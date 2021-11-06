Жаба размером с ноготок светится и выделяет яд

На днях я задался одним крайне серьёзным вопросом: зачем жабам седла? Представьте, в мире 38 видов седлоносных жаб, а мы не знаем, зачем им нужны приспособления для скачки!
И вправду, зачем?..
Наспинная сидушка точно не подходит для верховой езды. Ни в Северной, ни в Южной Америке вы не найдёте настолько маленьких наездников. Крупнейшая представительница семейства не дотягивает и до 2 см, а остальные меньше человеческого ногтя!
— С таким копьём мне точно никто не страшен! — Но это же просто карандаш... — ЭТО. МОЁ. КОПЬЁ.
Раз седло не подходит для езды, то, может, оно защищает? Жабье седло — это плотная и широкая (по меркам микрожаб) пластина, сросшаяся с позвоночником. По идее, у нас должна получится жаба-черепаха. Но по факту — броня слишком тонкая и не способна защитить амфибию от атаки. Ей приходится прятаться в лесной подстилке.
Не выдавай меня, мистер титан...
Однако и с маскировкой им не повезло. Мало того, что жаба ярко-оранжевая, так ещё и злополучное седло постоянно светится! В кости находятся флуоресцентные химические вещества, отражающие свет обратно. Все хищники, способные видеть в инфракрасном спектре, найдут крохотных животин даже в безлунную ночь.
А если посветить на жабу ультрафиолетом, то свечение будет заметно и нам.
У жабки есть только один способ защититься от плотоядных — дать себя укусить. Кожа амфибии пропитана тетродоксином. Он всасывается через кожу и блокирует транспорт солей в клетки организма. Через 10-45 минут после прикосновения человек почувствует зуд и недомогание. Спустя час его органы начнут сходить с ума. Если контакт был длительным, то дело кончится параличом дыхательной мускулатуры. Спасти от смерти поможет только ИВЛ.
Ну давай, нападай!
Отрава даёт этим крохам шанс на существование. И седло этот шанс заметно повышает! У учёных есть два предположения, зачем нужна эта пластина. Во-первых, седло защищает лягушку от ночных хищников. Вычурной окраской микро-жаба сигнализирует о своей токсичности и днём, и ночью, сокращая количество едоков. Во-вторых, эта светящаяся часть организма помогает животным плодиться и размножаться. По флуоресцентному седлу амфибии-лилипуты находят друг друга для благородной цели продолжения рода.
Эй, красотка, хочешь, подвезу?
Самцы большинства видов следлоносных жаб территориальны: на одном квадратном метре может разместиться до 5 миниатюрных государств. Каждый правитель квакает во всю глотку. Получается довольно тихо и бесполезно: седлоносные жабы не имеют барабанных перепонок. Иными словами — самки просто не способны услышать призыв. Тут-то на помощь и приходит светящееся седло — влюблённые ищут друг друга, скорее всего, по свету.
Уберите головастиков от экранов.
Когда глухая парочка встретится, они займутся оплодотворением. Через несколько дней дама отложит парочку крупных и плотных икринок во влажную почву. Яйца покинут полноценные лягухи — всю фазу головастика малыши просиживают внутри икры.
Моя оценка седлоносным жабам — 8 сёдел из 10. Таскать на себе светящуюся, почти бесполезную и тяжёлую фигню — странно. Но, это не мешает крохотной амфибии загнать в гроб даже человека!
Источник:
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