Бельзебуфа: крупнейшая лягушка в истории

Бельзебуфу, дьявольскую лягушку, обнаружили относительно недавно, в 2008 году во время раскопок на Мадагаскаре. Учёные быстро выяснили, что земноводное входит в семейство цератофрид. Семейство это существует и сегодня. В него входят рогатые лягушки. Кроме рожек с дьяволом их роднит напрочь отбитый характер. Они кусают буквально любого, кто подойдёт к ним достаточно близко. Да, даже человека. А кусаются рогатки больно, ведь зубы у них острые, а пасть — большая.