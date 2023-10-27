Пенсионер, задержавший грабителя в Щёлково, получил подарок от МВД

А начальник подмосковного главка крепко пожал ему руку.
В Щёлково грабитель попытался отнять у школьника телефон. Тот поднял крик и на помощь ему поспешил 72-летний Михаил Викторович Макаров.
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За это пенсионер получил немало благодарностей. А сегодня его премировали в подмосковном МВД: вручили благодарственное письмо и жк-телевизор. По словам Михаила Викторовича, больше всего его удивила такая реакция. Он считает, что подобным образом поступил бы каждый нормальный мужик.
Теперь он стал местной знаменитостью - ему сигналят проезжающие авто, а молодёжь просит с ним сфотографироваться.
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не было бы видео, канул бы в Лету славный поступок.
здоровья и долгих лет жизни неравнодушному смельчаку!
отмолчаться было бы позорно..
новенькая Нива его ждёт..
Могли бы ему помочь более существенным подарком.
Небось тот телек не в трамвае ему привезли.