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В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

В Санкт-Петербурге в подвале девятиэтажки нашли трёх голых детей, которые жили в ужасных условиях

Автор:
10 апреля 2024 18:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   дети   интересное   маугли   отец   фото   
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Соседи удивились и испугались, когда увидели рядом с домом голых и грязных детей.

8 апреля жители девятиэтажки на Московском шоссе встретили маленького ребёнка на улице. Он был полностью раздет, был весь грязный и замёрзший. Мальчик ничего не говорил и был измазан зелёнкой. Женщина, нашедшая мальчика, тут же обратилась в полицию.

Россиянка отметила, что сначала побоялась идти в жилище и подозвала ребенка к себе.

«Он сказал, у них очень жарко, и действительно, я когда зашла, там много труб с горячей водой, еще, естественно, ничего не перекрыто. Поэтому они и были раздеты. А так дети нормальные», — разъяснила петербурженка.

Как оказалось, мальчик был не далеко от дома. Выяснилось, ребёнок вместе с двумя братьями и отцом обитает в подвальном помещении в той же девятиэтажке. В подвале мужчина пытался создать какой-то уют: на полу лежал линолеум и ковёр, также было оборудовано спальное место — диван и матрас, есть компьютер и книги. Деревянный поддон вместо подноса, каша в мультиварке, запас круп.

В этих условиях жили дети. Однако, судя по всему, дети здоровы и сыты. Соседи рассказывают, что видели, как старший мальчик ходит в магазин. Трое детей в подвале жили с мужчиной, который назвался их отцом. Однако, кроме СНИЛС, никаких документов у него нет. Мать проживает в другом регионе с другим мужчиной. Она отправила детей к отцу около 4 месяцев назад, сообщает RT.

Сотрудники правоохранительных органов резюмировали: антисанитария, для проживания непригодно. Детей увезли сначала в отдел полиции, оттуда — в больницу. Как рассказали «Фонтанке», дети дважды намыты, обласканы, обеспечены игрушками и одеждой. Никаких серьёзных патологий не выявлено, состояние их здоровья оценивают как среднетяжёлое.

Отцом детей назвался 36-летний уроженец Энгельса. Правда, в свидетельства о рождении он не вписан. Его забрали в отдел для разбирательств. По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей. Как говорит, на Московском шоссе жил вместе с детьми и их матерью, пока полгода назад она не уехала от них в Самару. Полицейские уже связались с матерью. Она заверила, что знать не знала об условиях, в которых живут дети. Женщина заявила, что готова забрать сыновей к себе. Однако, полицейским теперь стоит установить, где детям будет лучше - с матерью, которая уже бросила их, или с отцом, но в бедности.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   дети   интересное   маугли   отец   фото   
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15  комментариев
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32k
Владимир 2 часа назад
Жесть.
Но мужик же пытался что то сделать. Некоторые болт забивают, и дети хотят как звереныши..
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24k
Валерий 9 минут назад
капитализм.
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114
Vincent Phillip 14 минут назад
увеличьте маткапитал в два раза, и таких будет в двара больше.
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5k
Руслан 19 минут назад
Маманя знать не знала - говорит? То есть, сука мразотная, даже не навестила детей, по видео связи не пообщалась? Да даже фото не просила прислать как они там? Тварь конченная…Детей на х@й променяла
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4k
iovan2011 24 минуты назад
Хотите здоровое общество - оставляйте детей с отцом при разводе, тогда у недоделанных самок не будет мыслей жениться - развестись - вымогать деньги.
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12k
Vampire Полчаса назад
Питер - это диагноз.
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1k
Oldman 44 минуты назад
"По словам мужчины, помещение он арендовал примерно полтора года назад. Его предлагали на сайте бесплатных объявлений, в месяц просили чуть меньше 12 тысяч рублей."
То есть, на это ни кто, не обратил внимания?
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1
Shyrich 58 минут назад
Только мамаше не отдавать. Она конченая, раз оставила.
А отец, считаю, старался как мог, черт его знает какая ситуация была...
Судя по словам соседей, там всё адекватно, дети сыты и их не бьют. Это главное. Дай Бог, полиция адекватная попадется и помогут отцу.
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2k
System Час назад
Да и хер с ним...отберем детей и все на этом. Другое дело помогать мигрантам им и квартирку подыщем и соцвыплаты изыщем.
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1k
Александр Час назад
снова питер, культурной столицей себя позицыонируют ведь. или выродились все культурные? есть кто объяснить может что там происходит?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4914 постов (4700 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352990



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