В Британии нашли фалеру, которую носили римские солдаты

Археологи-волонтёры сделали эту любопытную находку на севере Англии, на территории древнеримского военного лагеря Виндоланда, построенного около 85 г. н. э.. Это один из важнейших римских археологических памятников Европы. Лагерь состоит из девяти фортов, где размещались солдаты со всей Римской империи, включая Бельгию, Германию и Францию. Самый крупный каменный форт датируется третьим веком и включает здание штаба, дом командира, зернохранилища и казармы. Рядом с фортами - дома, магазины, таверна и баня. Раскопки здесь проходят ежегодно, и собирают сотни волонтёров со всего мира.