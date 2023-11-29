Учёные нашли уникальную 4000-летнюю гробницу в Норвегии

В гробнице обнаружили останки пяти человек, в том числе младенцев и стариков. Один младенец был похоронен у ног 60-летнего мужчины, больного артритом. Под скелетами нашли пока не идентифицированный материал, похожий на шкуры животных. Помимо этого, в гробнице нашли костяные бусы, кремневые предметы, и подношения в виде животных и еды. Учёные также полагают, что около 4000 лет назад на этой территории начался переход к земледелию - они планируют изучить, как здесь развивалось сельское хозяйство.