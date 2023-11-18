Мотылёк-мельник: удивительно, но медведи мигрируют ради охоты на этих насекомых

Если вы переживаете, что не можете похудеть к новому году, не печальтесь. По сравнению с этой бабочкой вы — худышка! Мотылёк-мельник, или армейская совка, состоит из жира на 72%! По отношению к массе она толще, чем тюлени, медведи и даже киты!
В жизни всякой бабочки настаёт переломный момент, после которого насекомышу уже не стать прежним. У армейских совок он протекает настолько радикально, что взрослая особь у них не только отличается внешне, но и зовётся иначе — мотылёк-мельник. Армейской совка зовётся из-за своей любви к камуфляжу. С ранних лет каждая гусеница облачается в цвета хаки. Так до конца жизни весь её гардероб и остаётся в диапазоне между тёмно-зелёным и коричневым.
У взрослой совки наряд не сильно краше, но зато с крыльями, усыпанными мелкими чешуйками. Они-то и стали причиной, по которой взрослых армейских совок зовут мельниками. На одежде после мотыльков остается россыпь чешуек, напоминающих муку. Хлеб они не пекут. Зато объедаются так, будто едят булки с пироженками 24/7!
Армейские совки не прогуливали курсы военной подготовки. Поэтому весной, как по часам, гусеницы просыпаются ото сна и становятся кошмаром для фермеров Северной Америки. Мелочь сразу смекает, что для счастливой жизни ей нужно хорошо кушать. Тоннами они уничтожают всё, что попадёт на зуб: полынь, вьюнки, горчицу, рапс и любые невысокие кустарники. Как следует отъевшись, совка отращивает крылья и летит в горы. Здесь мотыльки будут напиваться нектаром горных цветов. А ещё ожесточённо бороться за свою жизнь с... медведями.
Так уж сложилось, что есть у армейских совок нечто общее с армейскими пайками — они чрезвычайно питательны. Всю свою жизнь они наедаются до отвала: в гусеничестве — растениями, после — нектаром. А всё для того, чтобы пережить зиму. В отличие от других мотыльков, армейская совка не готова поднимать белый флаг перед морозами. Насекомое отъедается настолько, что состоит из жира на 72%.
Это делает бабочку самым жирным животным планеты. А ещё — самым питательным ресурсом в округе. Зачем гоняться за оленями и лосями, когда можно съесть пару десятков букашек и наесться до отвала? Местные косолапые об этом знают. Поэтому летом они мигрируют вслед за бабочками, в горы, чтобы как следует запасти своего собственного жирка к спячке.
К концу лета желание мотыльков-мельников жить в горах сходит на нет, поскольку начинается сезон спаривания. А значит, пора возвращаться в родные низинные поля, попутно делая кладки везде, где только можно. За раз одна самка оставляет порядка 1000 яиц. Из-за этого классические методы избавления от вредителей на армейских совках работают очень слабо.
Источник:
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