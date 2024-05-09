Остров сенбернаров в Канаде

У Юрия Коваля есть рассказ "Остров неоттрёпанных щенков", где любой высадившийся на него, оказывался в самой милой ловушке в мире: на него налетали сотни щенков и нужно было непременно оттрепать каждого. Оказывается, в Канаде есть нечто похожее!
Этот остров называется Ласкети. Он уединённый и находится в Канаде (около 50 миль от побережья Ванкувера). Тишина, ветки деревьев слегка качаются от ветра, а над головой пролетают птицы. А ещё громкое сопение и топот десятков массивных лап, постепенно приближающихся к гостям острова. И вот, из всех кустов на человека смотрят внимательные карие глаза на огромных пушистых мордах. Это пришли знакомиться сенбернары.
Конечно же на острове живут не только эти милые собаки-увальни. Населяют его примерно 400 человек, занимающиеся сельским хозяйством, рыбалкой, а ещё они рубят и сажают деревья. Короче говоря, они земледельцы. Энергию они берут от солнечных батарей, ветряных турбин и водяных мельниц. В общем, простая жизнь обычных людей на небольшом острове. Который они, кстати, очень любят и стараются подчеркнуть, что это не какая-то специально созданная община, а остров - не райская утопия. Ласкети - остров, где живут люди, отличающиеся независимым мышлением, обладающие собственной культурой и некоей самобытностью. Непрямая цитата с официального сайта Ласкети.
Кстати, история породы начинается в Европе. Но одна из жительниц острова Тикки Смит занимается профессиональным разведением сенбернаров. Её питомцы нередко занимали первые места на конкурсах и соревнованиях. У собак даже свой сайт есть. Тикки всегда подчёркивает, что заботится о своих сенбернарах самым тщательным образом.
Цитата с сайта Тикки: "Все сенбернары, живущие здесь (на острове), в первую очередь члены семьи, а не собаки из питомника".
Огромные слюнявые добряки отлично ладят с другими домашними животными, детьми и вообще всеми, кто населяет Ласкети. И они живут там свою лучшую собачью жизнь, бегая целыми днями по лесу.
Конечно же, сенбернары не живут полностью свободно. На острове им отвели целых пять акров земли (2 с лишним гектара), на которых они вовсю резвятся целыми днями. Укрыться от плохой погоды им тоже есть где - для всей оравы была построена огромная будка. Десяткам сенбернаров не тесно в их идеальном питомнике: он разделён на семь помещений, покрытых всегда свежими опилками. У них есть и открытые, и закрытые участки, с огромной посудиной, наполняемой свежей водой.
Тикки сделала всё, чтобы её щенки жили так, как, наверное, мечтает жить каждая собака.
Женщина, кстати, на своём сайте рассказала, что ситуация с проживанием на Ласкети 40 сенбернаров получилась почти случайно.
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Сначала она просто хотела завести себе сенбернара. Одного такого вот плюшевого добряка. Хотела она взять кобеля и Тикки поставили в лист ожидания, где она пробыла больше года! Спрос на сенбернаров оказался очень высок и вот, спустя длительное ожидание ей сообщили, что свободна годовалая девочка Йота. Человек, который предложил Йоту Тикки, взял с неё обещание, что она будет разводить собаку по линии, а щенков они разделят и вырастят вдвоём.
Тикки так долго ждала своего сенбернара, что предложение её вообще не смутило. Она даже представить не могла, что это её решение приведёт к чему-то намного большему.
И вот, к Йоте привели кобеля по имени Скай Медоуз. Молодой кобель и это была его первая вязка. Вот они, прародители собачьей стаи Ласкети.
12 сентября 1997 года Йота родила 12 щенков, из которых два, к несчастью, не выжили. Оставшихся было поровну: пять мальчишек и пять девчонок.
Тикки решила оставить себе двоих на память и наконец-то у неё был кобель, о котором она мечтала изначально. Также она решила оставить себе одну девочку. Найт и Кутеней.
Чуть позже Тикки решила взять ещё одну собаку-девочку, которую она повязала с Найтом. Собаки сдружились и привели в мир своих щенков. В 2000 году. Один мальчик и три девочки. Тикки оставила себе одну девочку. Вы ещё помните тот факт, что Тикки когда-то хотела себе одного мальчика сенбернара?
Ну а дальше понятно. Семья Тикки росла, Тикки общалась с другими заводчиками, разводила своих щенков и многие из них, кстати, занимали призовые места на соревнованиях.
Прошло уже так много времени с тех пор, как женщина решила заниматься этим трудным делом и иногда со смехом вспоминает о своём желании "всего одну собаку". Теперь она владеет отличными сенбернарами с весьма закрученной родословной. Тут и внуки, и правнуки, и сёстры, и дяди и кто угодно вообще. А кто-то даже не родня друг другу. И, разумеется, Тикки не допускает инцеста, чтобы её питомцы не рожали слабых и больных щенков.
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На острове периодически выпадает снег, что является большой радостью для сенбернаров, ведь порода происходит из европейских Альп. Эти ребята действительно созданы для снега.
Тикки выкладывает ролики со своими "детьми" и видно, как они счастливо живут. Особенно, когда выпадает снег. Комментарии под роликами говорят о том, что зрителям очень нравится их смотреть и что они заражаются позитивом от щенков Тикки.
Помимо сенбернаров на острове Ласкети можно встретить внушительное стадо одичавших овечек. И ещё огромное количество видов бабочек, о которых заботятся жители острова, стараясь сохранить популяции. Островитяне всё делают для того, чтобы поддержать природные зоны острова в нужном состоянии, но не нарушить, при этом, естественную флору. Они намеренно не позиционируют остров как туристическую зону, ведь Ласкети их дом и они хотят уберечь его.
Жители Ласкети обходятся без ряда технологий, привычных нам всем. Всё, от производства продуктов до электроэнергии, даётся им непросто, но они не жалуются. У жизни на Ласкети есть свои преимущества. Они не обременены тревожностью, с которой сталкиваются жители мегаполисов, живут на свежем воздухе, постоянно получают дозу позитивной энергии от сенбернаров и поддержку от сообщества.
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