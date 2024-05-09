Остров сенбернаров в Канаде

Кстати, история породы начинается в Европе. Но одна из жительниц острова Тикки Смит занимается профессиональным разведением сенбернаров. Её питомцы нередко занимали первые места на конкурсах и соревнованиях. У собак даже свой сайт есть. Тикки всегда подчёркивает, что заботится о своих сенбернарах самым тщательным образом.

Цитата с сайта Тикки: "Все сенбернары, живущие здесь (на острове), в первую очередь члены семьи, а не собаки из питомника".

Огромные слюнявые добряки отлично ладят с другими домашними животными, детьми и вообще всеми, кто населяет Ласкети. И они живут там свою лучшую собачью жизнь, бегая целыми днями по лесу.