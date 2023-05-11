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У берегов Хорватии нашли 7000-летнюю дорогу

У берегов Хорватии нашли 7000-летнюю дорогу

Автор:
11 мая 2023 21:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   археологи   археология   дорога   древнее   история   находка   находки   новости   фото   
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Подводные археологи обнаружили на дне Адриатического моря остатки дороги каменного века, построенной около 7 тысяч лет назад. Оказалось, в эпоху неолита эта дорога соединяла поселение и хорватский остров Корчула.

Археологи сделали эту удивительную находку после того, как увидели спутниковые снимки моря рядом с хорватским островом Корчула. Их заинтересовал необычный рельеф морского дна, и они решили исследовать эту область. Сначала, в 2021 году, там обнаружили затопленное поселение эпохи неолита Солин, а недавно нашли и дорогу. Эксперты полагают, что примерно 6900 лет назад дорога соединяла остров Корчула с поселением Солин.

Сейчас дорога находится на глубине 4-5 м в Адриатическом море. Её ширина - около 4 метров. Исследователи выяснили, что она относится к древней хварской культуре, которая существовала на восточном побережье Адриатического моря в 3900-3300 г. до нашей эры. Хотя сейчас дорога скрыта под слоями морского ила и отложений, по словам археологов, когда-то её тщательно выложили каменными плитами.

Когда-то остров Корчула был частью материка, но в конце последнего ледникового периода в 12000 году до нашей эры он является отдельным островом. Древнее поселение в районе острова обнаружил археолог Мате Парица из Задарского университета в Хорватии. Изначально эксперты наткнулись на стены поселения, и обнаружили, что оно соединено с островом узкой полоской суши. В отличие от других находок в Средиземноморье, и поселение, и дорога достаточно хорошо сохранились от естественного разрушения - благодаря удачному расположению их не тронули большие волны. Радиоуглеродный анализ сохранившейся древесины показал, что поселение Солин датируется 4900 годом до нашей эры.

На противоположной стороне Корчулы исследователи также обнаружили ещё одно поселение. Оно тоже находится на глубине 4-5 м, и на его территории нашли интересные артефакты эпохи неолита: лезвия, каменные топоры и остатки жертвоприношений. Считается, что в этом поселении также жили представители хварской культуры. Кроме того, оба поселения и остров были важными центрами торговли во всём Средиземноморье.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   археологи   археология   дорога   древнее   история   находка   находки   новости   фото   
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1  комментарий
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Егор 42 секунды назад
Фигасе, 7000 лет дороге и даже время и море бессильны... И никаких компьютеров, и супертехники и супертехнологий, но века перед ней бессильны.
А у нас дорога,построенная осенью - весной растаивает вместе с прошлогодним снегом.
Ну почему так? Ах да, забыл , раньше просто строили, а сегодня : " ничего личного, просто бизнес..."
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