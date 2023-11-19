Ушастая круглоголовка: ящерица раскрывает пасть как Хищник из знаменитого фильма

Ушастая круглоголовка и правда напоминает коллекционера черепов из фильма «Хищник». Они буквально одно лицо!
При этом прилетела рептилия не с другой планеты, она наша с вами соотечественница. Живёт круглоголовка в пустынях и полупустынях от Южной России до Ирана и Китая. Здесь жизнь не сахар: среди барханов еда и вода на вес золота. Но суровая реальность закалила агаму. Она не прячется от палящего солнца, а превозмогает его, выходя на охоту за насекомыми прямо посреди дня.
Хвост колесом, прямая осанка, прожигающий взгляд — это все про круглоголовку. Но одного уверенного вида мало, когда к тебе скачет голодный шакал или пикирует пустельга. Сначала круглоголовки пользуются первым правилом любой драки: рожденный бегать, по щам не получит. Благодаря хорошему камуфляжу это обычно работает. Но ситуации бывают разные, и загнанная в угол круглоголовка расчехляет последнее средство — блеф.
Огромная ярко-розовая пасть и раздувающийся смутный силуэт непонятных габаритов вызывают шевеление нейронов в черепе хищника. «Так стоп, — говорит себе враг. — Какая-то слишком большая харя у такой мелочи. Вдруг это не мелочь вовсе, а большой и опасный враг, которого я не вижу целиком?». Инстинкты говорят: что-то тут нечисто, и хищник медлит. А ящерица — нет. Хитрая рептилия бросает пыль в глаза противнику и вновь применяет первое правило, спасаясь что есть мочи.
Ученые думали, что агамы могут давить лыбу не только для противников, но и для собратьев. Подходит такой самец к самочке и покоряет её сердце своей голливудской улыбкой. Но нет, круглоголовки друг перед другом широту своей хлеборезки не показывают. Общение у них происходит через диаметрально противоположное место. Через хвост. Скручивание и раскручивание, топтание и позирование — диалоги этих рептилий больше похожи на танцевальную битву.
Если самочка встала в позу (позу отказа), то никакая свистопляска ее не переубедит. Но если движения ей понравились, то всё быстро приходит к откладке яиц. С родительской заботой круглоголовки не заморачиваются: откладывают 3-4 яйца в песок пару раз в год. «Пусть жизнь в пустыне воспитает и закалит их!» — наверное, думают агамы, когда улепетывают подальше от кладки.
Странное дело, но животина сокращается в численности из-за восстановления земель. Зарастающие астраханские полупустыни получают больше осадков, уменьшаются в площади, трава и кустарники скрывают под собой барханы. Зелень и изобилие претит суровой ящерице, и она уходит на юг — туда, где пекло и песок, туда, где её ждут испытания!
Источник:
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