Пенсионеру из Щелкова, остановившего наглого грабителя, вручили новенькую «Ниву»

По словам мужчины, теперь он будет ездить по школам и общаться с подростками, но и займётся другой социальной работой.
Михаил Макаров уже стал символом города Щелкова. Лихо пнул негодяя, помог вернуть 11-летнему школьнику телефон и стал героем. Не местечковым, хотя его уже вовсю узнают на улице, а в масштабе всей страны: его премировали в МВД и он выступил с трибуны в Госдуме.
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А сегодня ему подарили новую «Ниву» - на ней он будет ездить по школам, чтобы пообщаться с подростками. Ну и займётся другой общественной работой: предложений о сотрудничестве у 72-летнего пенсионера теперь хоть отбавляй.
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Супруга Макарова считает, что её муж неравнодушный. Во время кражи телефона, мимо шёл прохожий, проезжала машина - никто не остановился, хотя парень голосил на всю улицу. Лишь Макаров бросился на помощь, поэтому теперь выступает в Госдуме и ездит на новой машине. Заслужил.
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че то многовато про него, подозрительно