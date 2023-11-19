Ушастая круглоголовка: ящерица раскрывает пасть как Хищник из знаменитого фильма

При этом прилетела рептилия не с другой планеты, она наша с вами соотечественница. Живёт круглоголовка в пустынях и полупустынях от Южной России до Ирана и Китая. Здесь жизнь не сахар: среди барханов еда и вода на вес золота. Но суровая реальность закалила агаму. Она не прячется от палящего солнца, а превозмогает его, выходя на охоту за насекомыми прямо посреди дня.