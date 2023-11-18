Мотылёк-мельник: удивительно, но медведи мигрируют ради охоты на этих насекомых

В жизни всякой бабочки настаёт переломный момент, после которого насекомышу уже не стать прежним. У армейских совок он протекает настолько радикально, что взрослая особь у них не только отличается внешне, но и зовётся иначе — мотылёк-мельник. Армейской совка зовётся из-за своей любви к камуфляжу. С ранних лет каждая гусеница облачается в цвета хаки. Так до конца жизни весь её гардероб и остаётся в диапазоне между тёмно-зелёным и коричневым.