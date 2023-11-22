Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе

Все обнаруженные объекты нашли в районах Тисы - крупной реки Центральной и Восточной Европы. При этом почти все участки находятся в пределах 5 км друг от друга. Скорее всего, здешние общины были в каком-то плане кооперативными и мирно взаимодействовали друг с другом. Учёные также выяснили, что эти участки были важными центрами в Европе в период расцвета микенцев, хеттов и египтян Нового царства - а это примерно с 1500 по 1200 гг. до н.э. Этот период считается важнейшим поворотным пунктом в истории доисторической Европы. Во втором тысячелетии до н.э. передовые военные и земледельческие технологии этих сообществ распространились по всей Европе.