FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15130 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим

Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим

Автор:
11 ноября 2023 09:51
Сообщество : Животные
Метки: Красноглазая квакша   глаза   животные   лягушка   природа   факты   фото   
822
9

Она живёт в глухих джунглях Центральной Америки, но глаза у неё настолько ядреного цвета, что страшно становится!

И в этом цель её жутких моргал! Сама по себе квакша — лягушка маленькая, не больше 8 сантиметров.

×
×

В дождевых лесах полно охотников, для которых амфибия станет лёгкой закуской. Опасности животина тоже никакой не представляет. Нет у неё ни яда, ни шипов, ни когтей, чтобы отпугивать вражину. Поэтому животина решила брать охотников на испуг.

Итак, представим ситуацию: вы красноглазая квакша, которая решила прикорнуть после сытного обеда ночью. Делаете вы это днём. Заранее примостившись в тени листочка, вы прячете все яркие части тела. Ярко-оранжевые лапки амфибия поджимает, а ярко-красные глаза закрывает полупрозрачной мигательной перепонкой.

Почему она полупрозрачная? Чтобы лягушка смогла заметить опасность даже с закрытыми глазами! Как только на квакшу падает тень, амфибия просыпается. Если хищник приблизился и уже готовится сцапать беззащитную лягушку, охотник попадает в хоррор-квест, сам того не подозревая!

Квакша резко открывает краснющие глаза и растопыривает оранжевые лапки. От такого в гуще леса и инфаркт словить можно! Пока хищник приходит в себя и пишет завещание, лягушка успевает ускакать на другое дерево. Благо, лапки с присосками позволяют ползать по стволам, веткам и листьям в любом направлении.

Но откуда у лягушки такие глазища вообще взялись? Из-за того, что по ночам не спит? Отчасти. Окраску квакши регулируют каротиноиды — оранжево-красные пигменты. Мы с вами получаем их из морковки, например. Лягушки тоже берут его из еды: сверчков, мошек и других членистоногих обитателей джунглей, которых добывают по ночам. Так что частично жуткие красные глаза — результат ночных посиделок до утра.

Каротиноиды играют в жизни квакш ключевую роль — влияют на правильное развитие, окраску, скорость роста и плодовитость самок. Кстати, о плодовитости. Сезон дождей в тропических лесах — время любви и борьбы для красноглазых древесных лягушек. Самцы поют свои квакливые песни на разные голоса, дерутся друг с другом, трясут листья с дамами и соперниками — лишь для того, чтобы Она обратила на них внимание. Красноглазая длинноногая красотка никогда не спешит в выборе партнёра. Понравившегося кандидата самка подзывает к себе.

После того, как судьбоносная встреча состоялась, кавалер взбирается на даму верхом и та несколько часов тащит его на себе. Нет, это не странные ролевые игры. Так парочка делает детей. Самка делает кладку на листьях деревьев, располагающихся прямо над водой. А самец сразу же оплодотворяет икринки.

Примерно через 10 дней все головастики дружно вылупляются и плюхаются в водоём. Если кладка начинает сохнуть раньше времени или ей угрожает опасность, малыши могут проклюнуться уже на 6 день.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Красноглазая квакша   глаза   животные   лягушка   природа   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
GROMOZEKA 3 минуты назад
Воистину поразительна и удивительна природа.
Такое буйство красок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

906388



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить...
Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку
Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку
Набирающие популярность в сообществах
Оптимальное сочетание цены и качества. Крейсер La Argentina
Оптимальное сочетание цены и качества. Крейсер La Argentina
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#факты#аварии#шоу бизнес#Россия#кот#криминал
#машина#животные#Юмор#интересное#Прикол#авто аварии#фильм#забавно#знаменитости#милота
#автомобили#люди#в мире#ДТП#история#Автовсячина#полиция#Ynews#истории#позитив
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа 20 фактов о пауках 20 фактов о пауках Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд Квакша-треуголка: охотится на сородичей и носит детей на спине Квакша-треуголка: охотится на сородичей и носит детей на спине Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект Носят шляпу из рыбы и топят лодки: 3 способа, которыми косатки проявляют свой интеллект Вомбат: он откладывает «кубики» и может убить атакой сзади Вомбат: он откладывает «кубики» и может убить атакой сзади

На что жалуетесь?

Вернуться