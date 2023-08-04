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Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома

Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома

Автор:
04 августа 2023 11:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Герой   Спасение   люди   пожарный   помощь   фото   
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3 августа в селе Ленинское Новосибирского района пожар мог привести к гибели трех человек, если бы не счастливая случайность. Недалеко от места происшествия отдыхал с семьей пожарный из Омска.

Женщину и двух четырехлетних близнецов сотруднику МЧС России пришлось спасать, разбив окно в горящем доме.


Омский пожарный Иван Шульга приехал с семьей в отпуск в Новосибирск. Они отдыхали на Новосибирском водохранилище, когда увидели недалеко черный дым. Иван поехал сразу на место – оказалось, горит частный дом. В это время его дочь вызвала пожарных.


— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда», – рассказывает старший пожарный пожарно-спасательной части №4 Главного управления МЧС России по Омской области старший сержант внутренней службы Иван Шульга.


Сначала огнеборец вытащил через окно двух мальчиков, четырехлетних близнецов. Затем ему на помощь пришел сосед погорельцев: мужчины подхватили под руки женщину, которая уже теряла сознание, и также эвакуировали ее на свежий воздух.

Детей на время Иван посадил в свою машину. Там его 15-летняя дочь Елизавета отвлекала малышей от того, что им пришлось только что пережить, рассказали ГУ МЧС России по Новосибирской области.


В этот момент прибыли пожарные и карета скорой помощи. Сотрудники МЧС России приступили к тушению возгорания, медики оказывали помощь пострадавшим. Они успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.


— Еще бы пару минут, и они могли погибнуть. Хорошо, что все обошлось. Надеюсь, что женщина и дети скоро поправятся и больше никогда не окажутся в подобной ситуации, – отмечает омский пожарный.


Иван Шульга с детства мечтал стать огнеборцем. И в 2006 году поступил на службу в омский пожарно-спасательный гарнизон. За самоотверженность и профессионализм награжден ведомственной медалью «За отвагу на пожаре». А этот случай в очередной раз доказывает, что спасатель – это не только работа, а настоящее призвание.

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Метки: Видео   Герой   Спасение   люди   пожарный   помощь   фото   
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747
Сергей 2 часа назад
Герой!!! Даже в отпуске на службе! Долгих лет!!!
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Станислав 36 минут назад
Красава мужик! Подписываюсь под нижеотписавшимися, хочется, чтобы наградили его.
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Sent 39 минут назад
..Блогер героически заснял происшествие и опубликовал на своей страничке... - из паралельной вселенной
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Rodaslav Час назад
Настоящий мужик, сибиряк. Не остался в стороне. И дочурку правильно воспитал. Надеюсь наградят Человека.
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