Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома

Женщину и двух четырехлетних близнецов сотруднику МЧС России пришлось спасать, разбив окно в горящем доме.

Омский пожарный Иван Шульга приехал с семьей в отпуск в Новосибирск. Они отдыхали на Новосибирском водохранилище, когда увидели недалеко черный дым. Иван поехал сразу на место – оказалось, горит частный дом. В это время его дочь вызвала пожарных.

— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда», – рассказывает старший пожарный пожарно-спасательной части №4 Главного управления МЧС России по Омской области старший сержант внутренней службы Иван Шульга.

Сначала огнеборец вытащил через окно двух мальчиков, четырехлетних близнецов. Затем ему на помощь пришел сосед погорельцев: мужчины подхватили под руки женщину, которая уже теряла сознание, и также эвакуировали ее на свежий воздух.