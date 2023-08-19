Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка

В могиле нашли более 2500 бусин: некоторые из них сделаны из кальцита, некоторые из бирюзы, а некоторые из гематита. Большинство окрашены в красный цвет. Как выяснили эксперты, бусины находились груди и шее ребёнка — они были тщательно выложены в определённой форме, а скрепляло их перламутровое кольцо. По словам учёных, бусы были частью украшения, которое частично разрушилось после разложения тела. После того, как все артефакты были извлечены из могилы, специалисты воссоздали древнее ожерелье, собрав его бусинка за бусинкой.