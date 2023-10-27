Пенсионер, задержавший грабителя в Щёлково, получил подарок от МВД

За это пенсионер получил немало благодарностей. А сегодня его премировали в подмосковном МВД: вручили благодарственное письмо и жк-телевизор. По словам Михаила Викторовича, больше всего его удивила такая реакция. Он считает, что подобным образом поступил бы каждый нормальный мужик.

Теперь он стал местной знаменитостью - ему сигналят проезжающие авто, а молодёжь просит с ним сфотографироваться.