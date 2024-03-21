В Китае нашли 800-летние гробницы династии Цзинь

На северо-востоке Китая нашли три 800-летние гробницы, в которых могут находиться останки людей, правивших регионом в те времена. Гробницы, расположенные в городе Чанчжи провинции Шаньси, относятся к династии Цзинь, которая правила на севере Китая с 1115 по 1234 год. Как установили археологи, однажды гробницы были повреждены в результате грабежа, но все три относительно хорошо сохранились: в них нашли настенные росписи, украшения, надписи и эпитафии.