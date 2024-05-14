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Бельзебуфа: крупнейшая лягушка в истории

Бельзебуфа: крупнейшая лягушка в истории

Автор:
14 мая 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: Бельзебуфа   животные   история   лягушка   природа   факты   фото   
1795
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70 миллионов лет назад наступило странное время. Формально динозавры всё ещё правили миром, но их чешуйчатая империя уже разваливалась под ударами бойких млекопитающих, жадно забирающих всё новые и новые экологические ниши. Лягушки посмотрели на это безобразие и решили, что стоять в стороне во время эволюционного движа глупо, нужно урвать и себе кусочек места на вершине пищевой пирамиды. И выкатили в пищевую цепочку свой магнум опус — дьявольскую лягушку.

Бельзебуфу, дьявольскую лягушку, обнаружили относительно недавно, в 2008 году во время раскопок на Мадагаскаре. Учёные быстро выяснили, что земноводное входит в семейство цератофрид. Семейство это существует и сегодня. В него входят рогатые лягушки. Кроме рожек с дьяволом их роднит напрочь отбитый характер. Они кусают буквально любого, кто подойдёт к ним достаточно близко. Да, даже человека. А кусаются рогатки больно, ведь зубы у них острые, а пасть — большая.

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Бельзебуфа — рогатка формата XXL. Похоже, что наша героиня — крупнейшая лягушка из когда-либо существовавших: до 40 сантиметров в длину и до 4,5 килограмм веса. Она на треть больше лягушки-голиафа — самой большой бесхвостой амфибии современности!

В своей весовой категории бельзебуфа была крайне серьёзным хищником. Судя по всему, она притворялась мшистым камушком, пока рядом не оказывалось мелкое млекопитающее, другая лягуха или даже молодой динозаврик. Затем рывок, сокрушающий удар челюстей, и добыча отправляется в путешествие по ЖКТ. Заживо. Лягушки никогда не отличались гуманностью.

Дьявольская лягушка была однозначно крутой. Но не настолько, чтобы не иметь врагов вовсе. Чтобы защищаться от нападений, лягушка Вельзевула вспомнила давно утерянные технологии предков. Весь эволюционный путь амфибии становились всё более лёгкими животными. Они максимально облегчали кости, пока их скелеты не превратились в ажурные конструкции. А дьявольская лягушка отмотала время назад и превратила свою черепушку в прочный сплошной щит, который так просто не пробить.

Помогло ли это лягушке? Не особо. Несмотря на отличный старт, дьявольская лягушка не смогла закрепиться в стремительно меняющемся мире и вымерла 65-63 миллиона лет назад. Мне, как убеждённому лягушкофилу, безумно жаль, но микромир Мадагаскара выдохнул с облегчением.

Источник:

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Метки: Бельзебуфа   животные   история   лягушка   природа   факты   фото   
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4  комментария
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6k
Hugo_RnD 2 часа назад
"Несмотря на отличный старт, дьявольская лягушка не смогла закрепиться в стремительно меняющемся мире и вымерла 65-63 миллиона лет назад."(с) - то есть, она существовала всего каких-то 5 - 7 млн лет... Мир действительно слишком стремительно изменился за это время...
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5k
Serj81 55 минут назад
Австралия сейчас просо рай, в сравнении что творилось 50-100 млн лет назад. Там наверно и растения могли запраста слопать человека, попади он в те времена
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790
сергей прохоров 57 минут назад
Судя по картинке,я думал там
5м х 6м..
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773
DuckTales Час назад
Я такую в в канализации под Оксенфуртом завалил
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1770 постов (1743 в горячем)

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