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Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице

Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице

Автор:
24 мая 2024 18:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   животные   интересное   лось   лось в Москве   фото   
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Полицейским есть чем заняться в этот пятничный день.

В Москве полицейские целый день гоняют лосей. В экстренные службы обратилось около 10 человек, которые замечали гуляющего зверя на разных улицах города. Днём лося видели на Кошачьем пруду, где он принимал ванну. Купаясь, дикий зверь никого не беспокоил, спокойно отдыхая от лесной суеты в городе, сообщает КП.

Вокруг него собралась толпа зевак, но лось совсем не против такой популярности. На место приехали полицейские. Они сообщили, что планируют перевезти лося поближе к природе, но сначала его надо поймать.

На место прибыли не только полицейские. У пруда был замечен специалист с ружьём, в котором заряжен усыпляющий дротик. Однако что-то пошло не так. Лось испугался и начал убегать. Москвичи засняли, как полицейские пытались догнать лося. О дальнейшей судьбе лося пока ничего неизвестно.

В Салавате лось вовсе пробежался по пенсионерке. Лось забежал во двор и нервно бегал у подъездов. Пожилая женщина, гуляющая с собакой, оказалась не в том месте, не в то время — лось направился в ее сторону и сбил.

С пострадавшей все в порядке, она получила только ушибы.

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Метки: Видео   Москва   животные   интересное   лось   лось в Москве   фото   
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2  комментария
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23k
kσρβγς 45 минут назад
Канешн, увидел полицаев и сбежал, они ж его не ловят, а пугают... А потом еще в обезьяннике дубинками... Кретины.. Спецов звать надо, есть же профессионал-оленевод!
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
молодой лось , сам в панике..надеясь поймают с усыплением и выпустят подальше.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5054 поста (4839 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357242



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