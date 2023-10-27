FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8165 постов • 891 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Пенсионер, задержавший грабителя в Щёлково, получил подарок от МВД

Пенсионер, задержавший грабителя в Щёлково, получил подарок от МВД

Автор:
27 октября 2023 16:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Виктор Макаров   МВД   Награда   грабитель   задержание   пенсионер   подарок   
2554
1
2

А начальник подмосковного главка крепко пожал ему руку.

В Щёлково грабитель попытался отнять у школьника телефон. Тот поднял крик и на помощь ему поспешил 72-летний Михаил Викторович Макаров.

За это пенсионер получил немало благодарностей. А сегодня его премировали в подмосковном МВД: вручили благодарственное письмо и жк-телевизор. По словам Михаила Викторовича, больше всего его удивила такая реакция. Он считает, что подобным образом поступил бы каждый нормальный мужик.

Теперь он стал местной знаменитостью - ему сигналят проезжающие авто, а молодёжь просит с ним сфотографироваться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Виктор Макаров   МВД   Награда   грабитель   задержание   пенсионер   подарок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 5 часов назад
МУЖИК!!!! Здоровья, долголетия и чтобы НИВУ не зажали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
AlexWoyz 2 минуты назад
вот что камера и сети животворящие сделали!
не было бы видео, канул бы в Лету славный поступок.
здоровья и долгих лет жизни неравнодушному смельчаку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
Андрей Л Час назад
Как чинуши любят попиариться за деньги налогоплательщиков. А дед молодец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
AlexWoyz Андрей Л Минуту назад
они не могли не отреагировать, когда общественность так выступила.
отмолчаться было бы позорно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 2 часа назад
Молодец мужчина!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Kostiantyn Yeryhin 4 часа назад
молодец дедуган!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Илья Большаков 4 часа назад
Сашенька, не у каждого семидесятидвухлетнего Деда есть монитор как у Вас. Не отказывайте человеку в радости, тем более заслуженной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Илья Большаков 4 часа назад
А за волшебный пендель отдельное спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 4 часа назад
Щаз супер-деда проведут по документам,как сотрудника.Получит новенькую Ниву.Ну и начальник про себя не забудет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Сеня 4 часа назад
Дед герой! Не каждый молодой качек вступится. Я бы ему новую Оку подарил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
AlexWoyz Сеня 50 секунд назад
вы опоздали.
новенькая Нива его ждёт..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий 5 часов назад
Ну хоть телевизоры дарить стали. А всё грамоты, да грамоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Александра С 5 часов назад
У меня монитор в четыре раза больше чем этот подарок.
Могли бы ему помочь более существенным подарком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
279
Александр 5 часов назад
Мужик молодец! А вот чинуши нашли себе повод пропиариться, подарили бы скромно, не свеча своими физиономиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
Александра С Александр 5 часов назад
Сколько тот телек стоит? От силы полпенсии дедули.
Небось тот телек не в трамвае ему привезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 5 часов назад
Мужик Красава!!! Технично , без тяж. тел. Здоровья ему!!! Но сидит червяк от погон, серьезно телек??? Админы ниву- зачет!!! И дело не в стоимости подарка, уверен на 100 он о подарках не думал. Просто телек хрень, а вот часы с дарственной будут лучше, и функционал, и передать в наследство... А телек?! И как быстро админы метнусь?! Прогиб? Да пусть и так, но быстрее и нужнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons 6 часов назад
Где НИВА?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

251292



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 уморительных питомцев, которых поймали с поличным
20 уморительных питомцев, которых поймали с поличным
«Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва гастарбайтеров, Россия может потерять свою идентичность
«Если они станут доминировать, то мы потеряем страну»: патриарх Кирилл заявил, что...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сколько пальцев?

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#интересно#ДТП#США#фильм#факты#дети#улыбнуло
#животные#машина#в мире#Юмор#кино#Автовсячина#забавно#подборка#истории#Разное
#автомобили#Прикол#интересное#аварии#авто аварии#позитив#задержание#новости#шоу бизнес#полиция
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции В Костроме 80-летний пенсионер перехитрил телефонных мошенников и получил награду от полиции Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД Смертельный «Мистер Сидр» могли сделать из жидкости, которую украли со склада МВД В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии» В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»

На что жалуетесь?

Вернуться