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Квакша-треуголка: охотится на сородичей и носит детей на спине

Квакша-треуголка: охотится на сородичей и носит детей на спине (8 фото)

Автор:
27 ноября 2021 10:00
Сообщество : Животные
Метки: Квакша-треуголка   животные   интересно   лягушка   природа   факты   фото   
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Лягушки! Среди вас есть предатель! Квакши-треуголки питаются своими сородичами — вами! Этот текст — памятка по обнаружению чужого среди своих.

Чел, ты бы подкрепился, а то одна кожа да кости!

9 видов убийц тщательно скрываются от правосудия в малонаселённых регионах Эквадора, Перу, Колумбии и Бразилии. И даже там встретить квакш сложно — люди обнаружили представителей этого рода лишь в 1997 году. Амфибии, мой вам совет: ищите злыдней в прелой листве, под камнями и корягами.

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Интересно, почему этот листочек выглядит таким сонным?

Квакша-треуголка — сплошная отличительная примета, поэтому портрет преступницы описать несложно. Вся амфибия покрыта треугольными формами от 2 до 8 сантиметров в длину. Тело плоское, листоподобное. Основное орудие убийства — 4 острых клыка-заточки. Окраска — маскирующая, изменчивая. Квакша аки хамелеон научилась менять цвет своей кожи с буро-коричневого днём на ржаво-рыжий ночью.

Осторожно, этот парень уже навострил свои заточки!

В зону риска может попасть любая небольшая амфибия. Во время поисков убивец не против перекусить и беспозвоночными, но лягушачьи лапки он любит намного больше. Особенно осторожно рекомендуем передвигаться по ночам: именно в это время лягушка-каннибал выходит на промысел. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можете забраться на дерево — лягушка-треуголка очень плохой древолаз. Но помните, что под опавшей листвой она чувствует себя как рыба в воде.

Запомните эту криминальную личность в лицо!

Если вы достаточно сильны, то можете отбиться от нападения даже в одиночку. Как только квакша-предатель поймёт, что силы неравны, она попытается напугать вас, высунув ярко-оранжевый язык. Не бойтесь, животина лишь притворяется ядовитой. Её сила в острых зубах и крепких челюстях. А ещё в размножении.

Если долго смотреть на опавшую листву, листва начнёт всматриваться в тебя.

В сезон дождей самец истошно квакает, но не вылезает из укрытия. На его зов в холостяцкое укрытие забирается мадама — криминальные элементы достаточно умны, чтобы не палить контору. Какие шуры муры между ними происходят — тайна, но известно что самка отложит 10-15 яиц. Одновременно с этим кожа на её спине начнёт выделять большое количество липкой слизи. На горб своей возлюбленной самец заботливо поместит их общих деточек. Он буквально прикрепляет икру к телу матери.

Трипофобы вышли из чата.

10 недель самка будет ходячим поп-итом. А когда наступит время, молодые лягушата выползут из икры и... снова залезут на мамкину шею! Они прикрепятся к ней при помощи специальных органов, напоминающих жабры головастиков. Там они пробудут ещё неделю-другую, готовясь нести искусство разбоя в мир.

Продумывают злодейский план по уничтожению всех лягушек. А чем занимаетесь вы в эти выходные?

Из этого цикла размножения можно понять: преступники прекрасно приспособлены и выживут даже в изменчивых условиях. Мы, люди, помогаем вам, как можем: уничтожаем их среду обитания. Но до полной победы над амфибией-каннибалом ещё далеко. Распространите этот текст среди знакомых лягушек. Мы должны обезопасить их народ!


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Метки: Квакша-треуголка   животные   интересно   лягушка   природа   факты   фото   
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