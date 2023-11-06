Горная горилла: они живут высоко в горах, и их осталось всего 1000

Вы никогда не увидите это животное даже в самом лучшем зоопарке. В зоопарках содержатся именно равнинные гориллы, другой подвид. А вот горных горилл, по состоянию на 2018 год, в мире осталось всего 1000 особей. Горные гориллы — пушистый обезьяний парадокс. Эти животные — одни из крупнейших приматов современности, но встретиться с ними ой как не просто!
Чтобы разобраться, чем горная горилла отличается от всех других, давайте мельком поглядим на систематику. 12 миллионов лет назад, гориллий род отделился от подсемейства гоминины. Затем, где-то 3 миллиона лет назад, все гориллы разделились на два больших вида: восточные и западные. И вот совсем недавно, всего 10.000 лет назад, восточные гориллы эволюционировали в два подвида в морде лица равнинных и горных. Последние — и есть наши клиенты.
Чтобы жить в горах, приматам пришлось приспособиться. Как истинные горцы, они отрастили по всему телу густой тёплый мех. Да, живут гориллы в Африке, но на высоте в 2000-4000 метров. На таких вершинах даже экваториальное солнце Конго, Руанды и Уганды не светит так ласково, как хотелось бы.
Также горным гориллам пришлось скинуть пару лишних кило. По сравнению с равнинными собратьями они и вырастают чуть помельче и весят чуть полегче. Но назвать зверюгу стройняшкой язык не повернется: взрослые самцы весят 120-190 килограмм при росте в 170 сантиметров. Всю эту богатырскую мощь гориллы наедают исключительно на растительной пище. Фрукты, листья, ветки — всего за день примат способен съесть до 19 кг!
Познакомиться поближе с горными гориллами можно исключительно в их естественной среде обитания: кое-какие участки места жительства обезьян открыты для посещения исследователями и экотуристами. Ради того, чтобы увидеть горных горилл в живую, можно потерпеть холода и неудобства высокогорья.
Как и всех человекообразных приматов, горилл отличает недюжинный ум. Застенчивые вегетарианцы, конечно, не играют в горах в шахматы, но пару фишек показать могут. Например, однажды в Руанде зоологи наблюдали очень необычное поведение для диких горилл. Двое подростков из группы самостоятельно нашли и обезвредили ловушку браконьеров!
Никто их не тренировал делать это специально: по всей видимости, животные научились этому действию у зоозащитников. Люди сами регулярно прочёсывают леса и разбирают незаконно установленные ловушки из верёвок и веток. Браконьеры делают их для других видов животных, и взрослым гориллам такие хлипкие ловушечки угрозы не несут. Но вот детёныши — другое дело. Верёвки могут сильно поранить малыша, а сам механизм ловушки — спровоцировать вывихи и переломы. Вот и научились животные помогать себе сами.
Но ничто человеческое человекообразным обезьянам не чуждо. Например, гориллы не прочь побуянить в состоянии алкогольного опьянения. Помним, что рацион гигантских приматов состоит исключительно из растительной пищи? Так вот, от перепада температур ягоды и фрукты могут забродить. Чем вам не винишко? Учитывая габариты горилл, для окружающих это может закончиться плачевно. Так фотограф-анималист, снимавший переход группы, нарвался на «синего» буяна. «Это было похоже на то, как будто меня сбил поезд» — так фотограф описал своё состояние после того, как альфа-самец сбил его с ног.
Ещё одна интересная особенность, ради которой стоит ехать в Африку, — социальная жизнь горных горилл. Обычно это тихая гавань, но порой такое случается!
Типичная группа обезьян состоит из взрослого доминирующего альфа-самца, нескольких подчинённых самцов, 3-4 взрослых самок и их неполовозрелых детёнышей. Между собой животины общаются с помощью жестов, звуков и поз: коммуникации внутри группы довольно развиты, они ж приматы всё-таки. Отличить самого главного доминанта можно по огромным размерам, серебристой шерсти на спине и всеобщему вниманию.
Уклад горилльей жизни строится на патриархате: вся группа безоговорочно слушается альфу, а самки спариваются только с ним. Детёныши и молодняк проводят рядом с альфой очень много времени и часто играют вместе. Он даже может взять на воспитание малыша-сиротку, что остался без матери!
Также доминант регулирует конфликты внутри группы и вне её. Самец будет отчаянно защищать своих подданных в любой ситуации: и при встрече с потенциальной опасностью, вроде человека или леопарда, и во время враждебного столкновения с другими группами горилл. Если же доминант погибнет, группа либо распадётся, либо на его место придёт новый вожак. Обычно это близкий родственник старого альфы или его «преемник», что жил в группе до инцидента. Но иногда к власти приходит совсем чужой самец, и тогда пиши пропало. Пришлый запросто может убить всех детёнышей прошлого доминанта, чтобы поскорее заделать своих!
И такое поведение вполне объяснимо: после рождения одного детёныша, последующие лет 5 самка будет полностью погружена в заботы о малыше. Нового ребятёнка горилла не заведёт, пока старый не встанет на ноги. А там кто его знает, будет ли альфа всё ещё жить с этой группой или также погибнет в схватке. Вот и пытаются самцы оставить как можно больше потомков, пока живы.
Молодняк почти никогда не остаётся в своих родных группах. Самки уходят, когда им исполняется лет 8, а самцы покидают семью примерно в 11. Они присоединяются к уже существующим коалициям горилл или создают новые. Времени на это у них довольно много: в среднем гориллы живут до 40-50 лет.
На сегодняшний день горные гориллы находятся под угрозой исчезновения. Да, за последние годы их популяция заметно возросла — на целых 25%! Но вместе с тем увеличился и процент инбридинга. А это значит, что многие обезьяны теперь друг другу родственники, и болячек в популяции будет больше. Усугубляет положение постоянные покушения браконьеров, вооруженные разборки местного населения, развивающиеся города и поселения, и, как ни странно, туристы. Люди могут переносить различные заболевания, к которым у горилл нет иммунитета.
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Источник:
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Правильно! Потому что они все в Москву....Мигрировали!