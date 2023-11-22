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Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе

Учёные нашли самый большой комплекс древних поселений в Европе

Автор:
22 ноября 2023 21:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   Учёные   археологи   древнее   интересно   интересное   исследования   наука   находки   новости   
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С помощью спутников и аэросъёмки учёные сделали крупное открытие. Они обнаружили ранее неизвестный комплекс огромных объектов бронзового века в самом центре Европы. Эта находка может объяснить, откуда на континенте взялись "мегафорты" — крупнейшие доисторические сооружения, созданные до железного века.

Это любопытное открытие сделали археологи из Университетского колледжа Дублина и их коллеги из Сербии и Словении. С помощью спутниковых технологий и аэросъёмки им удалось найти более 100 поселений с объектами бронзового века в южной части Карпатского бассейна, возле Сербии. Они проанализировали спутниковые снимки, и реконструировали доисторический ландшафт с древними объектами.


"Некоторые из крупнейших объектов, которые мы называем мегафортами, известны нам уже несколько лет: например, Градиште-Иджош, Чанадпалота, Сантана или удивительный участок Корнешти-Иаркури, окружённый рвами длиной 33 км. Однако, в этот раз мы обнаружили, что объекты не стоят отдельно, а формируют целую сеть. На пике развития здесь жили десятки тысяч людей," - говорит ведущий автор исследования, доцент Барри Моллой из Школы археологии UCD.

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Все обнаруженные объекты нашли в районах Тисы - крупной реки Центральной и Восточной Европы. При этом почти все участки находятся в пределах 5 км друг от друга. Скорее всего, здешние общины были в каком-то плане кооперативными и мирно взаимодействовали друг с другом. Учёные также выяснили, что эти участки были важными центрами в Европе в период расцвета микенцев, хеттов и египтян Нового царства - а это примерно с 1500 по 1200 гг. до н.э. Этот период считается важнейшим поворотным пунктом в истории доисторической Европы. Во втором тысячелетии до н.э. передовые военные и земледельческие технологии этих сообществ распространились по всей Европе.

"С помощью спутниковых снимков нам удалось не просто определить местоположение нескольких таких участков, а создать целый ландшафт поселений. Мы составили подобие карты, даже с местами расположения жилищ. Это даёт удивительное представление о том, как жили люди бронзового века," - пишут исследователи.

Большинство поселений было создано между 1600 и 1450 годами до н.э., и практически все они пришли в упадок около 1200 года, и оказались заброшенными. Этот год стал переломным моментом: царства, империи, города и целые общества на обширной территории Юго-Западной Азии, Северной Африки и Южной Европы рухнули за несколько десятилетий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Учёные   археологи   древнее   интересно   интересное   исследования   наука   находки   новости   
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