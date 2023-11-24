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В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли

В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли

Автор:
24 ноября 2023 12:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Санкт-Петербург   животные   интересное   лоси   соль   факты   фото   
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Для поддержания активной жизнедеятельности лосям нужна соль, которая содержится в реагентах.

Жители Санкт-Петербурга стали всё чаще замечать на дорогах диких лосей, которы совсем не боясь машины выходя на трассы и активно начинает лизать снег и асфальт. Зачем они это делают? На самом деле всё просто.

В зимнее время дородные службы обрабатывают дорожное полотно реагентами, чтобы не было гололёда. В состав реагентов входит соль, которая необходима животным для поддержания организма. Соль лосям нужна в огромных количествах - за день они могут съесть несколько килограмм. Соль помогает животным поддерживать в тонусе мышечную ткань и повышать собственную выносливость.

Лоси - достаточно крупные животные. Их вес может достигать 800 килограмм, а рост - до двух метров. Зимой рогов у них нет, но это не делает их менее опасными. Лоси достаточно пугливые животные и завидев опасность чаще всего убегают, но напуганное животное - самое опасное. Поэтому не стоит подходить к лосю, увидев его на дорогу.

Также стоит помнить, что штраф за сбитого лося в 2023 году составляет 80 тысяч рублей.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   животные   интересное   лоси   соль   факты   фото   
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5  комментариев
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5k
Lexx Час назад
Вот у коммунальных служб теперь будет оправдание: "Мы сыпали-сыпали, а лоси всё сожрали..."
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2k
Илья Полчаса назад
В Питере даже лоси под солями)))
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41k
Сергей Полчаса назад
А солонцы в лесу уже не делают что ли. Ау охотники, вы где?
Не давать им путевки, лентяям.
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6k
ДеониS Час назад
А куда егеря делись? )))
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52k
Андрей Час назад
Артёмовские соляные копи взяли. Теперь и лосям с солью поможем.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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