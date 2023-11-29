FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11003 поста • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Учёные нашли уникальную 4000-летнюю гробницу в Норвегии

Учёные нашли уникальную 4000-летнюю гробницу в Норвегии

Автор:
29 ноября 2023 21:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   археологи   археология   интересное   находки   новости   норвегия   раскопки   ученые   фото   
2109
6

В Норвегии нашли каменную гробницу возрастом 4000 лет — она оказалась самой уникальной находкой каменного века в Норвегии за последние 100 лет. Теперь гробница может открыть многие факты о древней жизни.

Команда учёных сделала уникальную находку в регионе Вестланн, что находится в Западной Норвегии: они обнаружили каменную гробницу, которой примерно 4 тысячи лет. Раскопки в регионе велись с апреля этого года, и лишь недавно археологам удалось найти такую ценную редкость.


"Это одна из самых значительных находок, сделанных нами в послевоенное время, и она крайне важна для будущих исследований. Благодаря ей открываются широкие возможности для дальнейшего анализа. Мы надеемся провести анализ ДНК и изотопный анализ, а также узнать больше о местных людях и их быте," - говорит Мортен Рамстад, один из руководителей университетского музея Бергена.

×
×

В гробнице обнаружили останки пяти человек, в том числе младенцев и стариков. Один младенец был похоронен у ног 60-летнего мужчины, больного артритом. Под скелетами нашли пока не идентифицированный материал, похожий на шкуры животных. Помимо этого, в гробнице нашли костяные бусы, кремневые предметы, и подношения в виде животных и еды. Учёные также полагают, что около 4000 лет назад на этой территории начался переход к земледелию - они планируют изучить, как здесь развивалось сельское хозяйство.

Сама гробница состоит из двух камер, и вероятно, она служила местом захоронения нескольких поколений. Такие могилы наиболее распространены в районах Осло-фьорд и Эстфолд в Норвегии, а также в Дании и Швеции. Для своего возраста гробница хорошо сохранилась – и по мнению учёных, всё благодаря мелкозернистому ракушечному песку. Длина могилы чуть более трех метров, ширина – полтора метра, высота – 70–80 см.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Открытия   археологи   археология   интересное   находки   новости   норвегия   раскопки   ученые   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Егор 2 часа назад
Ну что за бред - Земле всего 2023 года, а они гробницу в 4000 лет откопали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Ну не дадут спокойно отдохнуть человеку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 2 часа назад
Бусы +100 к силе... кому то фортануло )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100068



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
«Ну и что?» народный артист высказался об ушедших из России компаниях
25 потрясающих археологических находок
25 потрясающих археологических находок
Набирающие популярность в сообществах
Берегите себя
Берегите себя
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Миссия - пережить зиму
Миссия - пережить зиму
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коллеги оценили

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#животные#интересное#авто аварии#кино#факты#подборка#новости
#в мире#автомир#люди#ДТП#аварии#Автовсячина#фильм#Россия#закон#удивительно
#машина#Юмор#Прикол#история#позитив#забавно#Китай#улыбнуло#истории#Ynews
Миссия - пережить зиму Миссия - пережить зиму Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка Учёные воссоздали 9000-летнее ожерелье, найденное в могиле ребёнка В Британии нашли фалеру, которую носили римские солдаты В Британии нашли фалеру, которую носили римские солдаты В Китае нашли древние коньки из костей животных В Китае нашли древние коньки из костей животных В Лондоне нашли мавзолей римских времён В Лондоне нашли мавзолей римских времён Археологи нашли два римских военных лагеря в Германии Археологи нашли два римских военных лагеря в Германии

На что жалуетесь?

Вернуться