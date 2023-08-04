Омский пожарный спас трех новосибирцев из горящего дома

3 августа в селе Ленинское Новосибирского района пожар мог привести к гибели трех человек, если бы не счастливая случайность. Недалеко от места происшествия отдыхал с семьей пожарный из Омска.
Женщину и двух четырехлетних близнецов сотруднику МЧС России пришлось спасать, разбив окно в горящем доме.
Омский пожарный Иван Шульга приехал с семьей в отпуск в Новосибирск. Они отдыхали на Новосибирском водохранилище, когда увидели недалеко черный дым. Иван поехал сразу на место – оказалось, горит частный дом. В это время его дочь вызвала пожарных.
— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда», – рассказывает старший пожарный пожарно-спасательной части №4 Главного управления МЧС России по Омской области старший сержант внутренней службы Иван Шульга.
Сначала огнеборец вытащил через окно двух мальчиков, четырехлетних близнецов. Затем ему на помощь пришел сосед погорельцев: мужчины подхватили под руки женщину, которая уже теряла сознание, и также эвакуировали ее на свежий воздух.
Детей на время Иван посадил в свою машину. Там его 15-летняя дочь Елизавета отвлекала малышей от того, что им пришлось только что пережить, рассказали ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В этот момент прибыли пожарные и карета скорой помощи. Сотрудники МЧС России приступили к тушению возгорания, медики оказывали помощь пострадавшим. Они успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.
— Еще бы пару минут, и они могли погибнуть. Хорошо, что все обошлось. Надеюсь, что женщина и дети скоро поправятся и больше никогда не окажутся в подобной ситуации, – отмечает омский пожарный.
Иван Шульга с детства мечтал стать огнеборцем. И в 2006 году поступил на службу в омский пожарно-спасательный гарнизон. За самоотверженность и профессионализм награжден ведомственной медалью «За отвагу на пожаре». А этот случай в очередной раз доказывает, что спасатель – это не только работа, а настоящее призвание.
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