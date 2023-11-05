Американский пеликан: гигантская пасть и неуёмные аппетиты

У пеликанов все дни в неделе рыбные. По-другому и быть не могло: если у тебя вместо лица — сачок, то им надо пользоваться. А для лучшего результата стоит позвать своих голодных друзей. Затем их надо выстроить полукругом и начать загребать воду на мелководье. Благодаря командной работе каждый из участников такого флешмоба может нахватать по 2 кг рыбы: пескарей, голавлей, некрупных сазанов и даже форели. В таком количестве птиц питается ежедневно — улов составляет четверть от его собственного веса!