Археологи нашли два римских военных лагеря в Германии

Команда археологов сделала интересную находку в городе Бад-Эмс на западе Германии - два военных лагеря, которые построили римляне. Тысячелетия назад в этом районе также искали залежи серебра, правда, в один момент что-то пошло не так.
Археологи сделали интересное открытие в немецком городе Бад-Эмс. Они раскопали и обнаружили два римских военных лагеря, одним из назначений которых была охрана месторождений серебра, что искали в этом районе. Лагеря были окружены забором с заостренными деревянными кольями, похожими на колючую проволоку - такие укрепления не раз упоминались в древних писаниях, в том числе Цезарем. Однако, подобных примеров за всю историю не обнаруживали ни разу. Найденные лагеря расположены по обеим сторонам долины Эмсбах, и их изучением занимается команда франкфуртских археологов.
Раскопки в этой местности начались после наблюдений местного охотника. Поджидая добычу на вышке, он заметил, что зерновое поле выглядит необычно, и на нём различаются цвета - что может говорить о том, что под землёй находятся какие-то сооружения. Он сообщил об этом археологам, которые провели аэрофотосъёмку и геомагнитное исследование. Выяснилось, что под землёй находятся два больших двойных рва, что когда-то окружали римский военный лагерь. Его площадь оценили в восемь гектаров, и обнаружили на территории 40 деревянных башен. Однако, римляне построили этот лагерь не полностью - из сооружений там был только склад, а несколько лет спустя сам лагерь сгорел. Примерно в трёх километров от большого лагеря нашли другой, гораздо меньший по размеру.
Рядом с лагерями также обнаружили системы, которые римляне пробурили для поисков залежей серебра. Здешние военные укрепления построили таким образом, чтобы в случае обнаружения залежей обеспечить охрану будущего рудника от набегов - так римляне "готовились" к несказанным богатствам. Однако, так их и не обрели. Только тысячелетиями позже, во время раскопок в 1897 году, археологи выяснили, что те были очень близки к ценной находке. На этой территории обнаружили серебряную жилу, и из руды извлекли около 200 тонн серебра. Кстати, древние тексты указывают на то, что здесь уже давно пытались искать серебро: согласно трудам древнего историка Тацита, римский губернатор Курций Руфус пытался добывать серебро в этом регионе в 47 году н.э., но его усилия не увенчались успехом.
Раскопки на данной территории продолжатся под руководством команды из археологов и профессоров: Маркуса Шольца, профессора археологии и древнеримской истории Университета Гете; археолога Даниэля Бургер-Вельмеке; и профессора Петера Хенриха из Управления культурного наследия Рейнланд-Пфальца. Части найденного забора с деревянными кольями уже передали в музей в Майнце, где они будут храниться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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