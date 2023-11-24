В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли

Лоси - достаточно крупные животные. Их вес может достигать 800 килограмм, а рост - до двух метров. Зимой рогов у них нет, но это не делает их менее опасными. Лоси достаточно пугливые животные и завидев опасность чаще всего убегают, но напуганное животное - самое опасное. Поэтому не стоит подходить к лосю, увидев его на дорогу.

Также стоит помнить, что штраф за сбитого лося в 2023 году составляет 80 тысяч рублей.