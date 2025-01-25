Крокодилы изображают тонущего, чтобы заманить к себе людей? Разбор популярного видео

Но почему зверь на видео так смешно машет лапками? Причин для этого масса. Может быть, он умирает. Ну бывает такое с крокодилами, к сожалению. Оставьте беднягу в покое! А может, просто резвится в теплой водичке. Пусть построить кровожадный план по заманиванию людей рептилии не могут, но веселье им не чуждо. Ещё имеется вероятность, что хищник в данный момент уже кого-то ест: крокодилообразные вращаются вокруг собственной оси, чтобы будущая еда побыстрее захлебнулась.

Но бывают случаи, когда крокодилы действительно смешно выставляют лапки на поверхность воды. И делают они это для охоты. Правда, не на людей. А на рыбу.