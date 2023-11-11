Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим

Она живёт в глухих джунглях Центральной Америки, но глаза у неё настолько ядреного цвета, что страшно становится!
И в этом цель её жутких моргал! Сама по себе квакша — лягушка маленькая, не больше 8 сантиметров.
В дождевых лесах полно охотников, для которых амфибия станет лёгкой закуской. Опасности животина тоже никакой не представляет. Нет у неё ни яда, ни шипов, ни когтей, чтобы отпугивать вражину. Поэтому животина решила брать охотников на испуг.
Итак, представим ситуацию: вы красноглазая квакша, которая решила прикорнуть после сытного обеда ночью. Делаете вы это днём. Заранее примостившись в тени листочка, вы прячете все яркие части тела. Ярко-оранжевые лапки амфибия поджимает, а ярко-красные глаза закрывает полупрозрачной мигательной перепонкой.
Почему она полупрозрачная? Чтобы лягушка смогла заметить опасность даже с закрытыми глазами! Как только на квакшу падает тень, амфибия просыпается. Если хищник приблизился и уже готовится сцапать беззащитную лягушку, охотник попадает в хоррор-квест, сам того не подозревая!
Квакша резко открывает краснющие глаза и растопыривает оранжевые лапки. От такого в гуще леса и инфаркт словить можно! Пока хищник приходит в себя и пишет завещание, лягушка успевает ускакать на другое дерево. Благо, лапки с присосками позволяют ползать по стволам, веткам и листьям в любом направлении.
Но откуда у лягушки такие глазища вообще взялись? Из-за того, что по ночам не спит? Отчасти. Окраску квакши регулируют каротиноиды — оранжево-красные пигменты. Мы с вами получаем их из морковки, например. Лягушки тоже берут его из еды: сверчков, мошек и других членистоногих обитателей джунглей, которых добывают по ночам. Так что частично жуткие красные глаза — результат ночных посиделок до утра.
Каротиноиды играют в жизни квакш ключевую роль — влияют на правильное развитие, окраску, скорость роста и плодовитость самок. Кстати, о плодовитости. Сезон дождей в тропических лесах — время любви и борьбы для красноглазых древесных лягушек. Самцы поют свои квакливые песни на разные голоса, дерутся друг с другом, трясут листья с дамами и соперниками — лишь для того, чтобы Она обратила на них внимание. Красноглазая длинноногая красотка никогда не спешит в выборе партнёра. Понравившегося кандидата самка подзывает к себе.
После того, как судьбоносная встреча состоялась, кавалер взбирается на даму верхом и та несколько часов тащит его на себе. Нет, это не странные ролевые игры. Так парочка делает детей. Самка делает кладку на листьях деревьев, располагающихся прямо над водой. А самец сразу же оплодотворяет икринки.
Примерно через 10 дней все головастики дружно вылупляются и плюхаются в водоём. Если кладка начинает сохнуть раньше времени или ей угрожает опасность, малыши могут проклюнуться уже на 6 день.
Источник:
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Такое буйство красок.