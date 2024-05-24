Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице

Полицейским есть чем заняться в этот пятничный день.
В Москве полицейские целый день гоняют лосей. В экстренные службы обратилось около 10 человек, которые замечали гуляющего зверя на разных улицах города. Днём лося видели на Кошачьем пруду, где он принимал ванну. Купаясь, дикий зверь никого не беспокоил, спокойно отдыхая от лесной суеты в городе, сообщает КП.
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Вокруг него собралась толпа зевак, но лось совсем не против такой популярности. На место приехали полицейские. Они сообщили, что планируют перевезти лося поближе к природе, но сначала его надо поймать.
На место прибыли не только полицейские. У пруда был замечен специалист с ружьём, в котором заряжен усыпляющий дротик. Однако что-то пошло не так. Лось испугался и начал убегать. Москвичи засняли, как полицейские пытались догнать лося. О дальнейшей судьбе лося пока ничего неизвестно.
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В Салавате лось вовсе пробежался по пенсионерке. Лось забежал во двор и нервно бегал у подъездов. Пожилая женщина, гуляющая с собакой, оказалась не в том месте, не в то время — лось направился в ее сторону и сбил.
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С пострадавшей все в порядке, она получила только ушибы.
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