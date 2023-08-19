Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка

Археологи сделали крупное открытие на юге Иордании. Они обнаружили захоронение ребёнка, жившего около 9000 лет назад. Тело было погребено вместе с тысячами бусин, из которых недавно воссоздали уникальное ожерелье.
Международная команда учёных из Университета Лазурного берега во Франции проводила раскопки на юге Иордании, и сделала необычную находку — 9000-летнее захоронение маленького ребёнка, который был погребён с тысячами бусин. Как определила команда, тело принадлежит девочке 8-ми лет. Её похоронили в период между 7400 и 6800 годами до нашей эры. Однако, из-за плохого состояния костей в могиле, учёные пока что не могут выяснить больше деталей о захоронении. Известно только, что девочка жила в местной деревне Баджи, чьи жители, по-видимому, хоронили детей с особыми ритуалами.
В могиле нашли более 2500 бусин: некоторые из них сделаны из кальцита, некоторые из бирюзы, а некоторые из гематита. Большинство окрашены в красный цвет. Как выяснили эксперты, бусины находились груди и шее ребёнка — они были тщательно выложены в определённой форме, а скрепляло их перламутровое кольцо. По словам учёных, бусы были частью украшения, которое частично разрушилось после разложения тела. После того, как все артефакты были извлечены из могилы, специалисты воссоздали древнее ожерелье, собрав его бусинка за бусинкой.
Как рассказали учёные, ожерелье оказалось не похоже ни на одно другое украшение, найденное в Леванте (историческом регионе от Восточного Средиземноморья до Западной Азии). Такая симметрия и разнообразие бусин говорят о богатстве местных жителей, или же высоком почитании умершего. Кольцо с перламутром, соединяющее бусины, вызвало у учёных больше всего любопытства. На его поверхности искусно выгравированы тонкие узоры, напоминающие кружево.
"Это - одно из старейших и самых впечатляющих украшений эпохи неолита. Несмотря на тщательно продуманный дизайн, ожерелье создали не для торговых целей, а скорее именно для погребения ребёнка. Это важное свидетельство культурных обычаев того времени," - говорят учёные.
Деревня Баджи существовала на юге Иордании между 7400 и 6600 годами до нашей эры. Добраться до неё сейчас можно только преодолев ряд извилистых ущелий и скальных образований. Хотя деревня небольшая, в ней много археологических памятников: исследователи находили здесь несколько могил, в большинстве из которых находятся младенцы и маленькие дети, похороненные вместе с многочисленными погребальными принадлежностями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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