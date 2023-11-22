Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе

С помощью спутников и аэросъёмки учёные сделали крупное открытие. Они обнаружили ранее неизвестный комплекс огромных объектов бронзового века в самом центре Европы. Эта находка может объяснить, откуда на континенте взялись "мегафорты" — крупнейшие доисторические сооружения, созданные до железного века.
Это любопытное открытие сделали археологи из Университетского колледжа Дублина и их коллеги из Сербии и Словении. С помощью спутниковых технологий и аэросъёмки им удалось найти более 100 поселений с объектами бронзового века в южной части Карпатского бассейна, возле Сербии. Они проанализировали спутниковые снимки, и реконструировали доисторический ландшафт с древними объектами.
"Некоторые из крупнейших объектов, которые мы называем мегафортами, известны нам уже несколько лет: например, Градиште-Иджош, Чанадпалота, Сантана или удивительный участок Корнешти-Иаркури, окружённый рвами длиной 33 км. Однако, в этот раз мы обнаружили, что объекты не стоят отдельно, а формируют целую сеть. На пике развития здесь жили десятки тысяч людей," - говорит ведущий автор исследования, доцент Барри Моллой из Школы археологии UCD.
Все обнаруженные объекты нашли в районах Тисы - крупной реки Центральной и Восточной Европы. При этом почти все участки находятся в пределах 5 км друг от друга. Скорее всего, здешние общины были в каком-то плане кооперативными и мирно взаимодействовали друг с другом. Учёные также выяснили, что эти участки были важными центрами в Европе в период расцвета микенцев, хеттов и египтян Нового царства - а это примерно с 1500 по 1200 гг. до н.э. Этот период считается важнейшим поворотным пунктом в истории доисторической Европы. Во втором тысячелетии до н.э. передовые военные и земледельческие технологии этих сообществ распространились по всей Европе.
"С помощью спутниковых снимков нам удалось не просто определить местоположение нескольких таких участков, а создать целый ландшафт поселений. Мы составили подобие карты, даже с местами расположения жилищ. Это даёт удивительное представление о том, как жили люди бронзового века," - пишут исследователи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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