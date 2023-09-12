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"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине

Автор:
12 сентября 2023 17:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Спасение   животные   интересное   собака   фото   
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Интересно, что женщина отказывается отдать или продать животное. По её мнению, всё хорошо. Просто собака стала в тягость.

Жительница дома улице Кушелевской заметила в багажнике иномарки взрослого пса золотистого ретривера. По словам женщины, собаку она видела там на протяжении нескольких недель, но МЧС вызывать передумали. Мало ли, может быть у людей семейные проблемы.

На следующий день нашлась хозяйка пса. Женщина пыталась оправдаться и случайно раскрыла неприятную правду. Сначала женщина уверяла, что собака укусила ребёнка.

Мой пес Ричард укусил маленького ребенка. Пока муж в командировке, я побоялась ее оставлять в квартире, поэтому заперла в машине.

Позже оказалось, пёс живёт в машине 4 года.

Да не переживайте вы! Я посадила ее туда из обстоятельств. Он очень любит сидеть в машине. Собака у меня откормлена, напоена и привита. Осуждайте тех, кто бросает собак – вот это я считаю предательством. А когда собака стала немного в тягость, потому что у меня муж уехал, я закрыла ее. Сидит он тут 4 года(!) и на даче, бывает, сидит. У меня собака в порядке. Не думайте, что я над ней издеваюсь!

Жители дома преложили женщине продать или отдать пса, но она не согласилась. Собака продолжает сидеть в машине и смотреть грустными глазами на прохожих. Как пес ходит в туалет и принимает пищу – никто не знает.


Соседи позвонили в 112 и сообщили о жестком обращении с животными. Судя по ролику, женщина иногда выгуливает собаку, но пёс живёт в машине.

Только посмотрите, как пёс радуется хозяйке и короткой свободе!

Источник:

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   Спасение   животные   интересное   собака   фото   
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3  комментария
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248
ДедМаздай 2 часа назад
Ее саму надо посадить так. Это просто жесть.
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3k
kuchipachi 20 минут назад
Если это только на время командировки мужа, то есть и собачьи отели. В мск уж точно, думаю в спб тоже. Раз уж собака в тягость без мужа, то раскошельтесь на отель для собаки. А это живодерство
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18k
Nikita 54 минуты назад
Сделать такой же "багажник", с такими же пропорциями( ретривер/багажник = сук@/багажник) запереть её там, так "в тягость" людям на такую бл@дь смотреть, выводить поспать раз в сутки. Пускай посиди в таком аквариуме на солнцепёке и в мороз! Как таких Земля носит?!
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