В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

Соседи удивились и испугались, когда увидели рядом с домом голых и грязных детей.
8 апреля жители девятиэтажки на Московском шоссе встретили маленького ребёнка на улице. Он был полностью раздет, был весь грязный и замёрзший. Мальчик ничего не говорил и был измазан зелёнкой. Женщина, нашедшая мальчика, тут же обратилась в полицию.
Россиянка отметила, что сначала побоялась идти в жилище и подозвала ребенка к себе.
«Он сказал, у них очень жарко, и действительно, я когда зашла, там много труб с горячей водой, еще, естественно, ничего не перекрыто. Поэтому они и были раздеты. А так дети нормальные», — разъяснила петербурженка.
Как оказалось, мальчик был не далеко от дома. Выяснилось, ребёнок вместе с двумя братьями и отцом обитает в подвальном помещении в той же девятиэтажке. В подвале мужчина пытался создать какой-то уют: на полу лежал линолеум и ковёр, также было оборудовано спальное место — диван и матрас, есть компьютер и книги. Деревянный поддон вместо подноса, каша в мультиварке, запас круп.
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В этих условиях жили дети. Однако, судя по всему, дети здоровы и сыты. Соседи рассказывают, что видели, как старший мальчик ходит в магазин. Трое детей в подвале жили с мужчиной, который назвался их отцом. Однако, кроме СНИЛС, никаких документов у него нет. Мать проживает в другом регионе с другим мужчиной. Она отправила детей к отцу около 4 месяцев назад, сообщает RT.
Сотрудники правоохранительных органов резюмировали: антисанитария, для проживания непригодно. Детей увезли сначала в отдел полиции, оттуда — в больницу. Как рассказали «Фонтанке», дети дважды намыты, обласканы, обеспечены игрушками и одеждой. Никаких серьёзных патологий не выявлено, состояние их здоровья оценивают как среднетяжёлое.
Отцом детей назвался 36-летний уроженец Энгельса. Правда, в свидетельства о рождении он не вписан. Его забрали в отдел для разбирательств. По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей. Как говорит, на Московском шоссе жил вместе с детьми и их матерью, пока полгода назад она не уехала от них в Самару. Полицейские уже связались с матерью. Она заверила, что знать не знала об условиях, в которых живут дети. Женщина заявила, что готова забрать сыновей к себе. Однако, полицейским теперь стоит установить, где детям будет лучше - с матерью, которая уже бросила их, или с отцом, но в бедности.
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Но мужик же пытался что то сделать. Некоторые болт забивают, и дети хотят как звереныши..
То есть, на это ни кто, не обратил внимания?
А отец, считаю, старался как мог, черт его знает какая ситуация была...
Судя по словам соседей, там всё адекватно, дети сыты и их не бьют. Это главное. Дай Бог, полиция адекватная попадется и помогут отцу.