтов, особенно после Войны в Персидском заливе, местное культурное наследие пострадало, этот ламмасу прекрасно сохранился.