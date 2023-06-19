В Британии нашли фалеру, которую носили римские солдаты

Группа археологов-волонтёров обнаружила 1900-летнюю серебряную фалеру, военную награду с изображением головы Медузы Горгоны. Интересную находку сделали на территории древнеримского военного лагеря Виндоланда в Великобритании.
Археологи-волонтёры сделали эту любопытную находку на севере Англии, на территории древнеримского военного лагеря Виндоланда, построенного около 85 г. н. э.. Это один из важнейших римских археологических памятников Европы. Лагерь состоит из девяти фортов, где размещались солдаты со всей Римской империи, включая Бельгию, Германию и Францию. Самый крупный каменный форт датируется третьим веком и включает здание штаба, дом командира, зернохранилища и казармы. Рядом с фортами - дома, магазины, таверна и баня. Раскопки здесь проходят ежегодно, и собирают сотни волонтёров со всего мира.
Серебряную фалеру нашли в одной из казарм. Оказалось, это был воинский знак отличия. Римские солдаты носили такие награды на нагрудниках во время парадов. На фалере изображена голова Горгоны Медузы - чудовища с женским лицом и змеями вместо волос, упомянутой в "Одиссее" Гомера. Считалось, что взгляд на её лицо обращал человека в камень. Здесь её изображение - апотропейский символ, или символ защиты.
Помимо фалеры, в этом сезоне раскопок археологи нашли наконечник копья, ложку из медного сплава, часть мортирия (древнеримского кухонного сосуда), самийскую керамику, бусину, эмалированную брошь, накладку для ножа из медного сплава.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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(с)