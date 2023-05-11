У берегов Хорватии нашли 7000-летнюю дорогу

Когда-то остров Корчула был частью материка, но в конце последнего ледникового периода в 12000 году до нашей эры он является отдельным островом. Древнее поселение в районе острова обнаружил археолог Мате Парица из Задарского университета в Хорватии. Изначально эксперты наткнулись на стены поселения, и обнаружили, что оно соединено с островом узкой полоской суши. В отличие от других находок в Средиземноморье, и поселение, и дорога достаточно хорошо сохранились от естественного разрушения - благодаря удачному расположению их не тронули большие волны. Радиоуглеродный анализ сохранившейся древесины показал, что поселение Солин датируется 4900 годом до нашей эры.