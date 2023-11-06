Горная горилла: они живут высоко в горах, и их осталось всего 1000

Как и всех человекообразных приматов, горилл отличает недюжинный ум. Застенчивые вегетарианцы, конечно, не играют в горах в шахматы, но пару фишек показать могут. Например, однажды в Руанде зоологи наблюдали очень необычное поведение для диких горилл. Двое подростков из группы самостоятельно нашли и обезвредили ловушку браконьеров!

Никто их не тренировал делать это специально: по всей видимости, животные научились этому действию у зоозащитников. Люди сами регулярно прочёсывают леса и разбирают незаконно установленные ловушки из верёвок и веток. Браконьеры делают их для других видов животных, и взрослым гориллам такие хлипкие ловушечки угрозы не несут. Но вот детёныши — другое дело. Верёвки могут сильно поранить малыша, а сам механизм ловушки — спровоцировать вывихи и переломы. Вот и научились животные помогать себе сами.