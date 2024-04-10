В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

Отцом детей назвался 36-летний уроженец Энгельса. Правда, в свидетельства о рождении он не вписан. Его забрали в отдел для разбирательств. По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей. Как говорит, на Московском шоссе жил вместе с детьми и их матерью, пока полгода назад она не уехала от них в Самару. Полицейские уже связались с матерью. Она заверила, что знать не знала об условиях, в которых живут дети. Женщина заявила, что готова забрать сыновей к себе. Однако, полицейским теперь стоит установить, где детям будет лучше - с матерью, которая уже бросила их, или с отцом, но в бедности.