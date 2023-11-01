Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили новенькую «Ниву»

Михаил Макаров уже стал символом города Щелкова. Лихо пнул негодяя, помог вернуть 11-летнему школьнику телефон и стал героем. Не местечковым, хотя его уже вовсю узнают на улице, а в масштабе всей страны: его премировали в МВД и он выступил с трибуны в Госдуме.