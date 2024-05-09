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Остров сенбернаров в Канаде

Остров сенбернаров в Канаде

Автор:
09 мая 2024 19:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Канада   интересное   путешествия   сенбернар   собаки   туризм   факты   фото   
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У Юрия Коваля есть рассказ "Остров неоттрёпанных щенков", где любой высадившийся на него, оказывался в самой милой ловушке в мире: на него налетали сотни щенков и нужно было непременно оттрепать каждого. Оказывается, в Канаде есть нечто похожее!

Этот остров называется Ласкети. Он уединённый и находится в Канаде (около 50 миль от побережья Ванкувера). Тишина, ветки деревьев слегка качаются от ветра, а над головой пролетают птицы. А ещё громкое сопение и топот десятков массивных лап, постепенно приближающихся к гостям острова. И вот, из всех кустов на человека смотрят внимательные карие глаза на огромных пушистых мордах. Это пришли знакомиться сенбернары.

Конечно же на острове живут не только эти милые собаки-увальни. Населяют его примерно 400 человек, занимающиеся сельским хозяйством, рыбалкой, а ещё они рубят и сажают деревья. Короче говоря, они земледельцы. Энергию они берут от солнечных батарей, ветряных турбин и водяных мельниц. В общем, простая жизнь обычных людей на небольшом острове. Который они, кстати, очень любят и стараются подчеркнуть, что это не какая-то специально созданная община, а остров - не райская утопия. Ласкети - остров, где живут люди, отличающиеся независимым мышлением, обладающие собственной культурой и некоей самобытностью. Непрямая цитата с официального сайта Ласкети.

Кстати, история породы начинается в Европе. Но одна из жительниц острова Тикки Смит занимается профессиональным разведением сенбернаров. Её питомцы нередко занимали первые места на конкурсах и соревнованиях. У собак даже свой сайт есть. Тикки всегда подчёркивает, что заботится о своих сенбернарах самым тщательным образом.

Цитата с сайта Тикки: "Все сенбернары, живущие здесь (на острове), в первую очередь члены семьи, а не собаки из питомника".
Огромные слюнявые добряки отлично ладят с другими домашними животными, детьми и вообще всеми, кто населяет Ласкети. И они живут там свою лучшую собачью жизнь, бегая целыми днями по лесу.

Конечно же, сенбернары не живут полностью свободно. На острове им отвели целых пять акров земли (2 с лишним гектара), на которых они вовсю резвятся целыми днями. Укрыться от плохой погоды им тоже есть где - для всей оравы была построена огромная будка. Десяткам сенбернаров не тесно в их идеальном питомнике: он разделён на семь помещений, покрытых всегда свежими опилками. У них есть и открытые, и закрытые участки, с огромной посудиной, наполняемой свежей водой.

Тикки сделала всё, чтобы её щенки жили так, как, наверное, мечтает жить каждая собака.

Женщина, кстати, на своём сайте рассказала, что ситуация с проживанием на Ласкети 40 сенбернаров получилась почти случайно.

Сначала она просто хотела завести себе сенбернара. Одного такого вот плюшевого добряка. Хотела она взять кобеля и Тикки поставили в лист ожидания, где она пробыла больше года! Спрос на сенбернаров оказался очень высок и вот, спустя длительное ожидание ей сообщили, что свободна годовалая девочка Йота. Человек, который предложил Йоту Тикки, взял с неё обещание, что она будет разводить собаку по линии, а щенков они разделят и вырастят вдвоём.

Тикки так долго ждала своего сенбернара, что предложение её вообще не смутило. Она даже представить не могла, что это её решение приведёт к чему-то намного большему.

И вот, к Йоте привели кобеля по имени Скай Медоуз. Молодой кобель и это была его первая вязка. Вот они, прародители собачьей стаи Ласкети.

12 сентября 1997 года Йота родила 12 щенков, из которых два, к несчастью, не выжили. Оставшихся было поровну: пять мальчишек и пять девчонок.

Тикки решила оставить себе двоих на память и наконец-то у неё был кобель, о котором она мечтала изначально. Также она решила оставить себе одну девочку. Найт и Кутеней.

Чуть позже Тикки решила взять ещё одну собаку-девочку, которую она повязала с Найтом. Собаки сдружились и привели в мир своих щенков. В 2000 году. Один мальчик и три девочки. Тикки оставила себе одну девочку. Вы ещё помните тот факт, что Тикки когда-то хотела себе одного мальчика сенбернара?

Ну а дальше понятно. Семья Тикки росла, Тикки общалась с другими заводчиками, разводила своих щенков и многие из них, кстати, занимали призовые места на соревнованиях.
Прошло уже так много времени с тех пор, как женщина решила заниматься этим трудным делом и иногда со смехом вспоминает о своём желании "всего одну собаку". Теперь она владеет отличными сенбернарами с весьма закрученной родословной. Тут и внуки, и правнуки, и сёстры, и дяди и кто угодно вообще. А кто-то даже не родня друг другу. И, разумеется, Тикки не допускает инцеста, чтобы её питомцы не рожали слабых и больных щенков.

На острове периодически выпадает снег, что является большой радостью для сенбернаров, ведь порода происходит из европейских Альп. Эти ребята действительно созданы для снега.

Тикки выкладывает ролики со своими "детьми" и видно, как они счастливо живут. Особенно, когда выпадает снег. Комментарии под роликами говорят о том, что зрителям очень нравится их смотреть и что они заражаются позитивом от щенков Тикки.

Помимо сенбернаров на острове Ласкети можно встретить внушительное стадо одичавших овечек. И ещё огромное количество видов бабочек, о которых заботятся жители острова, стараясь сохранить популяции. Островитяне всё делают для того, чтобы поддержать природные зоны острова в нужном состоянии, но не нарушить, при этом, естественную флору. Они намеренно не позиционируют остров как туристическую зону, ведь Ласкети их дом и они хотят уберечь его.

Жители Ласкети обходятся без ряда технологий, привычных нам всем. Всё, от производства продуктов до электроэнергии, даётся им непросто, но они не жалуются. У жизни на Ласкети есть свои преимущества. Они не обременены тревожностью, с которой сталкиваются жители мегаполисов, живут на свежем воздухе, постоянно получают дозу позитивной энергии от сенбернаров и поддержку от сообщества.

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Метки: Видео   Канада   интересное   путешествия   сенбернар   собаки   туризм   факты   фото   
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4  комментария
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20k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
У меня только один вопрос: чем их кормят?
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11k
BarOb 51 минуту назад
Мне никогда не понять таких людей
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
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