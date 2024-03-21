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В Китае нашли 800-летние гробницы династии Цзинь

В Китае нашли 800-летние гробницы династии Цзинь

Автор:
21 марта 2024 16:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Открытия   археологи   археология   гробницы   находки   новости   раскопки   ученые   фото   
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Археологи раскопали на территории Китая три 800-летние гробницы. Они относятся к династии Цзинь, которая правила на севере Китая с 1115 по 1234 год. Однако, эксперты обнаружили, что на стиль гробниц повлияли разные культуры того времени.

На северо-востоке Китая нашли три 800-летние гробницы, в которых могут находиться останки людей, правивших регионом в те времена. Гробницы, расположенные в городе Чанчжи провинции Шаньси, относятся к династии Цзинь, которая правила на севере Китая с 1115 по 1234 год. Как установили археологи, однажды гробницы были повреждены в результате грабежа, но все три относительно хорошо сохранились: в них нашли настенные росписи, украшения, надписи и эпитафии.

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Две гробницы украшены арками, дверями, окнами, фигурками и цветочными узорами, а также надписями с подробной информацией о людях, событиях, и истории времени захоронения. Третья гробница отличается стилем: хотя её стены также имитируют деревянные конструкции, они украшены другими рисунками и цветами. Эта разница в стилях может говорить о сосуществовании разных культур в то время: одна из них пошла от тунгусоязычных полукочевых племен с северо-востока Китая.

По словам археологов, гробницы "отражают традиционную китайскую культуру, социальную этику, древние архитектурные особенности, архитектуру гробниц и погребальные обычаи".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Открытия   археологи   археология   гробницы   находки   новости   раскопки   ученые   фото   
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1  комментарий
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rutt Полчаса назад
Шутка про "главное, чтоб ничего там не сожрали" была?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1631 пост (1572 в горячем)

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