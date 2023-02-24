Археологи нашли два римских военных лагеря в Германии

Рядом с лагерями также обнаружили системы, которые римляне пробурили для поисков залежей серебра. Здешние военные укрепления построили таким образом, чтобы в случае обнаружения залежей обеспечить охрану будущего рудника от набегов - так римляне "готовились" к несказанным богатствам. Однако, так их и не обрели. Только тысячелетиями позже, во время раскопок в 1897 году, археологи выяснили, что те были очень близки к ценной находке. На этой территории обнаружили серебряную жилу, и из руды извлекли около 200 тонн серебра. Кстати, древние тексты указывают на то, что здесь уже давно пытались искать серебро: согласно трудам древнего историка Тацита, римский губернатор Курций Руфус пытался добывать серебро в этом регионе в 47 году н.э., но его усилия не увенчались успехом.