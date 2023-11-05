Американский пеликан: гигантская пасть и неуёмные аппетиты

Удобно, когда у тебя всегда под рукой рюкзак или сумка. Можно забросить туда полезный хлам, что-нибудь вкусненькое и дернуть по своим делам.
Пеликанам не нужно никак выкручиваться — камера хранения находится у них прямо в клюве. Но американский пеликан мало того, что отрастил сумку на подбородке, так еще и украшает её огромным спойлером!
В Соединенных Штатах пеликан — гость нередкий. Обширные прерии и предгорья животина охватывает от отрогов Скалистых гор и до Великих озер, немного высовывается в Канаду и выпадает в Мексику. Правда, пеликан за гектары держится некрепко: в зимнее время птицы дружно оставляют свои владения и отправляются купаться на мексиканские курорты.
«Обширность» — характеристика не только ареала, но и самой птахи. Пернатая махина занимает второе место в Северной Америке по обнимашкам (размаху крыльев): 240–300 см! Такие неохватные летала нужны, чтобы удержать в небе солидные 5–10 кг живого веса. Только калифорнийский кондор смотрит на огроменные пеликаньи крылья без зависти, с его-то тремя метрами. Чтобы быть таким же большим, надо много есть. Но совсем не кашу.
У пеликанов все дни в неделе рыбные. По-другому и быть не могло: если у тебя вместо лица — сачок, то им надо пользоваться. А для лучшего результата стоит позвать своих голодных друзей. Затем их надо выстроить полукругом и начать загребать воду на мелководье. Благодаря командной работе каждый из участников такого флешмоба может нахватать по 2 кг рыбы: пескарей, голавлей, некрупных сазанов и даже форели. В таком количестве птиц питается ежедневно — улов составляет четверть от его собственного веса!
Останется только отцедить воду, коей пеликан может нахлебаться 5 литров, и наслаждаться трапезой. А вот если не повезет, то всегда можно отобрать еду у тех, кто слабее. Под раздачу голодных и неумелых пеликанов попадают как мелкие чайки с бакланами, так и немаленькие цапли. Таких пернатых гопников называют клептопаразитами.
Есть у американских пеликанов и другая «пацанская» привычка — понтоваться. С апреля по начало июня пеликаний календарь отмечен красным. А точнее, ярко-оранжевым, ведь именно в него окрашивается голая кожа и клюв пеликаньих понторезов. Но всё это меркнет по сравнению с тем, что самцы отращивают самый натуральный рог! Наследие рептилий служит всего одной цели — охмурить даму.
Благо, на гнездование пеликаны слетаются многотысячной ордой, и выбор есть. Но весь этот выпендреж не приведет ни к чему серьезному — отношения продлятся один сезон, ровно до взросления птенчиков. Новоявленные родители стряпают несложное гнездо, а после — кладку из 2-3 яиц. Оба родителя по очереди высиживают их почти месяц. Еще месяц новорожденные пеликаны тусуются в родительских апартаментах, а потом переезжают в колониальные ясли к другим недорослям. Только к концу лета малышня превращается в полноправных взрослых пеликанов.
Но к столь скорому совершеннолетию остается только один птенец из трех. В колониях орудует множество хищников: чайки тырят яйца, лисы и койоты утаскивают птенцов, ещё не научившихся летать подростков тащат ястребы и беркуты. Однако даже такая орава врагов не может поколебать популяцию американских пеликанов!
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