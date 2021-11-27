Квакша-треуголка: охотится на сородичей и носит детей на спине

Продумывают злодейский план по уничтожению всех лягушек. А чем занимаетесь вы в эти выходные?

Из этого цикла размножения можно понять: преступники прекрасно приспособлены и выживут даже в изменчивых условиях. Мы, люди, помогаем вам, как можем: уничтожаем их среду обитания. Но до полной победы над амфибией-каннибалом ещё далеко. Распространите этот текст среди знакомых лягушек. Мы должны обезопасить их народ!