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Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили новенькую «Ниву»

Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили новенькую «Ниву»

Автор:
01 ноября 2023 15:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Герой   Михаил Макаров   Награда   машина   нива   плдарок   щелково   
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По словам мужчины, теперь он будет ездить по школам и общаться с подростками, но и займётся другой социальной работой.

Михаил Макаров уже стал символом города Щелкова. Лихо пнул негодяя, помог вернуть 11-летнему школьнику телефон и стал героем. Не местечковым, хотя его уже вовсю узнают на улице, а в масштабе всей страны: его премировали в МВД и он выступил с трибуны в Госдуме.

А сегодня ему подарили новую «Ниву» - на ней он будет ездить по школам, чтобы пообщаться с подростками. Ну и займётся другой общественной работой: предложений о сотрудничестве у 72-летнего пенсионера теперь хоть отбавляй.

Супруга Макарова считает, что её муж неравнодушный. Во время кражи телефона, мимо шёл прохожий, проезжала машина - никто не остановился, хотя парень голосил на всю улицу. Лишь Макаров бросился на помощь, поэтому теперь выступает в Госдуме и ездит на новой машине. Заслужил.

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Метки: Видео   Герой   Михаил Макаров   Награда   машина   нива   плдарок   щелково   
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8  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 55 минут назад
это кого надо что ли пенсионер?!
че то многовато про него, подозрительно
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−10
Иван Иванов 8 минут назад
Дед молодец! Но,упаси боже,если бы сломал что или зашиб жулику,затаскали бы.
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511
ruslan d 13 минут назад
О, красавец дед )))
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261
Trueman Полчаса назад
Нива пятидверка или трёх?
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6k
Трям 41 минуту назад
Выслуживаются.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Billi_Bons 55 минут назад
Спасибо, что не обманули деда.
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