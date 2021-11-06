Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд

— С таким копьём мне точно никто не страшен! — Но это же просто карандаш... — ЭТО. МОЁ. КОПЬЁ.

Раз седло не подходит для езды, то, может, оно защищает? Жабье седло — это плотная и широкая (по меркам микрожаб) пластина, сросшаяся с позвоночником. По идее, у нас должна получится жаба-черепаха. Но по факту — броня слишком тонкая и не способна защитить амфибию от атаки. Ей приходится прятаться в лесной подстилке.