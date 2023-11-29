Учёные нашли уникальную 4000-летнюю гробницу в Норвегии

В Норвегии нашли каменную гробницу возрастом 4000 лет — она оказалась самой уникальной находкой каменного века в Норвегии за последние 100 лет. Теперь гробница может открыть многие факты о древней жизни.
Команда учёных сделала уникальную находку в регионе Вестланн, что находится в Западной Норвегии: они обнаружили каменную гробницу, которой примерно 4 тысячи лет. Раскопки в регионе велись с апреля этого года, и лишь недавно археологам удалось найти такую ценную редкость.
"Это одна из самых значительных находок, сделанных нами в послевоенное время, и она крайне важна для будущих исследований. Благодаря ей открываются широкие возможности для дальнейшего анализа. Мы надеемся провести анализ ДНК и изотопный анализ, а также узнать больше о местных людях и их быте," - говорит Мортен Рамстад, один из руководителей университетского музея Бергена.
В гробнице обнаружили останки пяти человек, в том числе младенцев и стариков. Один младенец был похоронен у ног 60-летнего мужчины, больного артритом. Под скелетами нашли пока не идентифицированный материал, похожий на шкуры животных. Помимо этого, в гробнице нашли костяные бусы, кремневые предметы, и подношения в виде животных и еды. Учёные также полагают, что около 4000 лет назад на этой территории начался переход к земледелию - они планируют изучить, как здесь развивалось сельское хозяйство.
Сама гробница состоит из двух камер, и вероятно, она служила местом захоронения нескольких поколений. Такие могилы наиболее распространены в районах Осло-фьорд и Эстфолд в Норвегии, а также в Дании и Швеции. Для своего возраста гробница хорошо сохранилась – и по мнению учёных, всё благодаря мелкозернистому ракушечному песку. Длина могилы чуть более трех метров, ширина – полтора метра, высота – 70–80 см.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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