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Крокодилы изображают тонущего, чтобы заманить к себе людей? Разбор популярного видео

Крокодилы изображают тонущего, чтобы заманить к себе людей? Разбор популярного видео

Автор:
25 января 2025 09:21
Метки: Видео   животные   изображает   крокодил   тонущий человек   факты   фото   
1922
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Если вы видите кого-то, кто отчаянно машет руками в воде, не спешите спасать утопающего! Возможно, это крокодил! По крайне мере, так говорят в интернетах.

Видео ниже со скоростью света разлетелась по сети. К нему приписка: так хитрая рептилия заманивает сердобольных спасителей в воду, чтобы съесть. Так ли это? Ревизоры Книги животных уже здесь, чтобы разобраться в коварных планах холоднокровных хищников.


Увы, долгого и скрупулезного расследования не будет. Отвечаем с порога: крокодил и не подумал бы заманивать кого-то в воду. Особенно таким образом. Хотя бы потому что у них этих самых дум особо-то и нет. Крокодиломорфы — чуваки жутко древние. Они появились на земле примерно 230 млн лет назад — ещё до господства динозавров! И были они настолько совершенные для своего времени, настолько идеально приспособленные к условиям обитания, что эволюционировать не захотели. Им просто не надо было!

Сотни миллионов лет мозг крокодилов почти не менялся. А в меловом периоде академиков не было. Интеллект у настолько древних рептилий хоть и неплох был для своего времени, но по современным меркам уже не очень высок. Всё это подталкивает прозорливого читателя к выводу: не может условный аллигатор Геннадий спланировать столь вероломный обман.

Но оставим крокодилий интеллект, зайдем с другой стороны. Для чего рептилии вас есть? Во-первых, человек большой, а если точнее — высокий. А у животных есть негласное правило: чем ты больше, тем ты сильнее. С сильной добычей никакой хищник связываться не хочет — может выйти боком. Во-вторых, вокруг есть куча более удобной потенциальной еды: рыба, млекопитающие, приходящие на водопой, водоплавающие птицы, консервы-черепахи и прочие вкусности. Крокодилу попросту нет никакого смысла манить вас к себе.

И самое главное: люди тонут, размахивая руками, только в кино! В реальности все силы утопающий тратит на то, чтобы не уйти на дно. Поэтому выглядит процесс, обычно, будто голова то выныривает на короткое время, то снова уходит под воду. Голова! Не руки.

Но почему зверь на видео так смешно машет лапками? Причин для этого масса. Может быть, он умирает. Ну бывает такое с крокодилами, к сожалению. Оставьте беднягу в покое! А может, просто резвится в теплой водичке. Пусть построить кровожадный план по заманиванию людей рептилии не могут, но веселье им не чуждо. Ещё имеется вероятность, что хищник в данный момент уже кого-то ест: крокодилообразные вращаются вокруг собственной оси, чтобы будущая еда побыстрее захлебнулась.

Но бывают случаи, когда крокодилы действительно смешно выставляют лапки на поверхность воды. И делают они это для охоты. Правда, не на людей. А на рыбу.

Впервые необычное поведение заметили у крокодиловых кайманов, населяющих бассейн реки Амазонки. А затем обнаружили и на противоположной половине земного шара — у гребнистых крокодилов в Австралии и у болотных крокодилов, населяющих территорию полуострова Индостан и Шри-Ланки. Дрейфуя в толще воды, рептилии широко растопыривали конечности. Оказалось, что они так рыбачили!

Такое поведение наблюдается у хищников в период засухи, когда уровень воды падает, а количество рыбы на кубометр — растет. Растопырив культяпки, крокодил занимает бОльшую площадь. Это помогает ему в рыбалке — вся поверхность тела зубастых охотников усыпана рецепторами, при помощи которых они ощущают колебания воды, создаваемые рыбой.

Когда потенциальный улов проплывает в непосредственной близости от пасти крокодила, рецепторы на морде и лапах фиксируют колебания. Хищнику только и остается, что не щелкать клювом, а щелкать рыбу! Таким образом рептилии ловят мелких рыбешек. Но качество добычи компенсируется её количеством

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Метки: Видео   животные   изображает   крокодил   тонущий человек   факты   фото   
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8  комментариев
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1k
Elnur Agaverdiyev 5 часов назад
да он просто пальцы гнет - посмотрите какой я крокодил!!
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3k
Vovan Petroff 53 минуты назад
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50k
Игорь Час назад
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1k
Lexx Luscus 2 часа назад
Лето. Жара. Сидит рыбак. Не клюет. Мимо вдоль медленно плывет крокодил, видит рыбака.
Крокодил: Не клюет?
Рыбак: Нет.
Крокодил: И жарко, да?
Рыбак: И не говори.
Крокодил: Может искупаешься?
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32
Лёха 2 часа назад
Не знаю кого он там завлекает,но вижу сытого гену,который кайфует по жизни.Вопрос восприятия.
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7k
Даниил 3 часа назад
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32
Лёха Даниил 2 часа назад
Но но,я вам не это вот.
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Miralanim
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