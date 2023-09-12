"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине

Интересно, что женщина отказывается отдать или продать животное. По её мнению, всё хорошо. Просто собака стала в тягость.
Жительница дома улице Кушелевской заметила в багажнике иномарки взрослого пса золотистого ретривера. По словам женщины, собаку она видела там на протяжении нескольких недель, но МЧС вызывать передумали. Мало ли, может быть у людей семейные проблемы.
На следующий день нашлась хозяйка пса. Женщина пыталась оправдаться и случайно раскрыла неприятную правду. Сначала женщина уверяла, что собака укусила ребёнка.
Мой пес Ричард укусил маленького ребенка. Пока муж в командировке, я побоялась ее оставлять в квартире, поэтому заперла в машине.
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Позже оказалось, пёс живёт в машине 4 года.
Да не переживайте вы! Я посадила ее туда из обстоятельств. Он очень любит сидеть в машине. Собака у меня откормлена, напоена и привита. Осуждайте тех, кто бросает собак – вот это я считаю предательством. А когда собака стала немного в тягость, потому что у меня муж уехал, я закрыла ее. Сидит он тут 4 года(!) и на даче, бывает, сидит. У меня собака в порядке. Не думайте, что я над ней издеваюсь!
Жители дома преложили женщине продать или отдать пса, но она не согласилась. Собака продолжает сидеть в машине и смотреть грустными глазами на прохожих. Как пес ходит в туалет и принимает пищу – никто не знает.
Соседи позвонили в 112 и сообщили о жестком обращении с животными. Судя по ролику, женщина иногда выгуливает собаку, но пёс живёт в машине.
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Только посмотрите, как пёс радуется хозяйке и короткой свободе!
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