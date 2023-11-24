В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли

Для поддержания активной жизнедеятельности лосям нужна соль, которая содержится в реагентах.
Жители Санкт-Петербурга стали всё чаще замечать на дорогах диких лосей, которы совсем не боясь машины выходя на трассы и активно начинает лизать снег и асфальт. Зачем они это делают? На самом деле всё просто.
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В зимнее время дородные службы обрабатывают дорожное полотно реагентами, чтобы не было гололёда. В состав реагентов входит соль, которая необходима животным для поддержания организма. Соль лосям нужна в огромных количествах - за день они могут съесть несколько килограмм. Соль помогает животным поддерживать в тонусе мышечную ткань и повышать собственную выносливость.
Лоси - достаточно крупные животные. Их вес может достигать 800 килограмм, а рост - до двух метров. Зимой рогов у них нет, но это не делает их менее опасными. Лоси достаточно пугливые животные и завидев опасность чаще всего убегают, но напуганное животное - самое опасное. Поэтому не стоит подходить к лосю, увидев его на дорогу.
Также стоит помнить, что штраф за сбитого лося в 2023 году составляет 80 тысяч рублей.
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Не давать им путевки, лентяям.