"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине

Позже оказалось, пёс живёт в машине 4 года.

Да не переживайте вы! Я посадила ее туда из обстоятельств. Он очень любит сидеть в машине. Собака у меня откормлена, напоена и привита. Осуждайте тех, кто бросает собак – вот это я считаю предательством. А когда собака стала немного в тягость, потому что у меня муж уехал, я закрыла ее. Сидит он тут 4 года(!) и на даче, бывает, сидит. У меня собака в порядке. Не думайте, что я над ней издеваюсь!